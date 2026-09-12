Il 'rumore' della Toscana contro la cultura del possesso

C’è un paradosso crudele che accompagna la violenza di genere: tendiamo a considerarla un "fatto degli altri", un rumore bianco in sottofondo che appartiene a contesti distanti, finché non scuote violentemente la nostra porta di casa. Quando la cronaca smette di essere statistica e diventa il volto di Lorena Isceri, il silenzio della quotidianità smette di essere pace e diventa complicità. Ma è proprio in questa ferita che la Toscana sta provando a costruire un modello diverso: una reazione che non si limita all'indignazione del "giorno dopo", ma che trasforma il dolore in una politica del cambiamento sistemico.

La tesi è chiara: la battaglia non si vince solo nelle aule di tribunale. Si vince se l'arte invade le strade, se l’educazione affettiva diventa un pilastro scolastico e se la memoria collettiva si trasforma in azione quotidiana. Quello che sta emergendo è un mosaico di iniziative che, intrecciandosi, cercano di smantellare i mattoni di quella cultura patriarcale che ancora troppo spesso scambiamo per normalità.

L’arte, quando è civile, ha la capacità di insinuarsi nelle pieghe della nostra giornata e costringerci a uno sosta riflessiva. Il progetto "Of Boxes and Ceilings", promosso dall'Accademia di Belle Arti di Firenze, trasforma la città in un esperimento di consapevolezza visiva. Il titolo, ispirato al saggio di Pascale Charhon, evoca le "scatole" e i "soffitti" metaforici: quei limiti invisibili e quelle categorie rigide entro cui confiniamo le identità e che, se non abbattuti, diventano il terreno fertile per la discriminazione.

Con 180 manifesti d'autore che occupano i circuiti delle affissioni comunali e i grandi impianti 6x3, il linguaggio del contemporaneo esce dalle accademie per parlare a chiunque attraversi la città. Non è solo un’esposizione, ma un’azione che si evolve: il progetto prevede infatti il lancio di un’app e di un videogame dedicati, oltre alla creazione di un osservatorio permanente. È il segno di un’arte che diventa servizio sociale digitale, offrendo risorse educative e collegamenti diretti ai centri antiviolenza.

Se vogliamo che il cambiamento sia generazionale, dobbiamo smettere di trattare l’educazione al rispetto come un evento straordinario. La proposta di legge regionale presentata da Jacopo Melio si muove esattamente in questa direzione: elevare l'educazione sessuo-affettiva e relazionale al rango di materia fondamentale, con la stessa dignità della matematica o del latino.

La norma toscana si distingue per un’architettura amministrativa solida, basata su due pilastri di finanziamento distinti:

Comunicazione e sensibilizzazione: fondi dedicati a campagne per diffondere una cultura della parità e della prevenzione. Laboratori e formazione: risorse specifiche per percorsi extracurricolari, sportelli di ascolto e formazione per docenti e genitori.

In collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin, il progetto "Educare all’uguaglianza di genere" prevede interventi mirati per ogni fascia d’età:

Infanzia e primaria : focus sull’empatia, il rispetto dell’altro e l’inclusione nella diversità.

focus sull’empatia, il rispetto dell’altro e l’inclusione nella diversità. Secondarie (primo e secondo grado): approccio diretto alla dimensione sessuo-affettiva e alla gestione consapevole delle emozioni e dei conflitti relazionali.

I dati dello sportello "Donna chiama Donna" della CGIL di Firenze — una realtà storica che nel 2027 taglierà il traguardo dei 40 anni di attività — infrangono l'illusione che la violenza riguardi solo contesti marginali. Con circa 100 donne assistite ogni anno, le storie raccolte dimostrano che il patriarcato è un fenomeno interclassista e trasversale.

Le cronache dello sportello parlano di una giovane artigiana molestata dal titolare, di una lavoratrice dello spettacolo vittima di vessazioni verbali dal superiore e di una dirigente costretta a subire atteggiamenti inappropriati. Il fattore comune non è il censo, ma una visione della donna come elemento privo di autonomia. Per questo la creazione di "Tavoli delle Politiche di Genere" in territori come il Chianti, Campi Bisenzio e la Valdisieve è vitale: la rete territoriale è l’unico anticorpo capace di offrire protezione laddove la deterrenza delle pene, da sola, fallisce.

Il filo rosso che lega la dignità di oggi alle conquiste di ieri si ritrova nell’evento "Senza Rossetto", che celebra l’ottantesimo anniversario del primo voto femminile in Italia (1946-2026). La scelta del Nelson Mandela Forum per questo "rito collettivo" non è casuale: evoca il legame profondo tra la libertà di una nazione e l'emancipazione delle donne, pilastro incrollabile di ogni democrazia.

Sul palco, una pluralità di voci — da Serena Rossi a Francesca Michielin, da Drusilla Foer a Concita De Gregorio — racconta che non esiste un’unica "idea di donna", ma un mosaico di sguardi che rivendicano spazio. L’emozione di quel primo gesto democratico del 1946 rivive nelle parole della giornalista Anna Garofalo: "...le schede strette tra le mani come biglietti d’amore: l’attesa, l’emozione, persino la paura di sbagliare."

Oggi, quella "scelta concreta" deve tradursi nel diritto di vivere senza paura, ricordando che la democrazia perde di senso se si ferma davanti alla porta di casa.

A Campi Bisenzio, la comunità ha scelto di ritrovarsi per Lorena Isceri in una data dal valore simbolico: il primo giorno di scuola. È un cortocircuito necessario tra la memoria di ciò che abbiamo perduto e la speranza di ciò che dobbiamo costruire. Non un minuto di silenzio, ma l’invito a "fare rumore": un grido collettivo che sostituisce l'indifferenza e che chiama le istituzioni alla loro responsabilità educativa.

Il coordinamento donne della CGIL lo ha detto con chiarezza: servono alleanze per cambiare la cultura patriarcale. La lotta alla violenza non può essere solo una gestione dell'emergenza, ma deve diventare la qualità delle nostre relazioni quotidiane