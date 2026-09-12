Vittoria viola a Venezia, gol e azioni

La tripletta di Mastantuono fa intravedere una nuova stella. A Venezia i viola vincono 4-2 (a segno anche l'altro argentino Pellegrino) e aprono un nuovo capitolo nel loro campionato.
La cura Vanoli produce già i suoi effetti.
Video Acf Fiorentina
La tripletta di Mastantuono fa intravedere una nuova stella
La tripletta di Mastantuono fa intravedere una nuova stella. A Venezia i viola vincono 4-2 (a segno anche l'altro argentino Pellegrino) e aprono un nuovo capitolo nel loro campionato.
La cura Vanoli produce già i suoi effetti.
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