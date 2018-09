​Vendemmia in Toscana, settembre con “Cantine Aperte”

La Toscana sceglie la merenda per promuovere l’evento più atteso dell’anno

Vendemmia: in Toscana per tutto settembre con “Cantine Aperte”

Dalle bruschette al pane con il pomodoro, passando per le degustazioni in vigna. La Toscana sceglie la merenda per promuovere l’evento più atteso dell’anno: la vendemmia. Un rito ancestrale nei vigneti delle cantine toscane che aprono le porte agli appassionati per scoprire tradizioni che restano vive

C’è ancora tempo per vivere la vendemmia nelle cantine toscane. Prosegue infatti per tutto il mese Cantine Aperte in Vendemmia, l’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana, che quest’anno apre le porte di decine di aziende sparse per tutta la regione per far conoscere da vicino un vero e proprio rito per ogni cantina, il momento più importante: la raccolta dell’uva. E per farlo le cantine toscane hanno scelto un tema antico come l’arte di raccogliere l’uva: la merenda. La riscoperta della merenda toscana è infatti il tema che il Movimento Turismo del Vino Toscana ha suggerito alle proprie cantine per far conoscere ai tanti turisti ancora in giro per le campagne e agli appassionati uno dei momenti più suggestivi da vivere nei vigneti. «La vendemmia è una festa, la gente è allegra, il lavoro di tutto l’anno raggiunge l’apice – commenta il Presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Violante Gardini - vogliamo dare la possibilità a tutti gli appassionati di vivere con noi produttori vinicoli questo momento magico». Un tema scelto non a caso, quello della merenda, visto che Cantine Aperte in Vendemmia rientra tra le attività ufficiali dell’Anno del Cibo Italiano.

La merenda della vendemmia: un simbolo delle campagne toscane. Pane col pomodoro, fettunta, pane sciapo con il nostro prosciutto crudo toscano o con il salumi e pecorino, l’immancabile pane vino e zucchero, il dolce dei poveri. E poi il calice di vino che non deve mai mancare per brindare al lavoro di un anno soprattutto in un momento in cui in vigna tutti vestono lo stesso abito, dagli appassionati, ai lavoratori, così come i proprietari, tutti con l’obiettivo di portare a casa “un’ottima annata”. Il tema scelto da MTV Toscana per l’edizione 2018 è proprio la merenda, intesa come evento conviviale tra i wine lovers, che potranno accedere a uno dei momenti più importanti e affascinanti del lavoro delle aziende vinicole guidati dai protagonisti della vendemmia. Nella cesta ci saranno le ricette di una volta di ogni singolo territorio. Il giro dei vigneti, la possibilità di capire come l’uva dal tralcio finisce in cantina.. questo evento unico sarà esaltato per l’appunto da una festa, quella della merenda, che le cantine di MTV Toscana proporranno dando ai propri ospiti l’occasione unica di rivivere per un giorno l’atmosfera di una volta.

Di seguito alcuni dei programmi delle cantine toscane.

PROGRAMMI

COL D’ORCIA

Dal 7 al 21 Settembre 2018

Orari: 9 – 12 e 14:30 – 17 SOLO SU PRENOTAZIONE

Tour privato alla scoperta della Tenuta e delle sue cantine durante il periodo della raccolta dell’uva. (vinificazione e invecchiamento). A seguire: degustazione formale di tre vini con abbinamento gastronomico di prodotti biologici di Fattoria Col d’Orcia.

Prezzo: 20 Euro a Persona.

info@coldorcia.it – +39 0577 80891

Via Giuncheti – 53024, Montalcino (SI)

PODERE EMA

Dal 20 al 30 Settembre dalle 9 alle 18 – è gradita la prenotazione.

Due le esperienze offerte in tempo di vendemmia:

Tipica merenda toscana con degustazione vini dell’azienda (prezzo 15 Euro).

Tour guidato della cantina con light lunch e degustazione dei nostri vini ( prezzo €25,00-richiesta la prenotazione per il tour guidato).

–Bicchiere di vino €5,00

cantina@podereema.it – 055 641633

Strada Chiantigiana 339 – 50012, Bagno a Ripoli (Firenze)

CAMPERCHI

Giovedì 20 Settembre e Venerdì 21 Settembre 2018

Dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Sguardo sulla cantina durante i processi di vendemmia e lavorazione, passeggiata accanto ai vigneti. Degustazioni dei nostri vini e aceti balsamici, accompagnati da merenda con pane, affettati e formaggi locali. Prezzo: 10 Euro a Persona.

reception@camperchi.com giulia.laponi@camperchi.com – 0575 440281 – 392 7506907

Via Del Burrone 38, 52041 Ciggiano (Arezzo)

BACCO A PETROIO

Sabato 22 e Sabato 29 Settembre

“Le Merende Toscane” – Tour guidato con partenza alle 16:30, su prenotazione, vi permetterà di conoscere tutto il processo di raccolta, dalle vigne alla cantina, approfondendo la produzione dei vini che poi accompagneranno la merenda (Costo 8 Euro).

Tutti i giorni di settembre (la domenica è richiesta la prenotazione) la cantina è aperta al pubblico dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Tutti i giorni sarà possibile provare il menù degustazione, a pranzo e a cena, con i vini dell’azienda, al costro di 25 Euro a persona.

info@baccoapetroio.it – 0571 509583

Via Villa Alessandro, 18 – Vinci (Firenze)

CASA DI TERRA

Sabato 22 e Domenica 23 Settembre 2018

Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Visita guidata della cantina e della barriccaia con degustazione finale di 3 vini con piatto di salumi e formaggi, bruschette all’olio d’oliva e al pomodoro e basilico. Solo su prenotazione. 25,00 Euro a persona.

Visita guidata della cantina e della barriccaia con degustazione finale di 3 vini. Solo su prenotazione. 15,00 Euro a Persona.

Degustazione di 3 vini presso il wine shop – 9,00 Euro a persona.

visit@fattoriacasaditerra.com – 0565 749810

162/A, Strada Comunale delle Ferruggini, 57022 Bolgheri (Livorno)

BUCCIA NERA

Domenica 30 Settembre dalle 10:00 alle 16:00

Dalle 10 alle 12: Visita ai vigneti e alla cantina: alle 10:30 la Vendemmia dei Piccoli(riservata ai bambini dai 5 ai 10 anni).

Dalle 12:00 alle 16:00 – La merenda toscana con menù degustazione, al prezzo di 20 Euro (10 Euro per il menù bambini), con l’aggiunta di 3,00 Euro a calice.

L’iscrizione alla Vendemmia dei Piccoli costa 5 Euro a bambino.

info@buccianera.it – 347 4065645

Località Campriano 9 – 52100, Arezzo

TENUTA L’IMPOSTINO

Tutti i giorni dal 1 al 30 settembre – necessaria la prenotazione con almeno un giorno di anticipo.

Dalle 10:00 alle 18:00 – PIC NIC in vigna: cesto completo con 4 portate e una bottiglia di vino aziendale che potreto consumare passeggiando lungo il percorso di trekking all’interno del vigneto. Costo 20 Euro a Persona.

info@tenutaimpostino.it – 335 8239990

Località Impostino, 58045 Civitella Paganico (Grosseto)

POGGIO LA LUNA

Tutto il mese di settembre (solo su prenotazione) dalle 11 alle 19.

Merenda in vigna – pane e formaggio – olive – bruschetta – pane e salame di cinghiale – torta di more – vini dell’azienda.

Prezzo: 15 Euro a persona – gratis per i bambini.

elisabetta@poggiolaluna.it – 335 6594040

Strada Provinciale Ragnaie, 58, 58054 Scansano (Grosseto)

MICHELE SATTA

Tutto il mese di settembre dal lunedì al sabato.

Degustazioni in due fasce orarie: tour mattutino alle 11:00 e tour pomeridiano alle 15:00.

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

“Degustazione Bolgheri” : Costa di Giulia – Bolgheri Bianco DOC, Bolgheri Rosso Michele Satta – Bolgheri Rosso DOC e Piastraia – Bolgheri Rosso Superiore DOC – € 25 / persona

“Degustazione Selezioni” : Piastraia – Bolgheri Rosso Superiore DOC, I Castagni – Bolgheri Rosso Superiore DOC, Syrah – Rosso di Toscana IGT, Cavaliere – Rosso di Toscana IGT e Giovin Re – Bianco di Toscana IGT – € 50 / persona

La durata della visita con degustazione è di circa 60/90 minuti. Dopo la visita è possibile acquistare i nostri vini.

visite@michelesatta.com – 0565 763795

Località Vigna al Cavaliere, 61, 57022 Castagneto Carducci (Livorno)

POGGIO DEL MORO

Tutto il mese di settembre – dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 17:00

Solo su prenotazione – tour dei vigneti durante la vendemmia e visita in cantina, seguendo ogni passo del lavoro con degustazione e bruschette con olio prodotto dall’azienda.

Visita senza degustazione (minimo 2 persone) – 25 Euro a persona

Visita con degustazione (minimo 6 persone) – 35 Euro a persona

info@poggiodelmoro.it – 339 5646897

Via Cavine e Valli, 79 – Chianciano Terme (Siena)

