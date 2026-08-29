Il "settembre nero" dei cantieri tra sensori hi-tech e deviazioni

Il ritorno dalle vacanze, si sa, ha sempre il sapore della ripartenza, ma per Firenze questo lunedì 31 agosto segna l'inizio di una prova di resistenza urbana senza precedenti. La città che i fiorentini ritrovano non è solo pigra per il caldo residuo, ma è un organismo in profonda trasformazione, solcato da una rete di cantieri che ne ridisegnano i flussi. Samo di fronte a una complessa operazione di resilienza infrastrutturale. La domanda per chi si rimette alla guida è d’obbligo: la nostra rete viaria, già sotto pressione per la transizione verso la mobilità smart, reggerà l’urto del "test del traffico" di settembre, tra riapertura delle scuole e ripresa delle attività produttive?

La sicurezza delle grandi opere è diventata, giustamente, un dogma dell’urbanistica post-Genova. In quest'ottica, la società AVR, nell'ambito del Global Service, darà il via a una serie di prove dinamiche su tre arterie vitali per l'intermodalità cittadina. Non si tratta di semplici ispezioni visive, ma di monitoraggi hi-tech tramite accelerometri: sensori capaci di registrare micro-vibrations e frequenze di risonanza strutturale, dati invisibili all'occhio umano ma fondamentali per prevenire il degrado.

Per garantire la purezza delle rilevazioni, che richiedono l'assenza totale di vibrazioni esterne, i ponti saranno chiusi integralmente (pedoni e ciclisti inclusi) dalle 02:00 alle 05:00 secondo il seguente calendario:

Ponte alle Grazie : martedì 1° settembre.

: martedì 1° settembre. Ponte San Niccolò : mercoledì 2 settembre.

: mercoledì 2 settembre. Ponte a Varlungo: giovedì 3 settembre (nel tratto tra le rampe di via Enrico De Nicola e via di Villamagna).

“Per noi la sicurezza è una priorità assoluta – dichiara l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio –. Le prove dinamiche sono un tassello fondamentale di un lavoro molto più ampio. L’esperienza di quanto accaduto a Genova ci insegna che l’attenzione alle infrastrutture non può mai essere derogabile. Qualche disagio ci sarà ma sono lavori importanti e testimonianza di una città che si prende cura delle proprie infrastrutture e che si rinnova”.

Mentre i tecnici studiano la "salute" dei ponti, esplode il caso politico nel Quartiere 2. Un'interrogazione presentata dagli esponenti di Fratelli d’Italia (Angela Sirello, Matteo Chelli e i consiglieri di quartiere) solleva dubbi sulla microsimulazione dei flussi nell'area tra via Mannelli, via Masaccio, piazza Alberti e Ponte al Pino.

Il dato che sta facendo discutere è un vero paradosso della mobilità: a causa del nuovo assetto sperimentale, per raggiungere via Vincenzo Chiarugi partendo da via del Campofiore, un tragitto che prima misurava 350 metri si è allungato a circa 1.850 metri. La critica mossa all'Amministrazione è di aver modificato la circolazione in vista della Tramvia senza una adeguata comunicazione preventiva e, soprattutto, senza considerare il rischio di "travaso" del traffico dai viali alle strade residenziali interne.

L'efficientamento energetico e la sicurezza semaforica passano per il quadrante nord, dove tra via del Ponte di Mezzo e via Mariti scatta un’offensiva notturna dal 31 agosto al 10 settembre (ore 21:00 - 06:00). Qui la strategia è quella del "cantiere a scacchiera" in sei fasi per mitigare l'effetto imbuto:

Fase 1 e 2: Restringimenti tra via Mariti e il civico 50, con chiusura della svolta a destra verso via del Ponte di Mezzo e, successivamente, per chi proviene da viale Guidoni verso via Mariti (lato viale Redi). In questo frangente, è prevista la revoca della corsia preferenziale dal civico 40 a via Mariti per ridare spazio al traffico privato. Fase 3 e 4: I lavori si spostano su via Mariti, prima verso viale Redi e poi verso piazza Dalmazia. Fase 5 e 6: Chiusura del cerchio in via del Ponte di Mezzo verso via Giovanni da' Marignolli e via Odorico da Pordenone, con ulteriori sospensioni delle corsie preferenziali.

Il sottosuolo non concede tregua. Publiacqua ha pianificato una serie di interventi su fognature e allacci idrici che richiederanno deviazioni strategiche:

Via Belisario Vinta : Chiusura totale fino al 4 settembre (tratto via delle Cinque Vie - confine comunale). I veicoli diretti a Bagno a Ripoli dovranno utilizzare l'itinerario alternativo: via Fortini (senso unico) e via Duca di Calabria .

: Chiusura totale fino al 4 settembre (tratto - confine comunale). I veicoli diretti a dovranno utilizzare l'itinerario alternativo: (senso unico) e . Via delle Panche : Circolazione interrotta tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto fino al 2 settembre. Deviazione consigliata: via Reginaldo Giuliani - via Corsi - via Zucchi .

: Circolazione interrotta tra e fino al 2 settembre. Via Gioberti : Divieto di transito tra via Villari e via Sarpi fino al 4 settembre. In piazza Alberti , senso unico verso la piazza.

: Divieto di transito tra e fino al 4 settembre. In , senso unico verso la piazza. Lungarno Torrigiani: Dal 31 agosto al 2 settembre, restringimento e senso unico da Ponte alle Grazie verso via dei Bardi per la riparazione di un chiusino.

Tutti questi tasselli — dai ponti monitorati da AVR ai nuovi allacci di Publiacqua — sono funzionali alla visione della "Grande Firenze". La riorganizzazione del Quartiere 2 è propedeutica all'arrivo della Tramvia per Bagno a Ripoli, la vera "stella polare" del nuovo sistema di mobilità. Tuttavia, la fase di transizione è delicata: il ritorno dei volumi di traffico ordinari e la scuola metteranno a nudo ogni eventuale errore di pianificazione. La sfida per Palazzo Vecchio sarà dimostrare che l'allungamento dei percorsi non è un errore di calcolo, ma un sacrificio necessario per un'infrastruttura più moderna e sicura.