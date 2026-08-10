Cronaca

Tramvia: asfaltatura definitiva di Viale Matteotti

Viale Europa: la promessa di settembre e il nodo dei ristori

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
25 Luglio 2026 19:08
Tramvia: asfaltatura definitiva di Viale Matteotti

Navigare per le strade di Firenze in questi giorni richiede una buona dose di resilienza e, possibilmente, l’aria condizionata al massimo. Tra il caldo torrido di luglio e la densità di transenne che punteggiano i quartieri, muoversi in città può sembrare un esercizio di sopravvivenza urbana. Eppure, se proviamo a guardare oltre la polvere e le deviazioni, emerge il disegno di una Firenze che si evolve.

Ogni cantiere non è solo un ostacolo, ma un tassello di una visione più ampia: una città più connessa e moderna. Come urbanisti, sappiamo che la trasformazione ha un costo in termini di disagi, ma l'obiettivo è restituire ai cittadini uno spazio pubblico più fluido. In questa guida analizziamo i principali interventi della settimana per aiutarvi a decodificare la nuova "coreografia" del traffico fiorentino.

Un segnale tangibile che la Linea per Bagno a Ripoli sta entrando in una nuova fase è l'avvio delle asfaltature definitive. Parliamo dello "strato di usura", ovvero l’ultimo tocco che segna la fine dei lavori strutturali più pesanti. Questa settimana i riflettori sono su Viale Matteotti (tra via La Marmora e piazza Isidoro del Lungo) e su Piazzale Donatello.

I lavori interesseranno entrambe le direttrici di marcia. Per evitare il collasso dei viali durante il giorno, il Comune ha optato per una strategia "chirurgica": interventi esclusivamente in orario notturno (21:00 - 05:00). Le lavorazioni proseguiranno fino al 30 agosto con questa articolazione:

  • Via Cherubini: Chiusa tra via Modena e viale Matteotti.
  • Via Valori: Circolazione interrotta tra via Pier Capponi e viale Matteotti.
  • Via Benivieni: Chiusa tra via Pier Capponi e viale Matteotti.

Su Viale Europa si gioca una partita importante per la vivibilità del quadrante sud. L’obiettivo: una riapertura completa alle auto, ai pedoni e ai ciclisti entro l'inizio di settembre. Non si tratta solo di binari: l'intervento sta finalmente risolvendo il problema storico degli avvallamenti causati dalle radici degli alberi nei controviali, restituendo sicurezza a marciapiedi e carreggiate.

Tuttavia, il progresso infrastrutturale non deve ignorare il fattore umano. Il consigliere Francesco Casini ha richiamato l'attenzione sulla necessità di sostenere i commercianti, la cui stagione estiva è stata duramente colpita. La sfida ora è duplice: rispettare il cronoprogramma per garantire l'accessibilità durante il periodo natalizio e attivare i ristori economici promessi in collaborazione con la Camera di Commercio.

Spesso dimentichiamo che la trasformazione di Firenze avviene soprattutto sottoterra. Quelli che vediamo sono veri e propri "bypass urbani" necessari per la salute circolatoria della città. In merito ai blackout del 17 luglio, è fondamentale fare chiarezza: i dati tecnici confermano che non c'è legame con i cantieri della tramvia, ma si è trattato di criticità intrinseche della rete elettrica generale. Proprio per questo, i lavori di potenziamento attuali sono essenziali per la resilienza futura.

Questa settimana, prestate attenzione alla zona di Costa dei Magnoli, che vivrà due fasi distinte:

  1. Domenica 26 luglio (00:00 - 05:00): Una chiusura lampo notturna tra Costa San Giorgio e piazza Santa Maria Soprarno.
  2. Da lunedì 27 luglio (fino al 17 agosto): L'avvio del cantiere di lungo termine per l'allaccio alla rete idrica.

Contemporaneamente, nuovi interventi sulla rete idrica interesseranno la direttrice via del Purgatorio-via dell'Inferno (fino al 14 agosto), mentre per la rete elettrica a servizio della tramvia saranno coinvolte via del Bisarno e via delle Lame.

Mentre le grandi arterie si rinnovano, la vita dei quartieri prosegue con una fitta rete di micro-interventi. Questa settimana, la logistica privata — dai traslochi alle piattaforme aeree per il restauro — imporrà diverse deviazioni, incluso un intervento delicato vicino agli Uffizi.

ViaTipo di InterventoDettagli Orari / Date
Via dei NeriTrasloco (tratto Rustici-Brache)27 luglio, ore 00:00-07:00
Lungarno dei Medici / ArchibusieriPiattaforma aerea (zona Uffizi)27 luglio, ore 09:00-17:00
Via FaenzaTrasporto materiali (scala aerea)27 luglio, ore 09:00-17:00
Via del Bobolino / BaluardoTaglio erba area privata27-31 lug / 3-7 ago, ore 07:00-17:00
Via TraversariCompletamento sottoserviziDal 28 luglio al 28 agosto
Via di PeretolaTrasloco (tratto San Biagio-Villa Nuova)30 luglio, dalle 09:00 alle 07:00 (31/07)
Via San CristofanoSmontaggio ponteggio30 e 31 luglio
Via dell'OriuoloIntervento edile (volta S.

Piero-Portinari)

30 e 31 luglio
Via delle CaldaieTrasloco (tratto Campuccio-Chiesa)31 luglio, ore 09:00-15:00
Via ZannettiRestauro infissi Museo Casa MartelliDal 1° agosto al 28 gennaio

Mentre la micro-logistica tiene vivi i rioni, le grandi asfaltature richiedono precisione chirurgica. Dal 27 luglio al 1° agosto, via Fortini sarà chiusa tra via Belisario Vinta e il civico 111. Non è solo una chiusura, ma un rimescolamento della viabilità di Gavinana:

  • Via del Paradiso: Cambia senso di marcia, diventando direzionata verso via Fortini.
  • Via Belisario Vinta: Diventa a doppio senso di circolazione nel tratto tra via Fortini e via delle Cinque Vie.
  • Percorso alternativo: Per raggiungere via Fortini lato San Marcellino, dovrete circumnavigare l'area passando da via dei Baldovini, piazza Gavinana e via di Ripoli.

Non guidate "a memoria". In questa zona, la segnaletica temporanea è l'unica bussola affidabile per evitare di trovarsi contromano in un puzzle logistico appena ridisegnato.

Firenze sta vivendo un rinnovamento strutturale necessario, seppur faticoso. Il coordinamento tra i lavori in superficie (come le nuove asfaltature) e quelli invisibili nel sottosuolo è la chiave per una crescita che non sia solo estetica, ma funzionale e resiliente. L'attenzione ai residenti e il nodo dei ristori rimangono centrali: una città moderna si misura anche dalla capacità di non lasciare indietro chi subisce il peso del progresso.

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