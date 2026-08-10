L'Amministratore Risponde

Ho un albero a pochi centimetri da casa

Posso chiedere che venga rimosso?

Smeralda
Smeralda Cappetti
22 Luglio 2026 06:45
Ho un albero a pochi centimetri da casa

"Il mio vicino ha piantato un albero a pochi centimetri dal confine e ormai i rami e le radici stanno invadendo la mia proprietà. Posso chiedere che venga rimosso?"

Lettera firmata

Gentile Lettore,

la legge stabilisce precise distanze minime che devono essere rispettate nella piantumazione degli alberi rispetto al confine tra due proprietà, salvo che regolamenti locali prevedano disposizioni diverse.

Se tali distanze non vengono rispettate, il proprietario confinante può chiedere che l'albero venga estirpato o ricollocato nel rispetto della normativa.

Anche quando l'albero è stato piantato regolarmente, il vicino ha il diritto di pretendere che i rami che si protendono sul proprio fondo vengano potati dal proprietario dell'albero. Diversamente, per le radici che invadono il terreno confinante la legge consente al proprietario di tagliarle fino al confine.

Prima di intraprendere un'azione giudiziaria è comunque consigliabile tentare una soluzione bonaria, eventualmente con l'ausilio di un tecnico, soprattutto quando si tratta di alberi di grandi dimensioni o di particolare pregio.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Smeralda Cappetti

Smeralda
Smeralda Cappetti

Avvocato a Firenze si occupa di diritto immobiliare (locazioni, compravendite, condominio), diritto dei consumatori e diritto di famiglia. Fa parte del team “L’Esperto Risponde” de Il Sole 24 Ore ed è autrice di approfondimenti anche per altre riviste specialistiche, tra cui NT+Condominio e NT+Diritto. Collabora con l'associazione di consumatori Aduc aps. E' relatrice in corsi di formazione della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e ospite di programmi televisivi nazionali. Email: smeraldacappetti@gmail.com

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