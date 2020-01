Befana 2020 a Firenze e in Toscana: alcune idee

A Firenze la Cavalcata dei Magi a sfondo religioso, dedicata all'Epifania del Signore. A Empoli la vecchietta si calerà dalla torre campanaria della Collegiata di Sant’Andrea per distribuire dolcetti. Anche a Equi Terme, in Lunigiana, la Befana si lancerà da 30 metri per lanciare doni ai bambini

Il giorno dell'Epifania si avvicina e nella nostra regione ci sono molte iniziative per celebrare sia la ricorrenza religiosa che la simpatica vecchietta cara ai bambini perché generosa di doni (o di carbone ma spesso è dolce...).

Ne segnaliamo alcune a partire da una delle più religiose: per celebrare il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2020, l’Opera di Santa Maria del Fiore organizza a Firenze la Cavalcata dei Magi. La manifestazione, giunta alla XXIV edizione dell’epoca moderna, si rifà a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando a Firenze una compagnia di laici intitolata ai Santi Re Magi, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava un fastoso corteo, la “Festa de’ Magi”.

Dal 1997, in occasione dei festeggiamenti per i 700 anni della fondazione della Cattedrale, l'Opera di Santa Maria del Fiore ha voluto riprendere quest’antica tradizione organizzando, ogni anno, un solenne corteo di figuranti con in testa i Re Magi a cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli dell’affresco di Benozzo Gozzoli, che attraversa il centro di Firenze. La manifestazione si svolge, sotto gli auspici dell’Arcidiocesi e del Capitolo del Duomo, con il patrocinio del Comune di Firenze e la partecipazione dei comuni della provincia.

Dopo la partenza da Piazza Pitti, alle ore 14.00, il corteo si snoderà lungo le strade del centro (via Guicciardini, Ponte Vecchio, via Por S. Maria, Via Lambertesca, Loggiato degli Uffici, Piazza della Signoria, Via Calzaiuoli) fino ad arrivare in piazza Duomo alle ore 15.00. Dalle ore 14.30 in Piazza Duomo il Coro delle Voci Bianche della Cappella della Cattedrale di Firenze,diretto dal Maestro Michele Manganelli, intratterrà il pubblico con canti natalizi. Dopo l’arrivo di tutto il corteo in Piazza Duomo, il saluto dei figuranti e l’offerta dei doni dei Re Magi a Gesù Bambino nel Presepe vivente. All’intervento di Luca Bagnoli, presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore, seguirà la lettura del Santo Vangelo e il saluto del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, che parlerà del significato dell’Epifania, accogliendo una rappresentanza dei bambini delle parrocchie della Diocesi fiorentina.

La Cavalcata dei Magi si rifà a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, la “Festa de’ Magi”, che veniva organizzata a Firenze ogni tre anni e dal 1447 ogni cinque. Il compito di organizzare la festa era affidato a una compagnia di laici detta dei Santi Re Magi o della Stella, la cui sede, per volere di Cosimo il Vecchio de’ Medici era presso il Convento di San Marco. La festa era organizzata in tre diversi cortei che si riunivano davanti al Battistero e poi in Piazza Signoria e da lì proseguivano uniti fino alla Basilica di San Marco, dove con canti e preghiere adoravano Gesù Bambino. La festa era particolarmente sfarzosa. Ai cortei prendevano parte i membri della Compagnia - che erano centinaia - vestiti con abiti preziosi ed erano esibite le mercanzie più lussuose trasportare da una moltitudine di animali da soma anch’essi ricoperti di stoffe preziose.

La prima notizia certa sulla Compagnia dei Santi Re Magi o della Stella risale al 1417 e riguarda un finanziamento ricevuto dalla Signoria, ma con ogni probabilità la sua fondazione è da ritenersi alla fine del Trecento. La compagnia dei Santi Re Magi, che divenne una delle più importanti della città grazie alla protezione dei Medici e al numero rilevante d’iscritti, fu soppressa nel 1494 dopo la cacciata dei Medici da Firenze.

Hanno collaborato con l’Opera di Santa Maria del Fiore: Comune di Firenze, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Holy Land srl - Eventi e Manifestazioni, Associazione Regionale Allevatori della Toscana, Gallerie degli Uffizi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per informazioni: www.operaduomo.firenze.it

Nel Quartiere 4 di Firenze, conto alla rovescia, in particolare, per i due eventi che faranno da gran finale.

Il primo è “La Befana non vien di notte...”, il tradizionale arrivo della Befana in Piazza dell’Isolotto, fissato per domenica 5 gennaio alle 16. Arriverà la Befana e darà le caramelle ai bambini. Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, sarà bruciato il fantoccio della befana, con esibizione delle ginnaste dell’Associazione Iris. Musica “No Time Big Band”, diretta da Claudio Giovagnoli.

Il secondo è il “Concerto della Befana” di lunedì 6 gennaio, alle 17.30, alla Limonaia di Villa Strozzi, in via Pisana 77. Protagonista il Piccolo Coro del Melograno, diretto da Laura Bartoli. Sarà presente la Befana.

Di seguito, il programma degli altri appuntamenti del “Natale al Quartiere 4”, sviluppato in collaborazione con l'associazione culturale Nuovo Centro Studi Il Globo:

Venerdì 3 gennaio, ore 10.30, presso BiblioteCaNova di via Chiusi 4/3a: BiblioteCaNova Junior, “Road-Ari”, un’avventura on the road con Gianni Rodari, fatta di filastrocche, racconti ed immagini per ripercorrerne il meraviglioso immaginario. A cura dell’Associazione Culturale Allibratori (attività 7-10 anni). Su prenotazione anche telefonica: 055 710834.

Domenica 5 gennaio, ore 16, “Gli Amici della Giungla”, Teatro La F.I.A.BA.”, spettacolo musicale per grandi e piccini sull’amicizia, l’altruismo e la diversità. A cura della Parrocchia B.V.M. Madre delle Grazie.

Domenica 5 gennaio, ore 21, “Aspettando la Befana”, presso BiblioteCaNova di via Chiusi 4/3a: BiblioteCaNova Junior. Metti il pigiama, prendi un calzino e vieni in biblioteca, potrai ascoltare bellissime storie e, chissà, potresti incontrare la Befana. A cura dell’Associazione Culturale Allibratori (4-8 anni). Per tutte le informazioni per la partecipazione e la prenotazione, vieni in biblioteca o telefona al numero 055 710834.

Lunedì 6 gennaio, ore 16, “Gli Amici della Giungla”, Teatro La F.I.A.BA.”, spettacolo musicale per grandi e piccini sull’amicizia, l’altruismo e la diversità. A cura della Parrocchia B.V.M. Madre delle Grazie; lo spettacolo si terrà alla stessa ora anche l’11 e 12 gennaio.

Lunedì 6 gennaio, ore 16.30, “Epifania al Borgo”, Teatro del Borgo, spettacolo teatrale interattivo, in cui il protagonista sarai proprio tu! A seguire, merenda e calza della Befana per tutti! Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. Info: prenotazioni@teatrodelborgo.it, 375728488

Il panorama completo degli eventi e dei presepi, comprensivo di quelli organizzati da teatri, parrocchie, circoli, case del popolo e associazioni varie, è pubblicato sul sito del Quartiere 4 (https://quartieri.comune.fi.it/dalle-redazioni/natale-nel-quartiere-4) e diffuso attraverso un’apposita brochure. Info: quartiere4@comune.fi.it e 055 2767108.

La calza della Befana quest’anno non è solo per i più piccoli e non è solo sinonimo di dolci e caramelle. Vini francesi, etichette particolari, mostarde, olio extravergine d’oliva, acciughe, cioccolato, praline e wafer viennesi riempiranno le “calze da grandi” del Dolce Emporio, storica bottega di San Frediano recentemente riaperta come boutique del gusto con le selezioni dello chef Fabio Barbaglini.

Il più tradizionale simbolo dell’Epifania si reinventa per incontrare il gusto degli adulti: pensate sia in versione dolce che salata, le calze gourmet saranno disponibili in più formati, compreso quello maxi, in grado di ospitare una magnum. Sabato 4 gennaio sarà possibile acquistarle in piazza del Carmine dalle ore 9 alle 19, in occasione del tradizionale mercato che porta in piazza le botteghe dell’Oltrarno il primo weekend del mese. Chi desiderasse personalizzare la propria calza potrà riempirla direttamente in negozio, scegliendo tra le leccornie ospitate negli scaffali in legno del Dolce Emporio (Borgo San Frediano 128/r).

La storia del Dolce Emporio affonda le radici nel 1500: negli stessi locali per più di duecento anni, tra il 1531 e il 1748, le monache del monastero dell’Arcangelo hanno impastato farina, spezie, frutta secca e miele. In seguito la bottega ha aperto come “chiccaio”, con la vendita di dolciumi e vini, attività che è stata condotta dalla stessa famiglia per generazioni.

Come ormai da tradizione, il Circolo “Vie Nuove di Firenze invita a passare tutti insieme un pomeriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi in occasione della festività della Befana 2020. Quest'anno, come da tradizione del circolo di Gavinana, la Befana arriva prima e proprio domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 17.00, il circolo propone la proiezione del film d’animazione “La freccia Azzurra” del 1996 di Enzo D'Alò, ispirato all'omonimo racconto di Gianni Rodari del 1964. Per il pomeriggio di domenica 5 gennaio, dopo la proiezione, seguirà una merenda e in coda l’arrivo della Befana, previsto per le ore 18.30 (circa), che consegnerà una calza ad ogni bambino. Contributo richiesto a partire da 5 euro per ogni bimbo. Partecipazione riservata soci arci/uisp. Circolo “Vie Nuove” / Viale Donato Giannotti, 13 Firenze. Proiezione film a partire dalle ore 17.00 / Gradita una segnalazione di partecipazione tel. 055.683388 Daniele 393.9190534 (wapp) vienuove@vienuove.it

Il Coordinamento Donne della CGIL di Firenze, in collaborazione con il Quartiere 5 di Firenze, Quartiere San Donato, Associazione Piazza San Donato e Garden Eventi, dal 3 al 12 gennaio porta la mostra "Matite per le donne" in Piazza Ugo di Toscana, la piazza del Polo Universitario di Novoli, a Firenze.

Una mostra di 80 vignette, disegnata da 29 satirici italiani, facenti parte del gruppo Vignettisti per la Costituzione, che tratta il delicatissimo e attuale tema della violenza, delle discriminazioni e degli stereotipi di genere.

La mostra sarà aperta domani pomeriggio (03.01.2020) e tre saranno gli eventi correlati:- Sabato 4 Gennaio, ore 15:00, presentazione del libro "La verità delle donne vittime del conflitto armato in Colombia"

- Lunedi 6 Gennaio, Befana, saranno protagonisti i bambini che potranno disegnare insieme ai vignettisti, rappresentando la figura femminile vista coi loro occhi

- Sabato 11 Gennaio, ore 16:30, iniziativa dal titolo "Donne che amano troppo"

RIGNANO SULL'ARNO. Classico appuntamento nel giorno dell'Epifania in Sala Consiliare dove, a partire dalle ore 17:30, andrà in scena il tradizionale "Concerto della Befana" con protagonisti "Elena Talenti - Jazz e dintorni" Duo chitarra e voce.

EMPOLI – Sarà ancora una volta un’Epifania speciale quella che attende lunedì 6 gennaio tutti i bambini di Empoli. Sarà la terza edizione, ancora più bella e grande. Empoli ospita la ‘Befana dei Vigili del Fuoco’. Viene riproposta la manifestazione che ha riempito piazza Farinata degli Uberti di famiglie e bambini negli ultimi due anni.

L’associazione Centro Storico Empoli, col patrocinio del Comune di Empoli, in stretta collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze e il Distaccamento di Empoli, presenta l’evento che si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio, a partire dalle 17, in Piazza Farinata degli Uberti.

È previsto intorno alle 17.00 un corteo per le strade del centro storico con i Re Magi e tante befane al seguito che arriveranno sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea. Poi la deposizione dei doni ai piedi del presepe, sotto la stella cometa illuminata, quindi, dopo il rintocco delle 18 del campanile, la Befana si calerà dalla torre campanaria della Collegiata di Sant’Andrea per arrivare in piazza dove ci saranno alcune sue aiutanti a distribuire dolcetti.

L’evento sarà anticipato, di mattina, da una visita nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli per portare calze alle bambine e ai bambini ospiti. Il dottor Roberto Bernardini, direttore pediatria e neonatologia del San Giuseppe di Empoli: «Ringrazio i Vigili del Fuoco per questa bella iniziativa che porterà gioia e sorpresa tra i nostri piccoli ospiti. Con il loro operato che rafforza sentimenti di vicinanza, i Vigili rivestono un ruolo sempre più importante per la nostra comunità e per tutta la società».

Gli eventi 2018 e 2019 ha avuto un notevole successo ed ecco che, grazie anche al sostegno della ditta dolciaria fiorentina Fallani Caramelle, con sede al Terrafino di Empoli, proprio a due passi dal distaccamento dei pompieri di Empoli, la Befana torna in piazza nel 2020 per dare spettacolo e divertire bambini e famiglie. Un evento che si svolge anche grazie alla disponibilità della Propositura e di Don Guido Engels.

La Befana si calerà dal punto più alto di Empoli, quindi camminerà su uno dei tetti degli edifici attorno alla chiesa, poi con la scala scenderà in Piazza ai piedi della grande cometa che domina la fontana. A seguire la tradizionale consegna e il lancio di migliaia di dolcetti offerti da Fallani.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, distaccamento di Empoli, sarà presente con la Befana interpretata da personale operativo che, grazie a metodi SAF (Speleo Alpino Fluviale), si calerà dal Campanile dando prova di capacità acrobatiche non indifferenti.

L'evento vede la collaborazione della Compagnia di Sant’Andrea che organizza annualmente il Volo del Ciuco, oltre all'associazione Centro Storico di Empoli e a Confesercenti. Fondamentale il supporto della Misericordia, della VAB e dei loro volontari.

VAL DI CORNIA. Al Museo archeologico di Piombino è previsto per domenica 5 gennaio alle ore 16.30 “Il tè delle cinque al Museo”, visita guidata speciale seguita da un momento dedicato a tisane e tè caldo.

Gli appuntamenti delle festività natalizie al museo archeologico si chiuderanno lunedì 6 gennaio alle ore 10.30 con l’oramai immancabile appuntamento con “La Befana vien… di mattina!”, letture con i lettori volontari di “Nati per Leggere Piombino” organizzate in collaborazione con la Biblioteca civica Falesiana di Piombino. Un momento importante in cui fondamentali luoghi di cultura come il museo e la biblioteca si uniscono per sostenere insieme un’attività di sensibilizzazione e promozione della cultura nella prima e primissima infanzia. Il 4 gennaio alle ore 15.00 l’appuntamento è invece al Parco archeominerario di San Silvestro, al Museo delle macchine minerarie di Pozzo Earle, con la presentazione del libro di Gianfranco Benedettini "Dumas Tofani, il minatore". Sarà presente l’assessore alla cultura del comune di Campiglia Marittima, Gianluca Camerini.

LUNIGIANA. L'Epifania ad Equi Terme torna e regalare suggestioni uniche che solo il pittoresco borgo e le sue grotte sanno offrire. Si parte il pomeriggio del 6 gennaio verso le ore 14,00 quando i Re Magi, attraverso il borgo allestito, raggiungeranno la Natività di Gesù allestita con personaggi viventi nella Grotta di Equi. Alle 15,15... pioveranno befane! La ormai attesissima vecchietta vestita di tutto punto si lancerà da 30 metri di altezza per atterrare all'ingresso della grotta lanciando doni e dolcetti ai bimbi che l'aspettano con il naso all'insù. Dalle 16 sarà possibile anche una breve visita alle Grotte carsiche con le guide della cooperativa AlterEco. La Manifestazione si arricchisce con il borgo allestito e animato, le befane che distribuiranno caramelle, gli stand con dolci, cioccolatà e vin brulé e ‘La Befana e il Folletto Dimenticone’, divertente animazione itinerante con Paolo Cortopassi ed Erika Canaccini. Anche quest’anno i visitatori potranno diventare ‘befane acrobatiche’ volando sulla zipline di 200 metri nel parco delle grotte. I Vestiti da befane saranno forniti dagli organizzatori. (consigliata la prenotazione 3385814482).

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO