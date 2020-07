Pruneti, nasce la piadina del Chianti Classico

Un nuovo interessante concept food

La Pruneti Extra Gallery di Greve in Chianti lancia la Piadina del Chianti Classico, l’ultima arrivata della serie “FATTI CON L’OLIO”, il nuovo concept food di Pruneti, rigorosamente a base d’olio extra vergine d’oliva Equilibrato DOP Chianti Classico per innovare il tradizionale panorama gastronomico dell’estate toscana 2020.

“La Piadina del Chianti Classico è una ricetta che nasce dal nostro continuo desiderio di proporre e far scoprire al pubblico di appassionati e di esperti le innumerevoli declinazioni dell’olio extra vergine d’oliva. Un ingrediente essenziale della cucina mediterranea ancora tutto da esplorare e far conoscere, in grado di esaltare aromi e sapori di piatti dalle caratteristiche più eterogenee, e perfetto per creare proposte gustose e ricche di sapori, senza perdere di vista leggerezza e ad alta digeribilità” – spiega Gionni Pruneti. “Una piadina davvero speciale che ciascuno può creare e personalizzare secondo il proprio gusto scegliendo le farciture preferite” – precisa Paolo Pruneti – “disponibile anche in versione kids. Queste le nostre proposte per l’estate 2020: la Estiva Vegetariana e vegana con pomodoro e basilico con extra vergine Fruttato Intenso, la Fresco Piccante con robiola, erba cipollina, cetrioli e olio DOP aromatizzato al peperoncino, la versione Dolce Cuore con cuor di carciofo, cotto, crema di formaggio, balsamico e Monovarietale Leccino, e la Special Chianti Classico a base di paté di olive nere, crudo, rucola e olio DOP aromatizzato al tartufo”. La piadina Pruneti è una ricetta sana, leggera e naturale che nasce dal connubio tra l’attenta ricerca e selezione delle migliori farine toscane utilizzate per l’impasto, l’olio extravergine Pruneti e gli ingredienti gourmet d’eccellenza della collezione Fatti con l’Olio Pruneti scelti per le farciture, tra cui Cuor di carciofo, il Paté di olive nere e le Creme spalmabili alla nocciola o fondente. Tutti ingredienti genuini a base di olio extra vergine d’oliva Pruneti. Perfetta per un aperitivo sfizioso sorseggiando un cocktail della mix-oil-ogy Pruneti Extra Gallery o in abbinamento alla Birra all’Iris, oppure per una cena divertente e leggera in famiglia, accompagnata da un calice di vino Chianti Classico o Chianti Classico Riserva, o come valida alternativa al pane, da condire con l’olio extra vergine d’oliva Pruneti. Quindi appuntamento ogni weekend a partire da venerdì 24 luglio – in concomitanza con gli eventi Street Food Greve in Chianti per l’estate 2020 - dalle ore 19.00 alla Pruneti Extra Gallery di Greve in Chianti per scoprire la nuova piadina Pruneti e gustare in prima assoluta nella versione “sogno di mezza estate” sia negli ampi spazi esterni che a casa in versione take away Per info e prenotazioni: Tel e Whatsapp 331 7133833 – extragallery@pruneti.it www.pruneti.it