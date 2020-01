Giornata della Memoria: guida alle iniziative in Toscana

Commemorazioni, performance, visite, presentazioni: tutto per tenere vivo il ricordo di un dramma, l'Olocausto del Popolo ebraico, che non si deve ripetere mai più

Il 27 gennaio, nel Giorno della Memoria, a Firenze si terrà la consueta e solenne commemorazione prevista per le ore 11,30 presso il binario 16 della stazione di Santa Maria Novella dal quale partirono, il 9 novembre 1943, i convogli con i prigionieri ebrei: quasi 300 diretti ad Auschwitz.

il Museo Novecento sarà a ingresso gratuito per l’intera giornata. Inoltre, sempre al Museo già stasera “rivivrà” la storica performance di Fabio Mauri Ebrea, che sarà riproposta eccezionalmente anche venerdì 24 e lunedì 27 gennaio (alle 18.30 in sala cinema, ingresso libero fino a esaurimento posti).

Dal 27 gennaio al 23 febbraio il Museo di Palazzo Vecchio ospiterà nella Sala dei Gigli l’installazione di Fabio Mauri Il Muro Occidentale o del Pianto che fu presentata per la prima volta dall’artista nel 1993 alla XLV Biennale di Venezia. Un muro di quattro metri, formato da un cumulo di valigie e bauli accatastati, di differenti dimensioni e materiali (legno, cuoio, tela) che invita a una profonda riflessione sui temi dell’esilio, dell’esodo forzato e delle migrazioni, nella loro varietà e complessità.

“Non posso che apprezzare la scelta del Museo del Novecento di testimoniare con delle installazioni particolarmente espressive quello che è stato l’orrore della Shoah, una delle pagine più nere se non la più nera del secolo scorso – ha detto l’assessore alla cultura della memoria e della legalità del Comune di Firenze Alessandro Martini -. Attraverso queste opere le persone possono comprendere l’importanza del dialogo, della relazione e dell’accoglienza delle diversità che caratterizzano il nostro tempo. La Shoah non è stato altro che l’epilogo di una progressiva e terribile perdita del rispetto nei confronti di chi è diverso, considerato prima inutile poi dannoso e quindi da sopprimere. Un inno alla diversità che è il miglior antidoto a quella che è stata la tragedia dell’Olocausto”.

“In questa occasione la storia del Novecento, anche con i suoi abissi ed orrori, è al centro del programma espositivo – sottolinea il direttore artistico del Museo Novecento Sergio Risaliti -. Le opere di Fabio Mauri sono una delle più alte testimonianze artistiche del nostro tempo, avendo assunto il compito di testimoniare quanto dolore generano il potere e le ideologie al servizio del male: un testimone che non esaurisce il suo compito perché tutta la sua arte è rivolta a un presente di conflitti e di riscatto che non ha mai tregua”.

Janusz Korczak, medico ed educatore ebreo, nel 1942 fu deportato nel campo di sterminio di Treblinka insieme a tutti i bambini ospiti dell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia. Domenica 26 gennaio, alle 11, al Museo ebraico in occasione del Giorno della Memoria il suo impegno in favore dell’infanzia, le sue teorie di pedagogista saranno al centro della visita guidata tematica Janusz Korczak e il diritto del bambino al rispetto.

Il 28 gennaio 2020 alla Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell’Università di Firenze e la Fondazione il Fiore organizzano il convegno “«Distilla veleno una fede feroce» (Eugenio Montale): Shoà e letteratura” curato e introdotto da Ida Zatelli. Relazioni di Alberto Cavaglion su Primo Levi, Valeria Dei su Irène Némirovsky, Alberto Legnaioli su Aharon Appelfeld e la testimonianza di Daniel Vogelmann, figlio dell’unico italiano fra i salvati da Schindler. Interverrà il presidente della Comunità Ebraica di Firenze Marco David Liscia. Ingresso libero.

Per il Giorno della memoria, quest'anno, la Città Metropolitana di Firenze ha deciso di destinare nuove risorse per far crescere il numero dei ragazzi e ragazze che potranno essere coinvolti nel Viaggio della Memoria e che saranno 95 e non più 45. "Saranno coinvolte - sottolinea Benedetta Albanese, consigliera delegata della Città Metropolitana - 14 scuole superiori, ognuna delle quali potrà far partecipare 6-7 studenti. Ciò sarà possibile grazie ad un aumento dello stanziamento di bilancio allo scopo dedicato, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Metropolitano, nella prossima seduta del 29 gennaio. Non si può accettare alcun rigurgito di antisemitismo né chi lo accetta stando in silenzio". Il viaggio ai lager nazisti ha una durata di 5 giorni (nel periodo che abbraccia il giorno della celebrazione della liberazione di Mauthausen) e oltre ai rappresentati dell'Amministrazione metropolitana e dai loro insegnanti, gli studenti sono accompagnati da alcuni studiosi e ricercatori dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea, affinché la loro sia una partecipazione consapevole e possano essere guidati nelle loro riflessioni circa le ragioni di quanto avranno modo di vedere nel corso del programma di viaggio.

Il Comune di Greve in Chianti ripercorre le storie, i drammi e le cronache del secondo conflitto mondiale attraverso lo sguardo dei più piccoli. L’evento di apertura è in programma questo pomeriggio alle ore 18 per la presentazione nella biblioteca comunale Baldini del libro “Attraverso gli occhi di un bambino Barbari nel secolo ventesimo. Cronaca familiare settembre 1938 febbraio 1944”. Saranno presenti le curatrici Caterina Del Vivo e Lionella Neppi Modona. Molti gli eventi, ne citiamo alcuni.

Sabato 25 è ancora la sede della biblioteca ad ospitare alle ore 21:15 un evento in bilico tra musica e teatro dal titolo "Una bambina di nome Anna", prodotto da Artemista Compass.

Il ricordo di lunedì 27 gennaio si moltiplicherà nelle piazze di Greve, Strada, Panzano e San Polo.Il programma delle iniziative si conclude con la proiezione del film Anne Frank Vite Parallele di Sabina Fedeli, Anna Migotto con Helen Mirre. La visione del documentario è prevista il 27 gennaio alle ore 11 per i ragazzi e alle ore 21.15 per i cittadini al Cinema Teatro Boito. Ingresso libero.

Molte le iniziative organizzate o patrocinate dall’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli per celebrare la Giornata della Memoria.

Lunedì 27 gennaio alle 11.00 appuntamento nel giardino della Scuola media “F. Granacci” di Bagno a Ripoli per la cerimonia di inaugurazione della scultura “Mai più...” realizzata dall’artista Giovanni Cipani, presidente dell’associazione “Per non dimenticare - Do not forget” ONLUS. La cerimonia sarà accompagnata dalle note dei Musici di Montauto (Jacob Ventura al violino e Stefano Aiolli al violoncello). Oltre all'autore, interverranno il sindaco Francesco Casini e gli assessori alla cultura Eleonora François e alla scuola Francesco Pignotti. Tuttavia, i veri protagonisti della commemorazione saranno le ragazze ed i ragazzi delle scuole Granacci e Gobetti-Volta, che parteciperanno attivamente alle attività della mattinata.

Prima di intervenire alla cerimonia di inaugurazione della scultura alla “Granacci”, gli studenti dell'istituto Gobetti-Volta prenderanno parte ad un evento commemorativo anche presso il monumento alle vittime della Shoah collocato nel cortile dell’istituto superiore, la scultura “Per non dimenticare”, anch’essa realizzata da Cipani. Anche a questa cerimonia, prevista per le ore 10.00, saranno presenti il sindaco e gli assessori François e Pignotti. Sempre per quanto riguarda il Gobetti-Volta, le classi prime e quarte parteciperanno il 28 gennaio allo spettacolo del Teatro Archetipo “Immagini dall’Olocausto” nella palestra dell’istituto. Le seconde saranno invece chiamate ad ascoltare le testimonianze di Giuseppe Burschtein (3 e 13 febbraio) e K. Braun (6 febbraio), nell’aula Perini. Le ragazze e i ragazzi delle terze classi saranno invece invitati a partecipare alla serata “Gan Eden Restaurant” di G. Burschtein e Ugo Caffaz alla Sala Ruah di Bagno a Ripoli. Gli studenti di quinta, poi, parteciperanno a una conferenza su Liliana Segre e ad una sulle foibe. Una rappresentanza del Gobetti-Volta, infine, sarà presente al Meeting degli studenti toscani che si terrà proprio il 27 gennaio al Mandela Forum di Firenze. Durante la giornata, intitolata “Vite Spezzate. Guerre, deportazioni, stermini”, gli studenti potranno ascoltare le testimonianze di ex deportati nei campi di concentramento e di sterminio.

Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado F. Redi saranno impegnati a loro volta nella visione di opere attinenti al tema della Memoria, con conseguenti dibattiti con i docenti. Lunedì 27 gennaio gli stubambino con il pigiama a righe”, mentre alle terze classi sarà proposto “Schindler’s list”, alla cui visione seguirà un laboratorio teatrale di letture sulla Shoah, con la partecipazione dell’Anpi Bagno a Ripoli.

Un assegno di ricerca biennale per raccontadenti delle prime classi vedranno il film “Storia di una ladra di libri”, quelli di seconda “Il re i luoghi della memoria in Toscana… a partire da Bagno a Ripoli. Lo scorso anno, proprio in occasione della Giornata della Memoria, il Consiglio Comunale insieme all’associazione Onlus “Per non dimenticare – Do not forget” (con sede a Bagno a Ripoli) aveva lanciato l’idea di una borsa di studio a sostegno di una ricerca storiografica sulla storia di Villa La Selva e su altri luoghi usati dal regime nazi-fascista come campi di internamento e reclusione in Toscana tra il 1940 e il 1944. Adesso, quell’idea è pronta a diventare realtà. La rete di enti coinvolti nel finanziamento dell’assegno di ricerca comprende inoltre l’Archivio di Stato di Firenze, la Fondazione Centro di documentazione, il Museo della Resistenza e Deportazione di Prato e l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea (Istoreco) nella provincia di Livorno. Obiettivo della “borsa” è quello di tracciare una mappa dei principali luoghi di tortura e di repressione del dissenso attivi sul territorio toscano negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Il bando per un assegno di ricerca da 56mila euro, dedicato a giovani ricercatori “under 36” con riconosciuta esperienza nel campo, si è chiuso lo scorso 21 gennaio. Il lavoro adesso dovrà svolgersi nell’arco di due anni, con la direzione scientifica della Prof.ssa Valeria Galimi del Dipartimento di Storia dell’Università di Firenze.

Una sfida culinaria tra la cucina “ashkenazita” e la cucina “sefardita” per ripercorrere seimila anni di storia e cultura ebraica. È “Gan Eden Restaurant”, lo spettacolo tra prosa, musica e gastronomia, che si terrà sul palco della Sala Ruah di Bagno a Ripoli sabato 25 gennaio alle 17.30 (oratorio Chiesa della Pentecoste, via delle Arti 1).L’iniziativa vedrà in scena Giuseppe Burschtein e Ugo Caffaz. Entrambi – con una cucina davanti – parleranno, discuteranno e commenteranno una serie di proiezioni fatte di grafica, video e musica dedicate alla storia ebraica, e si sfideranno cucinando in diretta. Con toni leggeri e colpi di intelligente umorismo, dovranno convincere il pubblico sulla bontà delle loro rispettive tradizioni. Alla fine sarà il pubblico, assaggiando, a esprimere un parere sulle due cucine. Al termine dello spettacolo, infatti, è in programma una degustazione dei piatti preparati, accompagnata da un aperitivo kosher. Insomma, una serata per stare insieme valorizzando l’incontro tra culture, l’importanza della Memoria e la lotta a ogni forma di discriminazione. L’iniziativa è a ingresso libero. Info e prenotazioni: 331.2144464 - eventibagnoaripoli@gmail.com.

Lo spettacolo “Brundibar” al Teatro di Antella

Per la rassegna “Note d’inciampo”, venerdì 31 gennaio alle 17.30 al Teatro comunale di Antella (Via di Montisoni, 10) andrà in scena “Brundibar” di Hans Krasa con libretto di Adolf Hoffmeister e traduzione e adattamento di Norma Lelli. Lo spettacolo sarà interpretato dal Coro di Voci bianche di Firenze e Scandicci diretto da Lucia De Caro con preparazione scenica a cura di Eva Tonietti. A conclusione dello spettacolo, interverrà il presidente dell’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) di Firenze. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it o al numero 320/4317644. La serata è organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con la Commissione Pace e diritti, ANED, Accademia Musicale di Firenze e Scuola di Musica di Scandicci. Brundibar è un'opera per bambini del compositore ceco ebreo Hans Krasa originariamente rappresentata dai bambini del Campo di concentramento di Theresienstadt nella Cecoslovacchia occupata.

Alla Rufina lunedì prossimo alle 21 in Biblioteca Comunale all’interno della sala Barbugli quando sarà inaugurata la mostra fotografica “In ricordo” realizzata da Yuri Materassi ispirata al libro di Elio Materassi “Quarantaquattro mesi di vita militare”.

Successivamente ci sarà l’incontro dal titolo “Testimonianze di prigionia” al quale interverranno Stefania De Luise Assessore alla Memoria del Comune di Rufina, il Professor Filippo Focardi dell’Università di Padova, Orlando Materassi Presidente Nazionale di ANEI e Vito Maida Sindaco di Rufina.

A Empoli sarà la Klezmerata Fiorentina a celebrare con un concerto il Giorno della Memoria 2020. Appuntamento giovedì 30 gennaio al Teatro Shalom, alle ore 21.

Si tratta di un cambio di programma che il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, organizzatore dell’evento e della stagione concertistica, ha dovuto stabilire dopo l’annullamento dell’annunciato concerto del gruppo Italian Harmonists che era inizialmente previsto per lunedì 27 gennaio 2020, sempre allo Shalom, in occasione della ricorrenza: a causa di un’improvvisa e grave indisposizione di uno dei suoi componenti è stato necessario l’annullamento della performance degli Italian Harmonist che, comunque, potrebbe essere recuperato durante la Stagione Concertistica busoniana.

L’amministrazione Comunale di Campi Bisenzio ha deciso di promuovere una serie di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio e con le scuole sul tema della memoria, dell’antirazzismo e dell’accoglienza come valori fondamentali per l’idea di cittadinanza attiva. In queste rientra lo spettacolo “tanto stanotte si va via” di e con Bruno Santini e Gionni Voltan, realizzato in collaborazione con l’ANPI di Campi Bisenzio in ricordo della Battaglia di Valibona e dei suoi protagonisti.

In preparazione del Viaggio della Memoria 2020, realizzato come ogni anno grazie al contributo di tante realtà territoriali dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio alle tante associazioni coinvolte nell'organizzazione, saranno organizzati, nei mesi di febbraio e marzo, grazie all'impegno della Cooperativa Macramè e dell’Associazione Futura Memoria, una serie di incontri storici ed educativi per tutte le terze delle scuole di Campi e per gli studenti delle classi prime del Liceo Agnoletti.

Lunedì 27 gennaio, sono in programma al teatrodante Carlo Monni, le iniziative per il Giorno della Memoria: alle ore 10 è in programma lo spettacolo “Saint Loius – la nave della speranza” di Mauro Monni con gli studenti del Liceo Agnoletti come attori; a seguire l’incontro con Fulvia Alidori per la presentazione del libro “Nonno Terremoto”.

In occasione della Giornata della Memoria, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre F. Cecchi” di Ponte Buggianese (PT), facente parte dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”, organizza una manifestazione commemorativa sabato 25 gennaio dalle ore 11,00 presso i locali della scuola, in Via A. Toscanini 11. Saranno presenti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lorenza Lorenzini e le Autorità civili dei Comuni di Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese, nei quali sono siti i plessi scolastici.

“Futuro, memoria, amore, partecipazione, coraggio, sostegno reciproco – spiega il Prof. di arte Giordano Vanacore, ideatore e coordinatore dell’evento - sono i valori che ci spingono, ogni anno, a impegnarci insieme ai nostri ragazzi e ai loro genitori nella realizzazione di una istallazione scenografica di notevoli dimensioni, che per la Giornata della Memoria ricoprirà la facciata del nostro Istituto rappresentandone una rielaborazione del significato storico culturale riattualizzato e riportato alla quotidianità. È proprio in questo giorno, il nostro lavoro viene presentato alla cittadinanza con un piccolo spettacolo sonoro-scenografico. L’impatto del lavoro è notevole e rimarrà appeso per giorni sulla facciata che più ci rappresenta, per farci riflettere, pensare e per dimostrare che insieme si può fare tanto, si possono realizzare cose grandiose. Forti, quindi, l’impegno e la riflessione su temi mai scontati su cui anzi si ritiene sia sempre più importante mantenere alta l’attenzione non solo dei ragazzi, ma di tutta la popolazione” conclude il Professore.

A Livorno di scena la Corsa per la Memoria: “L’obbiettivo è di coinvolgere più persone possibile. La passione per la corsa è radicata a Livorno, quindi indirizziamo questa passione verso temi importanti come la Memoria, la solidarietà, il ricordo di quanto è stato. Anche perché la Memoria di questi temi è quotidianamente messa a rischio.” Queste le parole del sindaco di Livorno Luca Salvetti, alla presentazione questa mattina, al palazzo comunale, della Run for Mem, la “corsa per la Memoria” organizzata dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nell’ambito delle attività per il Giorno della Memoria, quest’anno in collaborazione con la Comunità Ebraica di Livorno.

La corsa, che avrà luogo domenica 26 gennaio nella città labronica, è giunta alla quarta edizione. La partenza è prevista alle ore 10.00, da Piazza Benamozegh, di fronte alla Sinagoga. E’ possibile partecipare iscrivendosi gratuitamente sul sito dell’UCEI (www.ucei.it/runformem).

A presentare l’iniziativa, insieme al Sindaco, il Presidente della Comunità Ebraica di Livorno Vittorio Mosseri, che ha sottolineato come ci sia una tradizionale vicinanza tra Livorno, città in cui non c’è mai stato un ghetto, e la Comunità, e nonostante questo, a Livorno e provincia “oltre trecento cittadini furono deportati, pochi fecero ritorno. Dunque corriamo per ricordare, per una Memoria intesa come fonte di costruzione del futuro, per le giovani generazioni. Per questo”, ha continuato Mosseri, “occorre coinvolgere quanta più cittadinanza possibile, perché è importante battersi, ed essere pronti e attenti contro i rigurgiti di fascismo e antisemitismo.”

In apertura di conferenza stampa, è stato letto un messaggio di augurio della Presidente UCEI Noemi Di Segni, in cui ha dichiarato: “E’ da secoli un rapporto intenso e profondo, quello che lega Livorno alla sua minoranza ebraica, e sono felice che domenica prossima si correrà tutti insieme, nel

segno di valori come il rispetto per ogni diversità, la necessità di contrastare razzismo e antisemitismo, la promozione dell’amicizia tra popoli e culture. Fare Memoria significa diffondere questi valori, un’idea di civiltà, e crediamo che lo sport possa esserne uno straordinario, efficacissimo veicolo.”

Il percorso è lungo circa 7 km. Gli atleti, dopo la partenza da Piazza Benamozegh, passeranno per Piazza della Vittoria (di fronte al monumento ai caduti della prima guerra mondiale), Via Micali (dove ha sede il museo ebraico e dove, dopo le leggi del ’38, fu istituita una “scuolina” nella quale confluirono gli alunni ebrei), Viale della Libertà (di fronte alla stele che ricorda i partigiani e i perseguitati antifascisti). La corsa si concluderà in Piazza del Municipio, a simboleggiare l’unità tra la città di Livorno e la sua comunità ebraica.

Alla corsa sarà possibile partecipare anche in bicicletta, in ricordo di Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni.

“Non tutti sanno che Bartali, durante gli allenamenti, nella canna della bici portava i documenti falsi. Contribuì a salvare qualcosa come 800 ebrei”, ha detto il presidente del Coni Livorno Gianni Giannone. “Lui metteva tutto dentro la canna, e i nazifascisti non ebbero la furbizia di cercare lì. Lo sport può andare al di là dell’aspetto agonistico. E siamo felici siano coinvolti, per la Run for Mem, atleti come Rolando Rigoli e Mario Aldo Montano, oltre a Fabrizio Mori, che ringrazio per essere qui con noi. Tutti e tre sono Testimonial della corsa.”

I tre atleti livornesi – Rigoli e Montano oro alle Olimpiadi di Monaco del ’72, Mori ostacolista campione del mondo a Siviglia 1999 – saranno Testimonial insieme a un altro atleta straordinario,Shaul Ladany, podista olimpionico israeliano dalla storia incredibile, oggi 83enne, sopravvissuto al campo nazista di Bergen Belsen e all'eccidio di atleti israeliani avvenuto alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO