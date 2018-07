La prossima stagione del Maggio e le anticipazioni dell'82° Festival

Questa mattina sono state presentate lirica, balletto e Sinfonica 2018/2019, il’LXXXII Maggio Musicale Fiorentino 2019, l’Estiva e il Settembre del 2019 e la Stagione 2019/2020 alla presenza di Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente della Fondazione, Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, Cristiano Chiarot, sovrintendente e Pierangelo Conte, coordinatore artistico

Firenze, 5 luglio 2018 – Due anni di programmazione con 34 titoli di lirica di cui 15 nuovi allestimenti, balletti e 30 concerti sinfonici per un totale di 179 serate (143 di lirica, 6 di balletto e 30 di sinfonica). Il Maggio Musicale Fiorentino presenta la Stagione lirica e balletto 2018/2019, la Stagione Sinfonica 2018/2019, l’LXXXII Festival del Maggio Musicale Fiorentino 2019, l’Estiva e il Settembre del 2019 e la Stagione Lirica e Balletto 2019/2020 alla presenza di Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente della Fondazione Maggio Musicale, Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, Cristiano Chiarot, sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino e Pierangelo Conte, coordinatore artistico del Maggio. Un progetto culturale forte, che alterna consapevolmente nuove proposte a un repertorio di opere della tradizione e che dà al pubblico la possibilità di confrontarsi con un’offerta ampia in un arco temporale compreso tra il Seicento e la contemporaneità con 2 commissioni di opere nuove (Le leggi fondamentali della stupidità umana di Vittorio Montalti e Noi, due, quattro di Riccardo Panfili).

All’insegna dei novanta anni dalla nascita dell’Orchestra Stabile di Firenze inizierà il 4 ottobre la Stagione Sinfonica 2018/2019, con l’esecuzione, diretta dal maestro Fabio Luisi, della Sinfonia n.2 di Gustav Mahler La Resurrezione. La Stagione Lirica 2018/2019 verrà aperta invece il 16 ottobre con il dittico Le Villi di Giacomo Puccini e Ehi Giò di Vittorio Montalti (in prima rappresentazione assoluta della versione definitiva) diretto dal maestro Marco Angius con la regia di Francesco Saponaro e le coreografie della Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA.

Stagione lirica e balletto 2018/2019

La stagione inizia il 16 ottobre con il dittico Le Villi di Giacomo Puccini in un nuovo allestimento e Ehi Giò di Vittorio Montalti, opera dedicata a Rossini, già Leone d’argento per la musica alla Biennale di Venezia del 2010 - in prima rappresentazione assoluta nella sua versione definitiva (repliche 20, 25 e 28 ottobre), che vedono sul podio il maestro Marco Angius, Francesco Saponaro regista e scenografo e le coreografie della Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA. Tra gli interpreti di Le Villi: Maria Teresa Leva, Leonardo Caimi, Elia Fabbian e Tony Laudadio; tra gli interpreti di Ehi Giò: Ljuba Bergamelli, Gregory Bonfatti e Salvatore Grigoli. Dal 7 novembre (repliche 8, 9, 10, 11, 13 e 14 novembre) arriva sul palcoscenico La Cenerentola di Gioachino Rossini con la regia di Manu Lalli in un nuovo allestimento del Maggio in occasione dei 150 anni della morte di Gioachino Rossini (interpreti: Teresa Iervolino, Diego Godoy, Christian Senn, Ugo Guagliardo e Luca Dall’Amico), mentre, a partire dal 13 dicembre (repliche il 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22) spazio a West Side Story di Leonard Bernstein nell’anno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita del compositore statunitense. Nuovo allestimento che vede alla regia Federico Bellone (già regista di popolari musical come Grease, Flashdance, Dirty dancing e Fame) e il maestro Francesco Lanzillotta sul podio. Il 10 gennaio 2019 (repliche 15, 13 e 17 gennaio) debutta Der fliegende Holländer di Richard Wagner (nuovo allestimento del Maggio) diretto dal maestro Fabio Luisi con la regia di Paul Curran e le scene di Saverio Santoliquido; tra gli interpreti Thomas Gazheli, Mikhail Petrenko eMarjorie Owens. Appuntamento il 12 febbraio con il dittico Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e l’operetta Un mari à la porte di Jacques Offenbach (repliche 14, 17, 21 e 23 febbraio), contraltare ironico e spensierato al dramma passionale di Mascagni (un omaggio al compositore francese per l’anniversario che celebra i duecento anni della nascita), nel nuovo allestimento del Maggio con Valerio Galli direttore d’orchestra e Luigi di Gangi e Ugo Giacomazzi alla regia; tra gli interpreti di Cavalleria rusticana: Alexia Voulgaridou, Angelo Villari e Devid Cecconi; tra gli interpreti di Un mari à la porte: Matteo Mezzaro, Marina Ogii e Francesca Benitez.Mimmo Paladino torna a Firenze come scenografo per La clemenza di Tito di Wolfgang Amadeus Mozart (prima rappresentazione 20 marzo, repliche 22, 24 e 27 marzo) Federico Maria Sardelli dirige l’Orchestra e Coro del Maggio, Roberto Andò regia; tra gli interpreti: Antonio Poli, Silvia Frigato e Giuseppina Bridelli. Tra le opere in repertorio torna il 25 novembre (repliche 28, 30 e 2 dicembre) la Carmen di George Bizet, con la regia di Leo Muscato e Matteo Beltrami come direttore d’orchestra; tra gli interpreti: Marina Comparato, Roberto De Biasio e Laura Giordano. Il 29 novembre 2018 (repliche 1, 5, 7 e 9 dicembre) torna in scena La Traviata di Giuseppe Verdi con Enrico Calesso sul podio e la drammaturgia e regia firmata da Francesco Micheli, tra gli interpreti principali Elena Bakanova e Simone Del Savio. La Traviata fa parte del progetto del Maggio dedicato alla cosiddetta Trilogia popolare verdiana che è presentata in un progetto drammaturgico unitario che unisce i tre titoli. A seguire la Madama Butterfly di Giacomo Puccini (22, 24 e 27 febbraio 2019) diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa con Fabio Ceresa alla regia (interpreti: Liana Aleksanyan, Matteo Lippi e Francesco Verna) e infine, ultima opera di repertorio per la stagione 2018/2019, è Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini (19,21,23,26 e 28 marzo) che vede regia e scene firmate da Damiano Michieletto e Michele Gamba a dirigere l’orchestra; tra gli interpreti Paola Gardina, Bruno Taddia, Omar Montanari, Francesco Marsiglia e Gabriele Sagona.

Stagione Sinfonica 2018/2019

Ciclo Mahler/Schubert e percorsi sinfonici europei – LXXXII Festival del Maggio Musicale – Potere e virtù

Dopo il successo dell’integrale delle sinfonie di Šostakovič, un nuovo ciclo rende omaggio ad altri due grandi compositori, Gustav Mahler - le cui nove monumentali sinfonie saranno interpretate dal maestro Fabio Luisi con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - e Franz Schubert.

Il ciclosi apre il 4 ottobre con la Sinfonia n. 2 Resurrezione (soprano: Valentina Farcas; mezzosoprano: Veronica Simeoni) e prosegue il 19 ottobre con la Sinfonia n. 6, opera dalle tinte angosciose e disperate, definita appunto Tragica, eseguita insieme alla Sinfonia n. 4 in do minore di Schubert. Per il terzo appuntamento (24 ottobre) prevede la Sinfonia n. 9, mentre il 27 ottobre sarà il momento della Sinfonia n. 1 e della Sinfonia n. 8 Incompiuta di Schubert. Il ciclo continua il 12 gennaio 2019 con la Sinfonia n. 7; nella prima parte del concerto ascolteremo anche la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore di Schubert. Il 1° marzo 2019 è in programma la Sinfonia n. 3 (mezzosoprano: Christa Mayer), mentre l’11 aprile tocca all’Ottava, la cosiddetta Sinfonia dei mille (tra gli interpreti: Jennifer Rowley, Valentina Farcas, Roman Trekel e Rafał Siwek), colossale affresco visionario sinfonico-corale che segnò il più grande successo di Mahler ai suoi tempi. Il penultimo appuntamento (14 aprile 2019) con la Sinfonia n. 5, opera della piena maturità e spartiacque tra le sue prime sinfonie. La tappa finale del ciclo Mahler è fissata nel calendario dell’LXXXII Festival del Maggio Musicale Fiorentino: il 4 maggio il maestro Luisi dirigerà prima la Sinfonia n. 2 di Schubert e poi la Sinfonia n. 4, emblema dell’evasione nostalgica nel mondo semplice e fantasioso dell’infanzia, di quella vita celestiale che può rivivere solo nella trasfigurazione musicale (soprano: Marina Rebeka). Il ciclo delle sinfonie di Schubert prosegue con Anna Rakitina l’8marzo con la sinfonia n.6 e poi con il concerto del 18 maggio diretto a Wolfram Christ (sinfonia n.3 in re maggiore) e verrà chiuso da Zubin Mehta il 26 maggio con la sinfonia n.9 in do maggiore La grande.

Mehta dirigerà altri due concerti nel corso del Festival: il 30 maggio con l’Orchestra e coro del Maggio e il 2 giugno con Daniel Barenboim al pianoforte. Nel corso della stagione il maestro salirà invece sul podio il 23 febbraio per dirigere la Sinfonia n. 8 di Bruckner. Duplice occasione d’ascolto, nel corso della stagione, per lo Stabat Mater: se ne ascolteranno le intonazioni di Dvořák, nel doppio concerto del 19 e 20 gennaio diretto da Juraj Valčuha (soprano: Simona Šaturová; mezzosoprano: Gerhild Romberger; tenore: Gerard Schneider; basso: Liang Li), e nella prima esecuzione assoluta di Nicola Piovani, nel concerto del 17 novembre, con le voci di Gigi Proietti e Amy Stewart. Ci sarà poi il ritorno dei giovani e apprezzati direttori Alpesh Chauhan (16 febbraio), che si cimenterà con musiche di Adès, Castelnuovo-Tedesco e Čaikovkij, e Lorenzo Viotti (4 marzo), impegnato nel Concerto per orchestra di Bartók e nella Sinfonia n. 7 di Dvořák, ma anche il debutto di Anna Rakitina, direttore russo classe 1989, con un programma che affianca Du matin de printemps di Lili Boulanger, la Sinfonia n. 6 di Schubert e la Sinfonia del mare di Malipiero (8 marzo). Tre appuntamenti sono invece riservati alle orchestre ospiti: l’Orchestra Giovanile Italiana, che sarà prima impegnata nel concerto con Giovanni Sollima direttore e solista (8 ottobre 2018), in programma la Sinfonia dell’assenza di Andrea Portera, il Concerto per violoncello e orchestra di Friedrich Gulda, Terra e variazioni di Sollima e l’Uccello di fuoco di Stravinskij, e poi nel concerto di Capodanno (1 gennaio 2019). Il tradizionale concerto di Natale (23 dicembre) sarà diretto dal maestro Lorenzo Fratini con il maestro Samuele Zagara e vedrà la collaborazione tra l’Orchestra della Scuola di musica di Fiesole, il Gruppo di musica d’insieme Astrolabio e il Coro di voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino. Doppio appuntamento a fine anno con Esa-Pekka Salonen, sul podio il 30 e il 31 dicembre 2018 per Le Sacre du printemps di Stravinskij, Daphnis et Chloé di Ravel e il proprio brano Pollux. Mentre proseguono anche quest’anno i concerti del ciclo Mozart e del Maggio Metropolitano, tra le novità si segnalano due appuntamenti con i grandi pianisti, realizzati in collaborazione con gli Amici della Musica di Firenze: il recital di Daniil Trifonov (2 novembre 2018) e quello di Grigory Sokolov il 7 giugno 2019. Trai direttori che saliranno sul podio Maggio in occasione del Festival, ci sarà anche James Conlon che il 15 maggio dirigerà L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ne Gli affreschi di Piero della Francesca di Bohuslav Martinů, nel Trittico Botticelliano per orchestra P 151 di Ottorino Respighi e nei Quadri da un’esposizione di Modest Musorgskij, Myung-Whun Chung il 23 maggio, Michael Boder il 20 giugno e Daniele Gatti il 26 giugno.

LXXXII Festival del Maggio Musicale Fiorentino 2019

Potere e Virtù

Dopo i Dialoghi ai confini della libertà del 2018, il titolo scelto per l’LXXXII edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino è Potere e Virtù, tema file rouge dell’intero festival che, come per l’edizione 2018, uscirà dai confini del teatro per allargarsi alla città e arricchirsi delle collaborazioni con numerose istituzioni culturali toscane. E dopo Cardillac di Paul Hindemith, sarà un altro compositore tedesco del Novecento ad inaugurare il Festival. Lear, opera degli anni Settanta firmata da Aribert Reimann il 2 maggio 2019 (repliche 5 e 9 maggio). L’opera, nell’allestimento dell’Opéra National de Paris, vedrà il maestro Fabio Luisi sul podio e alla regia lo spagnolo Calixto Bieito; tra gli interpreti: Bo Skhovus, Andreas Scheibner, Michael Colvin, e Erika Sunnegårdh. Sarà ancora il maestro Luisi a dirigere l’Orchestra del Maggio nella seconda opera in programma all’LXXXII festival del Maggio con La straniera di Vincenzo Bellini (14, 16 e 19 maggio) nella regia di Marco Tullio Giordan (interprete principale:Salome Jicia). Prima rappresentazione assoluta per Le leggi fondamentali della stupidità umana nuova opera di Vittorio Montalti commissionata dal Maggio Musicale Fiorentino e ispirata all’omonimo libro dello storico Carlo Maria Cipolla (in programma il 25, 28 e 30 maggio al Teatro Goldoni); interprete principale: Ljuba Bergamelli. La regia è affidata a Giancarlo Cauteruccio mentre a dirigere il ContempoArtEnsamble sarà Fabio Maestri. Il nuovo allestimento per Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart è affidato a Sonia Bergamasco (regia) e a Kristiina Poska (direttore d’orchestra), che inaugurano la trilogia mozartiana vista attraverso l’occhio delle donne, il 15 giugno 2019 (repliche 17, 19 e 21 giugno) che vedrà in seguito altre due registe Elena Bucci per Così Fan Tutte durante l’LXXXIII Festival e Nikola Raab per Don Giovanni nel Settembre 2020; tra gli interpreti de Le nozze di Figaro: Laura Giordano, Mattia Olivieri e Serena Gaberoni. Gli intermedi rinascimentali sono considerati i precursori dell’opera in musica ed è proprio per continuare il progetto di riscoperta e riproposizione dell’opera fiorentina, che andrà in scena nella Grotta del Buontalenti del Giardino di Boboli Intermedi della Pellegrina(22, 25 e 27 giugno), commedia composta alla fine del Cinquecento da Girolamo Bargagli in vista dei festeggiamenti per le nozze del Granduca Ferdinando I e Cristina di Lorena, e proposta in un nuovo allestimento con la regia firmata da Valentino Villa che vede sul podio il maestro Federico Maria Sardelli.

Estiva 2019

Tre le opere di repertorio per la stagione estiva 2019 che il 5 luglio (repliche 9, 11 e 13) vede sul palcoscenico del Teatro del Maggio la Madama Butterfly di Giacomo Puccini diretta da Francesco Ivan Ciampa con la regia di Fabio Ceresa;tra gli interpreti principaliLiana Aleksanyan, Matteo Lippi e Francesco Verna. A seguire, dal 10 luglio (repliche 12,17, 19, 23 e 25 luglio) va in scena L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti con la regia di Pier Francesco Maestrini e il maestro Fabrizio Maria Carminati sul podio; tra gli interpreti principali: Laura Giordano, Alessandro Scotto Di Luzio e Marco Filippo Romano. Chiude l’estate la Traviata (18, 20,22,24 e 26 luglio) di Giuseppe Verdi diretta da Sebastiano Rolli su progetto drammaturgico e regia di Francesco Micheli; tra gli interpreti principali: Jessica Nuccio, Iván Ayón Rivas e Simone Del Savio.

Settembre 2019

Il mese di settembre 2019 comincia con il dittico che vede i Pagliacci di Ruggero Leoncavallo abbinata all’opera contemporanea Noi, due, quattro di Riccardo Panfili, novità con testo e regia di Elisa Fuksas. La prima è fissata per il 13 settembre 2019 (repliche 20, 22 e 25 settembre), a dirigere l’orchestra del Maggio Valerio Galli mentre la regia di Pagliacci è di Luigi di Gangi e Ugo Giacomazzi le due anime di “Teatri Alchemici” (tra gli interpreti: Valeria Sepe, Angelo Villari, Devid Cecconi e Leon Kim). Chiude il mese un altro classico del repertorio, La traviata di Giuseppe Verdi (14, 21, 24 e 26 settembre 2019) diretta da Sebastiano Rolli con la regia di Francesco Micheli; tra gli interpreti:Jessica Nuccio, Matteo De Sole e Giuseppe Altomare.

Stagione lirica e balletto 2019/2020

Con Fernard Cortez di Gaspare Spontini, tragedia lirica su libretto di Victor-Joseph-Étienne de Jouy e Joseph-Alphonse d'Esmenard si aprirà il sipario della Stagione lirica e balletto 2019/2020. Il maestro Fabio Luisi dirigerà l’Orchestra del Maggio nelle quattro recite – il 12, 16, 20 e 23 ottobre 2019 – mentre la regia sarà firmata da Cecilia Ligorio, confermando l’attenzione del teatro verso le regie al femminile. La produzione - la prima in temi moderni della prima versione parigina - è in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini e il Festival di Martina Franca ed è programmata in omaggio alla tradizione del Grand Opera; tra gli interpreti principali: Piero Pretti e Carmela Remigio. È un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca e il Teatro lirico di Cagliari quello che vedrà sul palcoscenico il trittico di Giacomo Puccini Il Tabarro/Suor Angelica/Gianni Schicchi (15, 17, 20 e 23 novembre 2019) diretto dal maestro Valerio Galli con la regia di Denis Krief; tra gli interpreti: Maria José Siri e Anna Maria Chiuri. E se il 15 dicembre è prevista la nuova produzione coreografica della Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA (repliche 18, 20, 28 dicembre, 2 e 4 gennaio). Dal 17 gennaio 2020 va in scena Risurrezione, opera di Franco Alfano datata 1904 (repliche 19, 21 e 23 gennaio 2020) con libretto di Cesare Hanau tratto dal romanzo omonimo di Lev Tolstoy, sul podio Francesco Lanzillotta, regia: Rosetta Cucchi; interprete principale: Anne Sophie Duprels. Il 21 aprile nuovo allestimento del Don Pasquale di Gaetano Donizetti con la regia firmata da Andrea Bernard (repliche 23, 26, 29 febbraio e 4 marzo 2020) e sul podio Antonino Fogliani; tra gli interpreti principali: Nicola Ulivieri, Marina Monzò e Maxim Mironov. Appuntamento con Rinaldo di Georg Friederich Händel il 22 marzo (repliche 26, 28 marzo, 1 e 3 aprile 2020) in un allestimento del Teatro Valli di Reggio Emilia con regia di Pier Luigi Pizzi che vedrà sul podio il maestro Federico Maria Sardelli; interprete principale:Carmela Remigio. Quattro le opere di repertorio previste per la Stagione 2019/2020, a cominciare dalla Carmen di George Bizet con la regia di Leo Muscato (13, 15, 17, 18 19, 22 e 25 ottobre 2019) diretta dal maestro Sesto Quatrini (tra gli interpreti principali:Marina Comparato, Luciano Ganci, Fabrizio Beggi e Federica Vitali) fino al Rigoletto di Giuseppe Verdi (16, 19, 21, 22, 24, , 26 e 27 novembre 2019) diretto dal maestro Renato Palumbo e la con drammaturgia di Francesco Micheli firmata per il progetto Trilogia popolare verdiana del Maggio (tra gli interpreti principali: Enkhbatyn Amartüvshin, Giuseppe Gipali, Abramo Rosalen e Anna Malavasi),alla Bohème di Giacomo Puccini (14, 17, 19, 21 e 29 dicembre 2019; 3 e 5 gennaio 2020) diretta da Francesco Ivan Ciampa con regia di Bruno Ravella (tra gli interpreti principali: Valeria Sepe, Vincenzo Costanzo e Alessandro Luongo) per finire con La traviatadi Giuseppe Verdi (22, 25 e 27 febbraio; 1, 3, 5, 27, 29, 31 marzo; 2 aprile 2020) con drammaturgia di Francesco Micheli.

Gli anniversari

Il novantesimo compleanno dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino verrà festeggiato il 9 dicembre (giorno in cui ricorre l’anniversario), giornata durante la quale il teatro verrà aperto alla città per visite guidate e una recita de La traviata di Giuseppe Verdi (diretta dal maestro Enrico Calesso) che verrà offerta al pubblico ad un prezzo speciale di 10 euro a biglietto. In occasione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, il Maggio Musicale Fiorentino dedica una giornata di studio e di musica al compositore. Appuntamento il 13 novembre 2018 alle 20 con una delle recite de La Cenerentola diretta dal maestro Giuseppe Grazioli con la regia di Manu Lalli anticipata da una cerimonia solenne davanti al monumento funebre nella Basilica di Santa Croce, da un concerto dei cantanti dell’Accademia del Maggio e da una lectio magistralis del musicologo Paolo Fabbri, tra i più grandi conoscitori e studiosi del compositore.

Il ritorno dell’opera fiorentina

Continua anche il progetto del Maggio dedicato all’opera fiorentina con cui si intende approfondire la riflessione su un repertorio storicamente importante e che non può non trovare nei luoghi e nella città dove è nato una sua nuova indagine e riproposizione. Intermedi della pellegrina, commedia composta alla fine del Cinquecento da autori vari, verrà rappresentata durante l’LXXXII festival (22, 25 e 27 giugno 2019) nella Grotta del Buontalenti del Giardino di Boboli.

La trilogia al femminile: tre registe (e una direttrice) alla prova del Mozart-Da Ponte

Parte nel 2019 il Progetto trilogia al femminile Mozart-Da Ponte, che vedrà Sonia Bergamasco debuttare il 15 giugno 2019, durante l’LXXXII Festival alla regia de Le nozze di Figaro (repliche 17, 19, 21). Sul podio per dirigere il Coro e l’Orchestra del Maggio, salirà Kristiina Poska. A seguire Elena Bucci con Così fan tutte durante l’LXXXIII Festival del Maggio Musicale Fiorentino e infine Don Giovanni (che verrà rappresentato durante la ripresa autunnale del 2020) che vedrà Nicola Raab a firmare la regia del titolo mozartiano.

I debutti e i ritorni

Torna al Teatro del Maggio Mimmo Paladino, che dopo aver realizzato il manifesto dell’LXXXI Festival, firma le scene de La Clemenza di Tito di Mozart diretto dal maestro Federico Maria Sardelli in programma 20 al 27 marzo 2019, mentre Marco Tullio Giordana, già regista de La Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi (andata in scena dal 22 al 30 maggio 2018) torna per la regia de La straniera di Vincenzo Bellini dal 14 al 19 maggio 2019. Dal 2 al 9 maggio 2019 il regista spagnolo Calixto Bieito sarà in teatro per il Lear di Aribert Reimann, opera che inaugurerà il Festival del Maggio Musicale 2019 mentre a Pier Luigi Pizzi è affidata la regia di Rinaldo di Georg Friederich Handel (dal 22 marzo al 3 aprile 2020), infine la Carmen di Leo Muscato entra a pieno titolo nel repertorio del Maggio e viene riproposta sia nella stagione 2018/2019 (dal 25 novembre al 4 dicembre 2018), sia in quella successiva (dal 13 al 25 ottobre 2019). Molti anche i debutti sul palcoscenico del Maggio, come Francesco Saponaro regista del dittico Le Villi/Ehi Giò di Giacomo Puccini e Vittorio Montalti (16, 20, 25 e 28 ottobre 2018), Manu Lalli, che firma la regia de La Cenerentola di Gioachino Rossini (7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 novembre 2018) e Paul Curran che invece cura la messinscena di Der fliegende holländer di Wagner (10, 13, 15, 17 gennaio 2019), fino alla coppia Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, i “Teatri alchemici”, registi dei Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e Elisa Fuksas alla regia di Noi, due, quattro… (13, 20, 22, 25 settembre 2019).

Dittici e trittici

Parte integrante del ricco calendario sono tre dittici e un trittico. Il primo dittico vede Le Villi di Giacomo Puccini e Ehi Giò di Vittorio Montalti aprire la stagione lirica 2018/2019 (16, 20, 25, 28 ottobre 2018). Una scelta, questa che conferma l’intenzione del Maggio di proporre titoli meno frequentati e conosciuti di Puccini abbinandolo a quella che può essere considerata una anticipazione delle celebrazioni riservate per ricordare Gioachino Rossini. A seguire, dal febbraio 2019 (repliche 14, 17, 21 e 23), andrà in scena La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni abbinata a Un mari à la porte di Jacques Offenbach due titoli per mettere a confronto le diverse facce della gelosia, un percorso tematico che proseguirà nel settembre 2019 quando sono previsti Pagliacci di Ruggero Leoncavallo insieme a Noi, 2, 4… di Riccardo Panfili (13, 20, 22 e 25 novembre 2019). A novembre 2019 (15, 17, 20 e 23) invece il cartellone prevede il trittico di Giacomo Puccini Il tabarro/Suor Angelica/Gianni Schicchi, nuovo allestimento in coproduzione cil Teatro del Giglio di Lucca, e il Teatro Lirico di Cagliari.