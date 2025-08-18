Tennis, Jasmine Paolini in finale a Cincinnati

CINCINNATI (USA) - La tennista toscana Jasmine Paolini è in finale al WTA 1000 di Cincinnati. Al termine di una partita davvero emozionante conclusa poco fa, ha battuto la russa Kudermetova con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3.

In finale incontrerà la polacca Iga Swiatek (diretta Supertennis a mezzanotte ora italiana).

Jasmine Paolini ha vinto diversi tornei di tennis nella sua carriera. Ecco alcune delle sue vittorie più significative:

in singolare, il WTA 1000 di Dubai nel 2024 quando sconfisse Anna Kalinskaya con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5.

Il Torneo 1000 di Roma nel 2025 quando ha battuto Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-2.

Il WTA 250 Slovenia Open nel 2021 dove ebbe la meglio su Alison Riske con il punteggio di 7-6(4), 6-2.

In doppio, ha vinto con Sara Errani un Torneo del Grande Slam (French Open 2025) sconfiggendo Anna Danilina e Aleksandra Krunić con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1, il WTA 1000 di Roma (2024 e 2025) e la medaglia d'oro alle Olimpiadi 2024 sconfiggendo Mirra Andreeva e Diana Shnaider con il punteggio di 2-6, 6-1, 10-7.