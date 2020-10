Hard Rock Cafe Cinema: il programma

Proiezioni gratuite fino al 22 novembre per chi acquista una delle offerte menu ‘Family Bundle’

Firenze, 12 ottobre 2020– Hard Rock Cafe® Firenze dedica le domeniche pomeriggio di autunno a bambini e famiglie lanciando la rassegna ‘Hard Rock Cafe Cinema’, sei appuntamenti con proiezioni ormai diventate un classico e che hanno fatto appassionare bambini e adulti. Nel tempio del rock di piazza della Repubblica arrivano fra gli altri l’intramontabile Il Re Leone della Disney, il pluripremiato film di animazione della Pixar Inside Out, fino al film premio Oscar La La Land.

Inoltre, Hard Rock propone fino al 22 novembre le nuove offerte di menu famiglia a tempo limitato ‘Family Bundle’. Con l’acquisto di uno dei ‘Family Bundle’, il Cafe di Firenze offre la visione gratuita di uno dei 6 film in calendario della rassegna ‘Hard Rock Cafe Cinema’, un modo per trascorrere un pomeriggio autunnale in compagnia di tutta la famiglia gustando dei piatti speciali.

Gli appuntamenti con Hard Rock Cafe Cinema:

Domenica 18 ottobre, ore 17:30: Il Re Leone

Domenica 25 ottobre, ore 17:30: La La Land

Domenica 8 novembre, ore 17:30: Coco

Domenica 22 novembre, ore 17:30: The Nightmare Before Christmas

Domenica 6 dicembre, ore 17:30: Ferdinand

Domenica 13 dicembre, ore 17:30: Inside Out

Le sei offerte menu:

All-American Bundle: 10 mini-burger serviti con una cremosa insalatina coleslaw su pan brioche tostato, patatine fritte con salsa ai quattro formaggi e anelli di cipolla.

Parmigiana-Style Chicken & Pasta: Tupelo Chicken Tenders ricoperti di salsa marinara e mozzarella, pasta con salsa marinara, basilico fresco e pecorino romano D.O.P. e lattuga Romana con cialde di parmigiano, crostini e pane tostato all’aglio e prezzemolo.

Famous Chicken Fajitas: pollo grigliato, verdure fresche, tortillas, lattuga, panna acida, pico de gallo, formaggio Monterey Jack & Cheddar, salsa, fagioli neri e riso.

Legendary® Burger Bundle: carne di manzo speziata servita con formaggio americano fuso, lattuga, pomodoro e cipolla rossa con Sides to Share di patatine fritte.

Famous Fajitas – Chicken & Steak Combo: pollo grigliato, bistecca di manzo, verdure fresche, tortillas, lattuga, panna acida, pico de gallo, formaggio Monterey Jack & Cheddar, salsa, fagioli neri e riso.

Classic Wings & Fries: alette di pollo arrostite con salsa buffalo o barbeque, servite con sedano fresco e salsa blue cheese e con le Family-Style Seasoned Fries.

Il programma SAFE + SOUND implementato nel Cafe garantirà a tutte le famiglie di poter vivere un ambiente sicuro e garantito dal punto di vista sanitario.

Hard Rock International ha infatti collaborato con organizzazioni di sicurezza e salute pubblica di fama mondiale come EcoSure, una divisione Ecolab, e NSF International, precedentemente nota come National Sanitation Foundation, per garantire che le proprie location siano SAFE + SOUND, soddisfacendo così i più alti standard di sicurezza, igiene, manipolazione degli alimenti e formazione dei dipendenti.

Il protocollo di sicurezza potenziato SAFE + SOUND comprende - ma non si limita - alle procedure come lo screening termico non intrusivo e all'avanguardia della temperatura prima di entrare, misure di distanziamento sociale e requisiti di maschere protettive per tutti i membri del team.