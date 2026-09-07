Rette RSA: chi deve pagare?

La questione del pagamento delle rette delle Residenze Sanitarie Assistenziali è tornata al centro del dibattito dopo la sentenza n. 7943 del Tribunale di Roma, depositata il 20 maggio 2026. La decisione rappresenta l'ultimo tassello di un orientamento giurisprudenziale che negli ultimi anni si è progressivamente consolidato e che potrebbe avere effetti molto rilevanti sia per le famiglie sia per la sostenibilità economica del Servizio sanitario nazionale. Il tema è delicato perché riguarda migliaia di persone affette da Alzheimer, demenze e altre patologie gravemente invalidanti, ricoverate in strutture residenziali dove l'assistenza quotidiana è strettamente intrecciata con cure mediche e infermieristiche.

Il problema: quando la prestazione è sanitaria e quando è sociale?

La disciplina italiana distingue le prestazioni esclusivamente sanitarie da quelle socio-assistenziali.

La differenza non è soltanto teorica: se una prestazione è qualificata come sanitaria e rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, il costo deve essere sostenuto dal Servizio sanitario nazionale. Se invece prevale la componente sociale, è prevista la compartecipazione economica dell'utente, spesso attraverso il pagamento di una quota della retta, eventualmente integrata dal Comune sulla base della situazione economica (ISEE). Il problema nasce proprio nelle RSA, dove la separazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale è spesso molto difficile. Un paziente affetto da grave demenza, ad esempio, necessita contemporaneamente di cure mediche, assistenza infermieristica, sorveglianza continua e aiuto nello svolgimento di tutte le attività quotidiane. In questi casi è davvero possibile distinguere ciò che è "sanitario" da ciò che è "sociale"? Negli ultimi anni i giudici hanno risposto sempre più frequentemente in senso negativo.

Il principio dell'inscindibilità delle prestazioni

Il punto centrale della giurisprudenza è il cosiddetto principio dell'inscindibilità. Quando l'assistenza personale costituisce parte integrante del percorso terapeutico e non può essere separata dalle cure mediche, tutta la prestazione assume natura sanitaria. Non avrebbe infatti senso suddividere artificialmente un'unica attività assistenziale in quote sanitarie e quote sociali. Questo principio trova fondamento nella disciplina dei LEA, aggiornata con il DPCM 12 gennaio 2017, che considera integralmente sanitarie le prestazioni ad elevata integrazione sociosanitaria rivolte a soggetti non autosufficienti affetti da patologie particolarmente gravi.

L'evoluzione della giurisprudenza

La sentenza del Tribunale di Roma non nasce isolatamente, ma rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato diversi anni fa. Già la Corte di Cassazione aveva affermato che, nei casi in cui la componente sanitaria risulti prevalente e inscindibile da quella assistenziale, l'intero trattamento rientra nei LEA e non può essere posto economicamente a carico del paziente. In pratica, quando le prestazioni assistenziali sono necessariamente strumentali a quelle sanitarie e ne costituiscono un tutt'uno inscindibile, il costo dell'intera prestazione ricade sul Servizio sanitario nazionale.

Occorre precisare che nell’ordinanza n. 26943 del 2024, la Corte di Cassazione aveva ribadito che non bisogna guardare alla struttura (RSA), ma alla natura delle prestazioni concretamente erogate. In altre parole, non esiste una regola generale secondo cui tutte le RSA sono gratuite e non esiste neppure una regola opposta secondo cui tutte prevedono la compartecipazione; la qualificazione dipende dalla verifica concreta del Piano Assistenziale Individualizzato, delle condizioni cliniche del paziente e del tipo di assistenza effettivamente prestata.

La novità della sentenza del Tribunale di Roma

La sentenza n. 7943/2026 introduce però un elemento nuovo. Il Tribunale non si limita ad affermare che le rette devono essere sostenute dal Servizio sanitario, ma riconosce anche una responsabilità diretta della Regione. Secondo il giudice, la Regione non svolge soltanto funzioni di programmazione del sistema sanitario, ma partecipa direttamente alla sua organizzazione e al suo finanziamento. Per questo motivo può essere chiamata a rispondere delle somme illegittimamente richieste ai pazienti. La decisione affronta inoltre un altro aspetto importante: le somme già pagate possono essere richieste in restituzione come indebito oggettivo, applicando il termine ordinario di prescrizione decennale anziché quello quinquennale previsto per i pagamenti periodici.

Quali conseguenze per le famiglie?

Per molte famiglie la retta di una RSA rappresenta una delle principali voci di spesa, spesso pari a diverse migliaia di euro al mese. Se l'orientamento della giurisprudenza dovesse consolidarsi ulteriormente, numerosi cittadini potrebbero chiedere il rimborso delle somme versate nei casi in cui il ricovero riguardi pazienti con patologie caratterizzate da un'elevata integrazione sanitaria.

Naturalmente non tutti i ricoveri in RSA rientrano automaticamente in questa categoria. Ogni situazione deve essere valutata concretamente, verificando la patologia, il progetto assistenziale individualizzato e la reale natura delle prestazioni erogate.

Le ricadute sui Comuni e sulle Regioni

La questione non riguarda soltanto le famiglie. Se una parte crescente delle prestazioni oggi considerate "miste" dovesse essere qualificata come integralmente sanitaria, aumenterebbe inevitabilmente il fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. È proprio questo il tema evidenziato anche nel recente dibattito scientifico: i finanziamenti attualmente destinati al Servizio sanitario sono stati costruiti ipotizzando che una parte significativa dell'assistenza nelle RSA continui ad essere coperta attraverso la compartecipazione economica degli utenti. Un diverso orientamento giurisprudenziale potrebbe quindi determinare un rilevante impatto sui bilanci regionali e rendere necessario un intervento del legislatore per ridefinire il sistema di finanziamento della non autosufficienza.

Una questione ancora aperta

La sentenza del Tribunale di Roma non chiude definitivamente il dibattito, ma lo rilancia. Da un lato emerge l'esigenza di garantire pienamente il diritto alla salute delle persone più fragili, evitando che il costo delle cure ricada sulle famiglie quando le prestazioni hanno natura essenzialmente sanitaria. Dall'altro lato resta aperto il problema della sostenibilità economica del sistema, in un Paese caratterizzato da un rapido invecchiamento della popolazione e da un costante aumento delle malattie croniche e neurodegenerative. È probabile che nei prossimi anni il confronto si sposti sempre più dal piano giudiziario a quello legislativo. La giurisprudenza ha ormai delineato principi abbastanza chiari; spetterà al legislatore e alle Regioni individuare un equilibrio stabile tra tutela dei diritti, sostenibilità finanziaria e organizzazione della sanità territoriale.