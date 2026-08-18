Lavori in Viale Luder tra A11 e città

Sotto i riflettori dei cantieri, lontano dal traffico frenetico del giorno, si muove una macchina organizzativa che approfitta del calo della densità urbana per rimettere a nuovo le arterie vitali della Piana. Se avete in programma di spostarvi tra il 18 e il 21 agosto 2026, la vostra tabella di marcia dovrà fare i conti con una serie di interventi cruciali.

Autostrade per l'Italia ha programmato un massiccio intervento di riasfaltatura sulla A11 Firenze-Pisa Nord, nel tratto terminale che collega il capoluogo al resto della regione. Per non paralizzare il flusso verso il terminal di Peretola e il traffico balneare, i lavori scatteranno esclusivamente tra le 23:00 e le 06:00. Il calendario degli interventi è chirurgico e alterna le direzioni di marcia:

Notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto : Chiusura del tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Chi rientra in città dovrà uscire obbligatoriamente a Sesto e proseguire sulla viabilità ordinaria.

Chiusura del tratto tra e in direzione Firenze. Notti tra mercoledì 19 e giovedì 20, e tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto: Chiusura del tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa. L’ingresso in autostrada sarà possibile solo dallo svincolo di Sesto Fiorentino.

Scegliere il cuore di agosto per questi lavori non è un caso. Intervenire in orario diurno su questo snodo significherebbe condannare la città a un blocco totale. Il "sacrificio" notturno è l'unico modo per garantire sicurezza stradale senza compromettere la mobilità di chi lavora o viaggia verso la costa.

2. e il "Pro Tip" per l’Aeroporto

Nella seconda fase del cantiere autostradale (notti del 19 e 20 agosto), i lavori si estenderanno inevitabilmente alla porta d'ingresso della città. La chiusura interesserà infatti l'asse di viale Luder, creando quello che potrebbe sembrare un paradosso logistico per chi ha un volo all’alba.

Tuttavia, esiste un dettaglio fondamentale che salva la gestione dei viaggiatori: l’accesso all’aeroporto Amerigo Vespucci rimane sempre garantito. La chiusura, infatti, scatta solo dopo lo svincolo per i terminal.

Questa è la notizia più importante per chi teme di restare bloccato: se dovete raggiungere le partenze o l'area autonoleggi, la strada resterà percorribile fino a via del Termine. La limitazione riguarda esclusivamente l'immissione diretta in autostrada. Una gestione "chirurgica" che protegge la funzionalità dello scalo pur permettendo il rinnovo del manto stradale.

Non c'è solo la grande viabilità autostradale. Da venerdì 21 agosto, Publiacqua aprirà un cantiere fondamentale in via di Villamagna per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Se i lavori in superficie sono visibili a tutti, quelli ai sotto-servizi sono silenziosi ma altrettanto impattanti sulla routine di quartiere.

L'intervento è complesso e prevede due diverse limitazioni: la chiusura totale di un tratto e l'istituzione di un senso unico in un altro. Per evitare di restare intrappolati a Nave a Rovezzano, ecco come muoversi:

Le chiusure e i sensi unici:

Chiusura totale: Tratto di via di Villamagna compreso tra via dei Feroni e via delle Sentinelle .

Tratto di compreso tra e . Senso unico: Tratto tra via dei Feroni e via del Crocifisso del Lume, percorribile solo verso quest'ultima.

Itinerari consigliati:

Per chi entra in città: Percorrere via di Villamagna – via delle Sentinelle – (percorso fuori comune) – viale Europa .

Percorrere – – (percorso fuori comune) – . Per chi esce dalla città: Seguire il percorso via di Villamagna – via del Bisarno – via Austria – via Portogallo – piazza Francia – via Olanda – viale Europa .

Seguire il percorso – – – – – – . Per i residenti di Nave a Rovezzano: Utilizzare il circuito via di Villamagna – via del Crocifisso – via Feroni – via di Villamagna.

Agosto è il mese in cui Firenze si cura le ferite accumulate durante l'anno. Questi interventi, pur se temporaneamente scomodi, sono possibili solo grazie alla bassa densità abitativa di queste settimane. È il momento in cui la "città in manutenzione" lavora per farsi trovare pronta al grande rientro di settembre, puntando su reti fognarie più efficienti e asfalti drenanti più sicuri.