Radiobruno Toscana e Radio Quattro, viaggio nel tempo

Marina di Pietrasanta (LU), 30 luglio 2025 – Proseguono gli appuntamenti del Caffè della Versiliana. Giovedì 31 luglio alle ore 18.30 si accenderanno i riflettori sul mondo della radio: protagonisti dell’incontro Maurizio Bolognesi, giornalista, speaker e responsabile di Radiobruno Toscana, e Marilena Berti, anche lei giornalista e voce storica dell’etere, moderati dal comico e cabarettista Graziano Salvadori, storico collaboratore della emittente.

L’appuntamento sarà un vero e proprio viaggio nel tempo: dai primi esperimenti radiofonici degli anni Settanta fino all’era del digitale e dello streaming globale, raccontati attraverso la storia – personale e professionale – di chi ha vissuto, microfono alla mano, cinquant’anni di evoluzione della radio italiana.

La storia di Radiobruno Toscana inizia nel 1975 con la nascita di Radio Pisa, una piccola emittente nata con mezzi di fortuna e tanta passione. Nel 1978 diventa Radio Quattro, affermandosi come una delle radio più ascoltate in Toscana. Nel 2004 avviene la fusione con Radiobruno, storica emittente emiliana, dando vita a una radio interregionale che oggi trasmette 24 ore su 24 in tutta la Toscana e oltre. Radiobruno Toscana è una radio che unisce musica, informazione, sport e intrattenimento, capace di rinnovarsi nel tempo e raggiungere ascoltatori anche tramite internet in tutto il mondo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.