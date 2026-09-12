Il 'Tetris' delle strade fiorentine

Rientrare a pieno ritmo nella vita cittadina dopo la pausa estiva assomiglia sempre più a una partita di Tetris: ogni strada, ogni incrocio e ogni cantiere rappresenta un incastro necessario per comporre il mosaico della Firenze di domani. La settimana del 14 settembre 2026 si preannuncia come un momento critico. Tra manutenzioni e l'avanzamento delle grandi infrastrutture, il tessuto urbano si prepara a una serie di mutamenti che metteranno alla prova la nostra pazienza.

Il cuore del cambiamento pulsa in piazza Beccaria, dove i lavori per la nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli entrano in una fase decisiva. Da lunedì 14 settembre, il cantiere si espande sul lato di via Gioberti, imponendo una riconfigurazione radicale dei flussi.

La novità più impattante riguarda la chiusura della svolta da viale Amendola verso la piazza in direzione via Scialoja. Per garantire il collegamento, la corsia situata sul lato di via Gramsci cambierà senso di marcia, diventando l’unica direttrice verso via Scialoja. Chi proviene da via Gioberti verrà invece indirizzato direttamente verso via Scialoja. Sebbene questo "scambio di corsie" possa apparire disorientante, è il passo più significativo verso una mobilità moderna. Questa configurazione rimarrà in vigore fino al 15 ottobre.

Mentre in superficie si disegnano i binari, nel sottosuolo si rinnova l'efficienza vitale della città. Gli interventi di Publiacqua e Toscana Energia sono fondamentali per la sicurezza idrica e del gas, agendo laddove l'occhio non arriva ma il servizio è essenziale.

In via di San Niccolò, i lavori per i nuovi allacci idrici comporteranno la chiusura del tratto tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori fino al 3 ottobre. Cruciale per i residenti: in via San Miniato verrà istituito un senso unico verso via dei Bastioni. In parallelo, via Datini vedrà restringimenti tra i civici 55 e 57/F e interruzioni localizzate in via Erbosa fino al 18 settembre.

Anche via del Guarlone sarà interessata dal 17 al 23 settembre per nuovi allacci idrici, con la chiusura del tratto tra lo Stradone di Rovezzano e via del Loretino (itinerario alternativo via via Spadaro e via Aretina Nuova).

Navigare l'Oltrarno e il centro richiede oggi la perizia di un capitano d'altri tempi. La chiusura di via di San Niccolò trasforma il tragitto in un tour forzato ma suggestivo: per raggiungere lungarno Serristori, i veicoli dovranno inerpicarsi lungo via di Belvedere, godendo di una delle viste più belle della città, per poi scendere attraverso la storica pendenza di Costa San Giorgio, Costa Scarpuccia e via dei Bardi.

La vera sfida riguarda però la logistica pesante. Per i veicoli superiori ai 35 quintali, la navigazione diventa un labirinto tecnico. Se siete alla guida di un mezzo pesante diretto verso via dei Pecori, dimenticate i percorsi abituali: l'itinerario obbligato vi condurrà attraverso via dei Banchi, piazza Santa Maria Novella, via del Sole, via della Spada, via degli Strozzi e via dei Vecchietti. I veicoli leggeri (sotto i 35 q.) diretti in via degli Agli potranno invece optare per via delle Belle Donne e via del Trebbio.

Per evitare la paralisi diurna, la città sfrutta le ore piccole. È un compromesso necessario tra efficienza e quiete pubblica per interventi critici come l'asfaltatura o i traslochi in strade anguste.

Asfaltatura VACS : Dal 14 al 26 settembre (ore 21:00-06:00), restringimenti e divieti di sosta interesseranno via Lorenzo il Magnifico , viale Milton e via Landini .

: Dal 14 al 26 settembre (ore 21:00-06:00), restringimenti e divieti di sosta interesseranno , e . Logistica in Via Rondinelli: Nella notte tra mercoledì e giovedì 17 settembre (dalle 01:00 alle 06:00), la strada sarà chiusa per un trasloco tra via Cerretani e via degli Agli.

Il "restyling" cittadino passa anche da interventi rapidi ma che richiedono precisione chirurgica:

Via dei Caboto : Lavori di asfaltatura dal 14 al 19 settembre . Via Antognoni sarà chiusa da via Panciatichi ; l'itinerario consigliato per la sopravvivenza passa da via Magellano e via Benedetto Dei .

: Lavori di asfaltatura dal . sarà chiusa da ; l'itinerario consigliato per la sopravvivenza passa da e . Via del Sole : Lunedì 14 settembre (ore 09:30-11:30), chiusura per lavori edili tra via delle Belle Donne e via del Moro .

: Lunedì 14 settembre (ore 09:30-11:30), chiusura per lavori edili tra e . Costa dei Magnoli : Mercoledì 16 settembre (ore 09:00-19:00), stop alla circolazione tra Costa San Giorgio e piazza di Santa Maria Soprarno , inclusa la direttrice piazza dei Bonsi - via del Canneto .

: Mercoledì 16 settembre (ore 09:00-19:00), stop alla circolazione tra e , inclusa la direttrice - . Via Gino Capponi : Lunedì 14 settembre , chiusura tra via Venezia e piazza Isidoro del Lungo per trasloco (ore 09:00-19:00).

: Lunedì , chiusura tra e per trasloco (ore 09:00-19:00). Via Stradivari : Chiusure alternate tra via di Novoli e via Paganini dal 16 al 19 settembre (ore 09:00-18:00) per interventi con piattaforma aerea.

: Chiusure alternate tra e dal 16 al 19 settembre (ore 09:00-18:00) per interventi con piattaforma aerea. Via Terzani: Dal 15 al 29 settembre, chiusura tra piazza Ugo di Toscana e via Pertini per lavori elettrici.

Questi "sacrifici" di mobilità, dai grandi cantieri della tramvia ai piccoli allacci idrici, sono i tasselli fondamentali di una Firenze che sceglie di rinnovarsi. La pazienza e una pianificazione accurata, consultando i percorsi alternativi, sono gli strumenti migliori per affrontare questa settimana di transizione.