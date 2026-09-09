Centenario viola: polifonia letteraria

Centenario: la presentazione del libro ‘Fiorentina - Un Secolo Viola’

La celebrazione solenne di un’identità immortale si scontra con la fragilità brutale di una classifica che recita "zero punti". Cosa significa essere "Viola" in questo esatto crinale della storia? Significa, forse, accettare che la gloria non sia mai un porto sicuro, ma un mare in tempesta.

La città non si è accontentata di un'unica voce, preferendo una polifonia che riflette le diverse anime del club. Da una parte, il racconto ufficiale: “Fiorentina - Un Secolo Viola”, l’opera imponente nata dal sodalizio tra il club e Giunti Editore. Presentato nella sontuosa cornice della libreria Odeon di Piazza Strozzi – un antico cinema-palazzo che trasuda aristocrazia cittadina – il volume porta il sigillo della proprietà e della dirigenza.

Dall'altra, la risposta più "popolare" e istituzionale: “100 anni d’amore, 1926-2026”, progetto nato dalle menti di Massimo Pieri e Alessandro Masi, svelato tra gli scranni del Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio Regionale. Questa sovrabbondanza editoriale non è un semplice esercizio di marketing, ma la prova tangibile di un'ossessione positiva: a Firenze, la storia è l'unico bene rifugio che non svaluta mai, neanche quando il presente sembra crollare.

Se esiste un’icona capace di ricucire ogni strappo, quella non può avere il volto di Giancarlo Antognoni. Il "Capitano", l’unico ponte possibile tra la leggenda del 1982 e un tessuto sociale, non smette di evocare la polemica. Il 10 settembre, presso Villa il Palagio, la nostalgia si farà fatta carne e solidarietà nell'iniziativa "A cena con Giancarlo Antognoni".

Una serata promossa dalla Misericordia di Campi Bisenzio, istituzione che proprio quest'anno celebra i suoi straordinari 480 anni di storia. Il ricavato andrà al progetto "Insieme verso l'autonomia", dedicato ai ragazzi autistici, confermando come la figura di Antognoni riesca a trasformare il culto della personalità in valore collettivo.

La serata, guidata dalla narrazione di Mario Tenerani, è stata un viaggio nell'anima profonda di un campione che parla al cuore dei ragazzi di oggi con la stessa pulizia di tocco con cui accarezzava il pallone. Sentire Antognoni raccontare aneddoti inediti non è solo cronaca sportiva; è un rito di appartenenza che ricorda alla città cosa significhi davvero indossare quella maglia, ben oltre i calcoli di un ufficio marketing.

Durante la 47ª edizione del Torneo Internazionale Nereo Rocco, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi e il narratore Giorgio Porrà hanno speso parole cariche di suggestione sul fascino eterno di Firenze.

Il Ministro ha dichiarato con convinzione che “l'energia dei tifosi viola è meravigliosa”, individuandola come l'asset più prezioso. Ma questa energia, per quanto meravigliosa, si sta scontrando con una realtà di classifica.

La crisi attuale non è frutto del caso, ma di quella che molti osservatori definiscono una serie di "calcoli sbagliati". La gestione di Fabio Grosso si è rivelata un fallimento fulmineo: un allenatore catapultato in una squadra profondamente rinnovata, con giocatori ancora stranieri l'uno all'altro, liquidato senza pietà dopo una partenza shock.

Grosso è caduto sotto il peso dei risultati immediati, cancellando ogni velleità di progetto a lungo termine. Il ritorno di Vanoli – allontanato solo tre mesi prima e ora richiamato per "mettere una toppa" ai danni – appare come l'ammissione di colpa. Vanoli dovrà ora tentare un miracolo d'equilibrismo: salvare la stagione e, contemporaneamente, l'onore di un Centenario che non può essere celebrato tra i fischi.

Da un lato c'è l'orgoglio vibrante di "100 anni d'amore", documentato in volumi lussuosi e incarnato dalla classe eterna di Antognoni; dall'altro c'è il timore cupo di un fallimento sportivo che rischierebbe di macchiare indelebilmente la festa.

Firenze ha la storia, ha l’estetica e ha quella "energia meravigliosa" citata dalle istituzioni. Ma il calcio è una divinità pagana che esige risultati.