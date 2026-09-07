Stasera presidio di solidarietà per Lorena Isceri

Fotografie di Jacopo Bianchi

Presidio stasera in Via Panciatichi sotto l'abitazione di Lorena Isceri, vittima di un femminicidio,. "E' giusto esserci, per la famiglia, per il quartiere e per la città" ha detto la sindaca Sara Funaro, che circondata da tanti cittadini ha lungamente abbracciato la madre della donna.

Fotografie di Jacopo Bianchi

Si tratta un delitto spietato che ha sconvolto Firenze per le modalità con cui si è dipanato il rapimento violento, la richiesta di aiuto per telefono e il disperato intervento di vigili del fuoco e polizia stradale. Ma infine l'assassino non ha desistito dai suoi piani criminali e, dopo aver gettato l'ex compagna dal cavalcavia, l'ha seguita nel folle volo.