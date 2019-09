Tutti gli appuntamenti della prima domenica d'autunno 2019

A Rufina domani gran finale del Bacco Artigiano. A San Casciano dei Bagni la Fiera. Un “Capriccio Di…Vino” al Castello di Oliveto

Un programma ricco di eventi per tutti i gusti quello di domani, domenica 29 settembre, per una chiusura di questa 44^ edizione di Bacco Artigiano, manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Consorzio Chianti Rufina e le Associazioni locali, in programma a Rufina in Provincia di Firenze. La mattina e per tutta la giornata torna in Piazza Umberto I e P.zza Kurgan il “Mercatino di Bacco”, la mostra scambio di antiquariato, mode, oggettistica varia ed opere dell’ingegno. Alle 9,30 è la volta di “Bosco DiVino”, passeggiata alla scoperta dei luoghi storici di Rufina con successiva visita al Museo della Vite e del Vino (per informazioni ed iscrizioni 331 1162589). Alle 10 Villa Poggio Reale ospiterà “I fabbri in villa”, dimostrazione e realizzazione di opere in ferro battuto. Contemporaneamente in P.zza Umberto I si esibirà la “Banda G. Verdi” di San Godenzo. Si cambia argomento alle 11, col “Raduno delle Vespe” in P.zza del Municipio, un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Vespa Club Fiesole. Sempre alle 11 ed in replica alle 15,30 si svolgeranno in P.zza Umberto I alcuni “Laboratori didattici per bambini” a cura di AER. Villa Poggio Reale vedrà alle 12 sia l’apertura degli stand delle Cantine del Consorzio Chianti Rufina sia l’esposizione “Ferrari in Villa” a cura dei Ferraristi Toscani Club Sieci. Alle 12,15 torna il Carro Matto, uno dei protagonisti della manifestazione rufinese, che riceverà la benedizione presso la Chiesa di San Martino. Per tutto il pomeriggio, dalle 14 alle 20, collezionisti ed appassionati potranno acquistare l’ “Annullo Filatelico” curato da Poste Italiane SPA. Alle 14,45 per le vie di Rufina sarà poi la volta della “Sfilata del Corteo Storico” della Repubblica Fiorentina, del Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina e della Banda G. Verdi di San Godenzo con il Carro Matto per l’omaggio al Comune di Rufina. A seguire gli sbandieratori del Corteo della Repubblica Fiorentina si esibiranno a Villa Poggio Reale, mentre alle 16,30 in Piazza Umberto I sfilerà la moda bambino, iniziativa organizzata da Scic Moda. Si torna in Villa Poggio Reale per ben tre eventi consecutivi: alle 17 per la premiazione del concorso di estemporanea “Le Vie del Vino”, poi per la premiazione dei fabbri, in seguito alle 17,30 per la degustazione “Oltre il Sangiovese”, a cura del Consorzio Chianti Rufina (prenotazione obbligatoria 333 5371683 eventi@chiantirufina.it). Alle 18 torna la riflessione sul tema climatico col convegno organizzato dal Consorzio Chianti Rufina “I turbamenti climatici e le altre problematiche più impellenti per l’ambiente” e la presentazione del libro “L’avevamo detto” dell’Avvocato Gianluigi Cerreti. Per un gran finale di questa 44^ edizione, alle 21 si attendono i fuochi con l’intrattenimento musicale di “Rocky DJ” in Piazza Umberto I, fuochi che coloreranno il cielo di Rufina dalle 22,30.

Un percorso enogastronomico per veri intenditori, ma anche un’opportunità imperdibile per chiunque desideri immergersi in una girandola di profumi e sapori tra “supertuscan”, vini della Valdelsa e grandi vini d’Italia. Oltre cento etichette, accompagnate da prodotti tipici e di “nicchia”. E’ questo il biglietto da visita di “Capriccio DiVino”, degustazione promossa dall’ASEV in collaborazione con l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, che si svolgerà nella magica atmosfera del Castello di Oliveto domenica 29 settembre, dalle ore 14.30 alle 19.30. Un intero pomeriggio al cospetto di Bacco, ma anche un’occasione per visitare l’antico maniero rinascimentale che di recente, grazie agli studi del prof. Massimo Ricci, è stato attribuito nientemeno che a Filippo Brunelleschi, l’architetto della Cupola del Duomo di Firenze. Confermata anzitutto la modalità con cui si potrà partecipare alla degustazione: all’ingresso del Castello, infatti, ci sarà solo da pagare per il calice con sacchetto portabicchiere (15 euro, più 5 euro di cauzione) e poi il resto sarà completamente gratuito, accesso libero e diretto a tutti gli assaggi enogastronomici (unica eccezione: gli under 16, che non potranno consumare bevande alcoliche). Con il proprio calice, ci sarà modo di provare un’ampia scelta di vini, selezionati fra le migliori etichette del panorama enologico toscano e fra quelle di importanti aziende di altre regioni italiane. Vini bianchi, rosati e rossi, spumanti e supertuscan. Nel corso della serata, sono previste degustazioni guidate gratuite (fra cui quella dei vini dell’Azienda Felsina di Castelnuovo Berardenga) e i festeggiamenti per i venti anni della delegazione AIS Valdelsa. Oltre ai vini, la degustazione sarà completata dalla presenza di numerosi prodotti, che si potranno anche abbinare ai vini stessi: dall’angolo dello Chef con i prodotti tipici toscani al Tutto Salumi di Marco Piacenti; dai formaggi di Forme d’Arte all’Aceto balsamico Giuseppe Giusti; dall’olio extravergine di oliva alle Olive da mensa dop “L Bella della Daunia” (Puglia). Per i dolci, non mancheranno i gelati di qualità della gelateria Dondoli e si potrà assistere in diretta alla preparazione del panettone di Pasquale la Rossa, artigiano apprezzato e conosciuto per le sue specialità. Infine, spazio anche alla cultura, con la presentazione del libro di Silvano Formigli dedicato al Chianti classico. Previsti tre premi: quello per il miglior vino (premio “CapricciodiVino”), quello per il miglior vino della Valdelsa, e infine quello per il miglior vino da vitigno autoctono. Le premiazioni si terranno alle ore 18.00.

Torna la tradizionale Fiera d’autunno a San Casciano dei Bagni, l’ultima domenica di settembre. L’appuntamento del 29 di questo mese è in programma nel piazzale del ponte e lungo le vie del centro storico dalle ore 8 alle 20, nel contesto di un borgo di origini medievali. Nata come Fiera delle cipolle (ma il nome ancora ricorre, tra gli abitanti), ormai offre tanti altri dell’agroalimentare e anche dell’artigianato. Si inserisce in un contesto invidiabile, tra antiche terme, chiese ricche di arte e uno spazio museale dedicato agli Etruschi.