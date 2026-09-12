Fiorentina

Vittoria viola a Venezia, gol e azioni

La tripletta di Mastantuono fa intravedere una nuova stella

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
12 Settembre 2026 06:57
Highlights: Venezia - Fiorentina 2 - 4 (Adams, Mastantuono 3, Pellegrino, Hainault)

La tripletta di Mastantuono fa intravedere una nuova stella. A Venezia i viola vincono 4-2 (a segno anche l'altro argentino Pellegrino) e aprono un nuovo capitolo nel loro campionato. 

La cura Vanoli produce già i suoi effetti. 

Video Acf Fiorentina 

Tag
In evidenza