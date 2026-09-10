​Sciopero dei voli aerei il 13 settembre

La franchigia estiva si è chiusa ufficialmente il 5 settembre, e con lei è svanita l'illusione di un cielo sereno per i viaggiatori. Per migliaia di persone, questo significa affrontare il primo grande banco di prova domenica 13 settembre. Non è un disagio qualunque: è lo sciopero che colpisce le famiglie nel pieno del rientro per l'inizio dell'anno scolastico e i professionisti che riprendono i ritmi autunnali. Se hai un volo prenotato, non guardare solo il meteo: il vero ostacolo è a terra.

In queste ore, molte compagnie aeree stanno preparando la loro difesa standard: "È uno sciopero, quindi è una circostanza eccezionale e non vi dobbiamo nulla". Qui si gioca la partita legale tra due visioni contrapposte. Felice D’Angelo (CEO di ItaliaRimborso) osserva che, secondo l'interpretazione comune del Regolamento UE 261/2004, gli scioperi del comparto aereo italiano sono spesso considerati eventi fuori dal controllo del vettore, annullando il diritto alla compensazione pecuniaria.

La giurisprudenza più recente, inclusa la Corte di Cassazione italiana, ha alzato l’asticella: la compagnia non può limitarsi a dire "c’è sciopero". Deve dimostrare che l'evento ha colpito in modo diretto, specifico e inevitabile proprio il tuo volo.

"Le compagnie aeree non ottengono questa esenzione in automatico ma devono provare che quel particolare sciopero ha inciso in modo diretto e inevitabile su quello specifico volo. La Corte di Cassazione italiana ha ribadito questo principio in una recente pronuncia, respingendo l'utilizzo da parte delle compagnie aeree di prove generiche o di presunti 'effetti a catena' per giustificare il rifiuto di pagare la compensazione" afferma Avv. Mariana Giuliano, AirHelp.

In parole povere: se la compagnia non prova l'inevitabilità, tu potresti avere diritto a un risarcimento che arriva fino a 600 €. Non dare mai per scontato il loro "no".

Domenica 13 settembre l'Italia sarà una mappa di disagi a macchia di leopardo. Gli aeroporti coinvolti sono i principali snodi del Paese: Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa, Torino, Venezia, Firenze, Pisa e gli scali sardi di Cagliari, Olbia e Alghero.

Attenzione specifica per chi vola con EasyJet: il personale della compagnia ha proclamato uno sciopero di 24 ore, rendendo la situazione particolarmente critica per questo vettore. Per tutti gli altri, restano valide le fasce di garanzia previste dalla legge italiana:

Mattina : dalle ore 7:00 alle ore 10:00

dalle ore 7:00 alle ore 10:00 Sera: dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Anche se il tuo volo cade in queste fasce, non abbassare la guardia. L'effetto domino dei ritardi accumulati durante le ore di sciopero può travolgere anche i voli teoricamente "protetti".

Se la compagnia ti cancella il volo e scompare nel nulla, scatta il tuo diritto alla riprotezione. Ma sii pragmatico: se il call center è muto e al desk la fila è chilometrica, puoi prendere in mano la situazione. Puoi organizzare un trasporto alternativo autonomamente solo se la compagnia:

Rifiuta esplicitamente di aiutarti. È irraggiungibile. Ti propone un'alternativa palesemente assurda (es. un volo tra tre giorni per una tratta di un'ora).

La legge ti tutela, ma non ti autorizza allo sfarzo. Il costo del volo alternativo deve essere "ragionevole" e comparabile all'originale. Non comprare un biglietto in First Class sperando nel rimborso; la legge copre solo soluzioni proporzionate. Per vincere il futuro reclamo, devi essere maniacale nel raccogliere prove: conserva ricevute, screenshot delle chat, log delle chiamate e messaggi di errore del sito. Se non puoi dimostrare di aver cercato la compagnia, difficilmente riavrai i tuoi soldi.

In Toscana (Pisa e Firenze), lo sciopero indetto da USB contro Toscana Aeroporti, GH e Consulta non è solo una questione di turni. È una protesta contro condizioni operative: caldo estremo sulle piste, aggressioni al personale, dumping contrattuale e una frammentazione della filiera che svilisce il lavoro.

C'è di più: la protesta assume una dimensione etica e geopolitica. Il sindacato ha incluso tra le ragioni della mobilitazione la solidarietà al popolo palestinese, dichiarando che "il lavoro non è complice del genocidio".

Davanti a una cancellazione, devi decidere subito tra due strade. Non c'è una via di mezzo, e la scelta cambia drasticamente chi pagherà il conto finale:

La strada del Rimborso : Scegli di riavere i soldi del biglietto. In quel momento, il tuo contratto con la compagnia muore. Se devi dormire in hotel o mangiare, ogni centesimo uscirà dalle tue tasche. È la scelta di chi rinuncia al viaggio.

Scegli di riavere i soldi del biglietto. In quel momento, il tuo contratto con la compagnia muore. Se devi dormire in hotel o mangiare, ogni centesimo uscirà dalle tue tasche. È la scelta di chi rinuncia al viaggio. La strada della Riprotezione: Chiedi di essere portato a destinazione. Qui la compagnia resta obbligata a prendersi cura di te. Devono pagarti il nuovo volo (anche con altra compagnia o treno), ma anche pasti, bevande, hotel e trasferimenti.

Ricorda: anche se ti negano la compensazione pecuniaria (i 250-600€) appellandosi allo sciopero, il rimborso delle spese documentate per raggiungere la meta è un diritto sacro e inviolabile.

Domenica 13 settembre non farti cogliere impreparato. Monitora il tuo codice PNR sui canali ufficiali e non aspettare che sia la compagnia a cercarti. In un sistema che spesso gioca sulla stanchezza e l'ignoranza del passeggero, la tua proattività è l'unica vera assicurazione.