Soccorritori di domani: il ponte generazionale della sicurezza

C’è un’immagine che racchiude il senso profondo della sicurezza territoriale: un bambino di nove anni che, con voce ferma, simula una comunicazione radio in un Centro Operativo Comunale, mentre a pochi chilometri di distanza, tra le gole dell'Alto Mugello, cinquecento specialisti coordinano il soccorso per un maxi-incidente stradale. Non sono eventi isolati, ma le due facce della stessa medaglia. È la "rete invisibile" della resilienza toscana, un muscolo che non smette mai di allenarsi perché sa che l'emergenza non avverte, ma colpisce dove trova debolezza.

Il problema delle catastrofi non è solo l’evento in sé, ma il vuoto che si crea quando la risposta non è immediata. La resilienza non è un concetto astratto da convegno; è la capacità pratica di una comunità di restare in piedi. In questi giorni, la Toscana ha dato una lezione di metodo attraverso due pilastri: la formazione delle nuove generazioni con i campi scuola Anpas e la prova di forza logistica dell'esercitazione EXE_MUGELLO2026. Non si tratta solo di saper usare una barella, ma di costruire un'architettura sociale pronta all'imprevedibile.

Mentre molti coetanei trascorrevano l'estate davanti a uno schermo, 280 ragazzi dai 9 ai 16 anni hanno scelto la polvere e le tende. Negli otto campi scuola organizzati dall’Anpas Toscana — da Empoli fino alle coste di Portoferraio — il gioco si è trasformato in missione. Qui, la simulazione del Centro Operativo Comunale non è stato un esercizio teorico, ma un’immersione nelle responsabilità del "mondo dei grandi".

Questi ragazzi sono il futuro del nostro sistema di protezione civile. Il momento culminante, il "raduno" di domenica 13 settembre a Firenze, non è solo una festa, ma un modo per iniettare la cultura del volontariato direttamente nelle famiglie. Durante una visita all'Humanitas di Firenze, il sottosegretario Bernard Dika ha colto l'essenza di questo percorso: "I campi scuola rappresentano un tassello fondamentale nella diffusione della cultura della protezione civile, perché permettono di trasmettere valori di solidarietà e sicurezza, un patrimonio prezioso per tutta la comunità."

Questi giovani non stanno solo imparando a gestire una crisi; stanno diventando i futuri operatori che, tra dieci anni, gestiranno i Punti Medici Avanzati nelle nostre valli.

Nelle stesse ore in cui i ragazzi chiudevano i loro campi, l’operazione EXE_MUGELLO2026 trasformava il territorio tra Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio in un teatro operativo ad alta intensità. Cinquecento volontari di 30 diverse Misericordie fiorentine hanno testato scenari brutali: evacuazioni di strutture, ricerche di dispersi in ambienti impervi e incidenti stradali con numerosi feriti.

Scegliere l’Alto Mugello non è un esercizio di stile. Questi territori sono stati più volte feriti da emergenze reali. Testare qui la risposta significa confrontarsi con la geografia difficile, la stanchezza e la necessità di una precisione chirurgica. È la differenza tra una teoria sulla carta e l'efficacia sul fango.

In un’emergenza moderna, il coraggio non basta. Serve la logistica. A Firenzuola è stato eretto un campo base che è una vera città del soccorso: sala operativa, segreteria, cucina mobile e un Punto Medico Avanzato pronto a gestire flussi di feriti critici.

Ma il vero salto di qualità è il "sistema nervoso" dell'operazione: l'integrazione tra il campo base e i Posti di Comando Avanzato dislocati sul campo. L’uso combinato di radio, GPS e cartografia digitale permette a chi comanda di avere una visione d'insieme millimetrica. Questa è la scienza del soccorso: sapere esattamente dove si trova ogni singola ambulanza o squadra fuoristrada, riducendo i tempi morti che, in caso di catastrofe, si misurano in vite umane.

L'EXE_MUGELLO2026 non è nata dal nulla. È il punto di arrivo di un percorso di riorganizzazione dell'Area Emergenza durato due anni. Dalla nascita del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina nel 2016, l'obiettivo è stato uno solo: l'interoperabilità.

In scenari complessi, l’eroismo del singolo o della singola confraternita è controproducente se non è coordinato. Il "fare rete" testato in questi giorni dimostra che trenta realtà diverse possono operare come un unico organismo, seguendo protocolli comuni. È la fine dell'azione isolata e l'inizio di un modello organizzativo in cui la solidarietà diventa una macchina professionale infallibile.

La resilienza si misura anche in metallo e potenza di aspirazione. Domenica 13 settembre, alle ore 15:00, l'esercitazione si è conclusa con un atto politico e operativo fortissimo: la consegna di due idrovore alle Misericordie di Marradi e Palazzuolo sul Senio.

Nelle zone montane, dove il maltempo può isolare intere frazioni in pochi minuti, avere questi mezzi direttamente sul posto cambia radicalmente i tempi di intervento. Non è solo una donazione di attrezzature; è un potenziamento chirurgico della sicurezza locale. Significa dire a quelle comunità: "Non siete soli, e ora siete più forti".

La sicurezza di un territorio non si compra con i decreti, si costruisce con le persone. Dalle mani dei bambini che imparano l'alfabeto del soccorso alla tecnologia avanzata delle Misericordie nel Mugello, la Toscana sta dimostrando che la protezione civile è il più grande patrimonio sociale che possediamo. È solidarietà organizzata, competenza tecnica e, soprattutto, prevenzione attiva.

Guardando questi 500 volontari e questi 280 ragazzi, la domanda per ognuno di noi sorge spontanea: in un mondo dove l'imprevisto è la nuova norma, quanto tempo siamo disposti a dedicare per assicurarci che, quando arriverà il momento, la nostra comunità sappia esattamente cosa fare?