La Toscana non si ferma neanche a Ferragosto

Musica, spettacoli, cultura, sport e cibo dal giorno alla notte a Firenze e dintorni. Ecco i musei aperti (tra cui il Parco di Pratolino e Palazzo Medici Riccardi). Allo spazio estivo il Molo dj set. Gli stornelli fiorentini al Flower al Piazzale. Al parco dell'Anconella festa brasiliana. Il “Concerto dell’Assunta” nella Pieve di San Pietro a Cascia. Tornano i fuochi a Bilancino. Mercato settimanale a Empoli. A Prato l'Ostensione della Sacra Cintola dal Duomo. A Vaiano cocomero e brindisi per tutti. A Marina di Pisa si esibisce Claudio Batta. All'Acqua Village lo spettacolo di flyboard

FOTOGRAFIE — Ferragosto in Toscana offrirà un giorno lunghissimo di eventi aperti al pubblico.

A Ferragosto il museo di Palazzo Vecchio sarà aperto per tutto il giorno, dalle 9 alle 23. Saranno possibili anche le visite alla Torre di Arnolfo che però chiuderà alle 21. Ma anche altri luoghi di cultura saranno aperti nel giorno festivo come Santa Maria Novella (ore 12-18.30), Museo Novecento (ore 11-14.00) e Forte di Belvedere (ore 11-20.00). Al Forte di Belvedere sono attualmente in corso due mostre: A perfect day di Massimo Listri e My Land di Davide Rivalta.

Il Parco Mediceo di Pratolino resterà aperto, con i soliti orari (10-20) e ingresso libero e gratuito. Prevista una Santa Messa per la Festa dell'Assunta che verrà celebrata nella Cappella del Buontalenti dal parroco don Emanuele Nangano, alle ore 17:00. E' possibile fare un pic-nic su uno dei tanti prati portandosi il pranzo a sacco e trascorrere l'intera giornata all'aria aperta, immersi nella natura e nella storia, così come è possibile fare un semplice giro solo per ammirare il Gigante dell'Appennino. Presso la Locanda del Parco disponibili proposte di ristoro per tutti: cestini da pranzo, primi piatti, pizze, focacce, gelati e bibite. In aggiunta alla libera fruizione, per Ferragosto e domenica 18, organizzate anche visite guidate gratuite per tutti coloro che fossero interessati a conoscere la storia del Parco, come da programma in allegato.

Aperto a Firenze il percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana: orari 9-19. Per info e prenotazioni tel. 0552760552 oppure via mail info@palazzomediciriccardi.it

A San Salvi alle ore 21.30 ecco l’immancabile concerto di Ferragosto con Riccardo Tesi e Banditaliana. Sono ormai tanti anni che, nel giorno di Ferragosto, Tesi e i suoi compagni deliziano il numeroso pubblico sansalvino con la loro musica. Bravura, esperienza, passione, ironia, impegno: queste, e molte altre, sono le qualità di un gruppo che ha fatto della musica tradizionale e popolare, contaminata con le musiche dal mondo, il suo passaporto per un successo internazionale. In scena a San Salvi, Riccardo Tesi, Claudio Carboni, Maurizio Geri e Gigi Biolcati. L’ingresso al concerto di Ferragosto costa 12 €, ridotto Coop e Arci 10 €, carta dello studente della Toscana 8 €. La prenotazione è vivamente consigliata, dato il limitato numero di posti disponibili. Nella giornata il Gainsbarre propone anche un gustoso apericena. Info e prenotazioni tel. 055 6236195, whatsapp 335 6270739.

Alien Roy al Giardino dell’ArteCultura. Originale show sospeso tra jazz, swing, bossa nova e fusion realizzato dal talento di Roy Binder Galluppi (tastiere/piano elettrico), Corrado Cerbara (basso) e Leonardo Antonini (batteria).

Ad animare la serata di Ferragosto allo spazio estivo il Molo, la black music del dj Giulio Porcinai aka Junior P. Per informazioni: scrivere alla mail molo.firenze@gmail.com.

Ferragosto Night, evento a ingresso libero dalle 21.30, al Fiorino sull’Arno (Lungarno Pecori Giraldi; info e prenotazioni per il ristorante 333 9222943).

Appuntamento con Tarabaralla, rassegna di stornelli fiorentini al Flower al Piazzale, caffè concerto con vista sulla città, è all’insegna della musica (piazzale Michelangelo, ingresso libero). Lo spettacolo ripercorre la storia dei canti popolari della tradizione toscana dal medioevo, al rinascimento, ai canti di lavoro di fine Ottocento, fino alla canzone d'autore di Odoardo Spadaro. Lo spettacolo inizia alle 19.30. Ospite speciale: Alessandro Giobby e friends.

Un po’ di Rio all’Anconella: Ferragosto al parco di Firenze sud si preannuncia come una grande festa brasiliana, per chi resta in città ma sogna distese di sabbia, sole e colori latini. La settimana più calda dell’estate è ricca di appuntamenti ad Anconella Garden, tutti rigorosamente a ingresso libero (accesso da via di Villamagna 39/d), che comincerà ad animarsi fin dal pomeriggio, seguendo ritmi brasiliani. Dalle ore 21.30 la performance live dei Fora da Ordem (Claudia Valastro alla voce, Gionni Dall'Orto, chitarra e voce, Adriano Saldarelli alle percussioni, Jeppe Catalano, djembè, Dror Briskin, pandeiro), per un Ferragosto tropicale nel polmone verde di Firenze sud.

Berberè pizzeria in via dei Benci 7 e Berberè pizzeria in Piazza De Nerli 1 rimarranno aperti a Ferragosto. In San Frediano sarà possibile, inoltre, approfittare del dehor estivo (26 posti a sedere) per gustarsi una delle 16 proposte in menu. In entrambe le pizzerie dedicate alla pizza artigianale a lievitazione naturale è disponibile una pizza speciale, quella con salsiccia di mora romagnola, cetriolo, salsa tzatziki, olive nere,fiordilatte e prezzemolo.

A Reggello alle 21,15 alla Pieve di San Pietro a Cascia il tradizionale “Concerto dell’Assunta” organizzato dall’Associazione Musicale Giovanni da Cascia con Flavio Serafini al flauto e Akanè Makita al pianoforte.

Tornano i fuochi d’artificio la sera di Ferragosto sul Lago di Bilancino. Dopo il successo dello scorso anno, un grande spettacolo pirotecnico illuminerà, con i suoi colori, lo specchio d’acqua e le sponde dell’invaso mugellano. Una occasione importante per mugellani, turisti e cittadini di tutta l’area fiorentina e pratese che potranno scegliere di passare in zona il giorno di Ferragosto. Uno spettacolo, interamente realizzato su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio, con fuochi che, a partire dalle ore 22.30, saranno visibili da tutto il perimetro del Lago. Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Barberino e realizzata in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in particolare grazie al lavoro dell’Ufficio Turismo: un modo dunque di far festa per l’intero territorio. L’evento inizierà ben prima che i fuochi illuminino il lago, “Aspettando i fuochi” sarà possibile vivere e godersi il Mugello con varie iniziative proposte dai privati, spettacoli, degustazioni, aperitivi, cene, rendendo possibile scegliere di passare una giornata nuotando o godendosi il fresco, assaporando i gusti del territorio ed, in alcuni casi, godersi in prima fila e seduti lo spettacolo delle 22.30.

La cultura neanche a Empoli va in ferie. Per tutti coloro che non lo avessero ancora fatto, empolesi e non, è possibile visitare anche in questo periodo, il patrimonio storico culturale di questa città. Le porte dei Musei saranno aperte anche a ferragosto proprio per essere scoperti e riscoperti.

Per la prima volta a Empoli si svolgerà il classico mercato settimanale del giovedì a Ferragosto. Giovedì 15 agosto, nonostante la festività, è previsto il mercato nella zona sportiva. Giovedì dunque l’area dello stadio, di Via delle Olimpiadi, sarà chiusa come sempre, grazie anche alla collaborazione della polizia municipale e di Alia che poi pulirà tutto al termine.

I musei di Certaldo Alto saranno regolarmente aperti e visitabili, con le relative mostre ed allestimenti. Questi gli orari: Palazzo Pretorio e la Casa di Boccaccio, ore 9,30 – 13,30 e 14,30 – 9,00; Museo di Arte Sacra, orario continuato dalle 9,30 alle 17,30. Con il biglietto unico del Sistema museale di Certaldo, l’ingresso a Palazzo Pretorio e Casa di Boccaccio costa 3,00 euro a persona; l’ingresso a Palazzo Pretorio, Casa di Boccaccio e Museo di Arte Sacra, 4,00 euro a persona. Nella visita di Palazzo Pretorio è compresa anche la mostra Ossessione. Direzione Gioconda, opere di Franco Fossi, a cura di Laura Monaldi. Fino al 25 agosto 2019 sarà possibile ammirare la retrospettiva della produzione artistica di Franco Fossi, organizzata per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, una mostra diffusa negli undici comuni dell’Empolese Valdelsa, dove è nato il Genio, in undici diverse declinazioni. Dal Palazzo Pretorio alla Casa di Boccaccio, tra le mura care all’autore del Decameron si può ammirare "Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci + 1", ovvero il Decameron nelle opere degli artisti del 900 presenti nella collezione d’arte comunale. Una selezione di undici tra le oltre 700 opere, che è stavolta dedicata alla decima giornata del Decameron. Il Museo di Arte Sacra infine, allestito all’interno dell’ex convento degli Agostiniani, ospita all’interno numerose opere provenienti dalle chiese dell’antico Vicariato, tra cui pitture su tavola del '200 e del '300 (tra cui un importante esemplare dell'allievo "duccesco" Ugolino di Nerio), oreficerie barocche, stupendi paramenti sacri. Si possono visitare anche il chiostro dell’ex convento ed i sottosuoli dove è allestito un modello tridimensionale in cartapesta che raffigura tutta Certaldo Alto.

A Prato, dalle 20 in piazza Santa Maria delle Carceri e viale Piave, la tradizionale "Festa di mezza estate". Un appuntamento classico che ospiterà musica dal vivo e cocomero a volontà per chi rimane in città a Ferragosto. La festa è organizzata dal Comune di Prato in collaborazione con la Pubblica Assistenza L'Avvenire e con il contributo di Esselunga, che metterà a disposizione circa 20 quintali di cocomero. A tagliarlo e distribuirlo gratuitamente saranno come sempre i volontari dell'associazione di soccorso. In aggiunta alla distribuzione gratuita del frutto simbolo dell'estate, ci sarà la musica dal vivo con i Diastema, band composta da 7 elementi che propone in chiave acustica un repertorio di brani pop con accenni allo swing e contaminazioni di vari generi, sia del panorama internazionale che italiano, rivisitati in maniera originale e con arrangiamenti particolari.

L'Ostensione della Sacra Cintola avverrà invece alle 18 dal pulpito di Donatello della Cattedrale, al termine della Messa, e sarà officiata per l'ultima volta da Monsignor Franco Agostinelli, visto che come è noto il 7 settembre sarà sostituito dal nuovo vescovo Giovanni Nerbini. Sarà presente anche il sindaco Matteo Biffoni, accompagnato dal Gonfalone del Comune di Prato e dal Corpo dei Valletti. Dopo l'Ostensione il sindaco si recherà in piazza Santa Maria delle Carceri dove effettuerà il taglio della prima fetta di cocomero.

Per consentire a tutti di festeggiare Ferragosto a contatto con l'arte e la cultura il Museo di Palazzo Pretorio rimarrà eccezionalmente aperto anche in notturna, dalle 21 alle 23:30, per permettere a turisti e pratesi di scoprire e ammirare le collezioni d’arte custodite nello splendido edificio medievale nel cuore della città. Insieme alle esposizioni permanenti i visitatori potranno salire sulla vetta del Pretorio e volgere uno sguardo alle suggestioni offerte dalla terrazza panoramica. Dalle 21 l'ingresso sarà completamente gratuito per tutti.

A Vaiano sono in corso i preparativi per la grande festa di Ferragosto che si terrà in piazza Galilei, alle 21. Ferragosto insieme è la proposta dell’amministrazione comunale che offre cocomero e spumante a tutti coloro che sono a casa in questa serata particolare dell’estate. Cocomero e brindisi, una tradizione che si ripete a Vaiano: per qualche anno ci si è ritrovati alla Villa del Mulinaccio, dallo scorso anno l’appuntamento è in piazza, proprio davanti alla Casa del popolo. Non mancheranno certo musica e spettacolo con un gruppo vaianese doc, i Mal Viventi, composto dai fratelli Nicola e Federico Pecci pronti a spaziare con note e parole dagli anni Sessanta in poi. Il cocomero è offerto da Coop Val di Bisenzio.

Giovedì 15 agosto pranzo di Ferragosto al Rifugio La Bicocca con musica sulla terrazza alla Doganaccia, comprensorio a 1600 metri sull’Appennino pistoiese.

Ad Arezzo, la Fondazione Ivan Bruschi amministrata da UBI Banca presenta varie offerte culturali e di divertimento. Infatti la Casa Museo dell’Antiquariato in Corso Italia sarà aperta anche giovedì 15 agosto dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, proponendo una piacevole visita tra le fresche sale del trecentesco Palazzo che custodisce la splendida collezione del celebre antiquario aretino, tra oggetti e curiosità provenienti da tutto il mondo, reperti unici e splendidi dipinti, come quelli di Giorgio Vasari e Pietro Benvenuti. In particolare, chi vuole divertirsi e mettersi alla prova stimolando la mente. Il 15 agosto potrà scoprire l’escape room, l’emozionante gioco di “fuga dal vivo” che spopola in tutto il mondo, trasportato all’interno delle suggestive atmosfere del Museo Bruschi per gruppi di amici. Una sfida contro il tempo attraverso un percorso di logica e intuizione nel quale i partecipanti, entrati nel Museo, dovranno trovare la via d'uscita attraversando le stanze del Palazzo del Capitano, utilizzando ogni elemento fornito e risolvendo codici, misteri, rompicapo e indovinelli. Chi completerà in modo vincente il game, raggiungendo l’uscita entro il limite di tempo assegnato, riceverà un simpatico premio. L'Escape Museum, attualmente l’unico esperimento di un percorso di gioco dal vivo di questo tipo sviluppato all’interno di un Museo aretino, è rivolto in particolare a gruppi di giovani dai 12 ai 25 anni, con un costo di ingresso di 8 euro a persona.

Per Ferragosto, il Parco di Pinocchio e lo Storico Giardino Garzoni “Casa delle Farfalle” si trasformeranno in una ciurma di pirati alla ricerca degli zecchini d’oro di Pinocchio (caccia al tesoro) a bordo della Nave Corsara battente bandiera “Pinocchio” (attività prevista la mattina e il pomeriggio). Anche al Giardino Garzoni nuove avventure all’interno della Grotta di Nettuno (ore 16.30). Il Parco di Pinocchio e lo Storico Giardino Garzoni “Casa delle Farfalle” distano pochi passi l’uno dall’altro. Il Parco è in via San Gennaro 5 a Collodi (Pescia), il Giardino in piazza delle Vittoria 1.

Sul palco allestito in piazza Gorgona a Marina di Pisa lo spettacolo di Claudio Batta direttamente da “Zelig Circus”, per la rassegna Marenia – Nonsolomare 2019. Il comico, famoso per il personaggio calabrese Capocenere, "l'enigmista", divertirà il pubblico per un Ferragosto tutto da ridere! Sarà presente un'area dedicata a food truck.

L'estate dei record de La Capannina di Franceschi per un super ferragosto propone una imperdibile serata, che garantirà divertimento a tutti gli ospiti del locale: l'apprezzatissimo live show della Dangerous Band e le selezioni musicali del dj resident Charlie Dee saranno i protagonisti della Sala Centrale, mentre al piano bar la voce inconfondibile di Stefano Busà, marchio di fabbrica e fiore all'occhiello della Capannina, ripercorrerà con la consueta carica la storia della musica italiana, dagli anni '60 fino agli ultimi successi nostrani. Sempre al piano bar, la presenza di Stefano Natali dj, che con le sue scelte musicali scalderà a dovere l'ambiente e il cuore dei presenti. Nella rinnovata Suite esterna, invece, oltre al dj Lorenzo Lippi, sarà protagonista Federico Scavo, un artista internazionale che prosegue la sua collaborazione con il locale gestito dalla famiglia Guidi. Dj resident nel mercoledì dell'Amnesia di Ibiza, Scavo può vantare fama mondiale ed è riconosciuto come uno dei migliori dj italiani della storia; torna in Capannina per una serata che si preannuncia indimenticabile.

Cristiano Perseu è di nuovo ospite di Acqua Village. Il campione di flyboard sarà protagonista nei parchi acquatici di Follonica e Cecina rispettivamente mercoledì 14 e giovedì 15 agosto con due esibizioni in ogni struttura. Chi ha avuto la possibilità di assistere alla sua esibizione lo scorso anno conosce già l’emozione che regala il rider con le sue acrobazie mirabolanti in “sella” a un flyboard attaccato a una moto d’acqua. L’accessorio sfrutta infatti la propulsione permettendo a chi lo indossa di volare e di compiere acrobazie adrenaliniche. E in questo Cristiano è un campione: salti, giri della morte, elevazioni spettacolari, creano uno show unico nel suo genere che ha reso famoso il rider in tutta Italia e non solo. E Acqua Village non poteva perdere l’occasione di invitarlo nuovamente dopo il debutto dello scorso anno. E per questa estate la proprietà ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti con quattro eventi: mercoledì 14 agosto lo show sarà al parco di Follonica (alle 12 e alle 15.30) e giovedì 15 agosto Cristiano si sposterà a Cecina sempre con due esibizioni, la prima alle 12 e la seconda alle 15.30. I suoi spettacoli sono prove che richiedono grandi capacità fisiche: ex campione di atletica, il rider sardo si allena costantemente per riuscire a fare le acrobazie con il suo inseparabile flyboard. Lo show è coinvolgente e ne avranno prova gli ospiti dei parchi acquatici Acqua Village.

In Val di Cornia apertura serale del Parco archeominerario di San Silvestro con la visita, a bordo del treno minerario, della Galleria Lanzi-Temperino. Per i più piccoli è pensata una caccia al tesoro che, con inizio dai musei del parco, si concluderà proprio nell’area di Pozzo Earle dove prende avvio il tour guidato con il treno. I visitatori potranno quindi trascorrere la sera di Ferragosto in modo inusuale, grazie a questo appuntamento pensato per tutta la famiglia. Sarà anche possibile approfittare di un momento dedicato al gusto: dalle 19.30,su prenotazione, sarà infatti possibile fare un aperitivo organizzato al costo di € 6,00.