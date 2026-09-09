La 34ª biennale: il lusso internazionale a Firenze

Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, la città si prepara a vivere la 34ª edizione della Biennale Internazionale dell’Antiquariato. Quella che storicamente è stata la più prestigiosa mostra-mercato dell'arte italiana, oggi evolve in un evento capace di travalicare i confini di Palazzo Corsini per ridefinire l’identità culturale di un’intera metropoli.

Sotto la visione sistemica del Segretario Generale Bruno Botticelli, la BIAF ha completato la sua metamorfosi in una "Settimana dell’arte antica e moderna", ispirandosi ai modelli globali di Art Basel e della Design Week milanese. Non si tratta più di un evento confinato tra le pareti barocche: la Biennale "fa sistema" con il tessuto urbano.

Il ritorno simbolico degli antiquari in Piazza Strozzi, con l'allestimento di un giardino all'italiana impreziosito da sculture d'eccezione, segna un ricongiungimento con le origini della manifestazione nate nel 1959. Questa integrazione è resa funzionale da una fitta rete di accordi di reciprocità e sconti incrociati che coinvolgono i Musei Civici (da Palazzo Vecchio al Complesso di Santa Maria Novella, fino al Museo Novecento e al Museo Stefano Bardini) e la Fondazione Palazzo Strozzi. La BIAF cessa di essere un mercato per pochi eletti per trasformarsi in una festa culturale collettiva che permea ogni vicolo fiorentino.

In un mercato dell'arte globale sempre più complesso, la BIAF si distingue per una ricerca quasi ossessiva del dettaglio e della verità storica. Il prestigio della manifestazione poggia sulle spalle di un Comitato di Vetting composto da 63 esperti internazionali — un'élite di restauratori, storici e curatori museali — che esamina ogni singola opera.

Il processo di selezione per autenticità, provenienza e stato di conservazione trasforma ogni stand in un presidio di garanzia scientifica. Come sottolineato da Bruno Botticelli, la BIAF si configura come una "autentica festa dell’arte italiana", rappresentando l’unica sede al mondo capace di offrire un focus così specialistico e protetto sul nostro patrimonio, fondendo armoniosamente il mercato con la ricerca accademica di più alto livello.

La 34ª edizione rompe gli schemi del mercato privato ospitando opere di valore inestimabile provenienti da istituzioni pubbliche, creando un ponte unico verso la tutela del patrimonio. Tra i "capolavori ospiti" spicca l'eccezionale "Studio per la facciata della Basilica di San Lorenzo" di Michelangelo, proveniente da Casa Buonarroti. L'opera è stata restituita alla sua magnificenza grazie a un intervento dell’Opificio delle Pietre Dure, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze.

Il dialogo prosegue con l'iconico bronzo dell' "Apollo del Belvedere" (1498-1502) dalla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia e la "Madonna delle Muneghette" di Jacopo Sansovino, entrambi restaurati grazie al fondamentale contributo di Venetian Heritage. Vedere tali pezzi all'interno di una cornice fieristica non è solo un privilegio estetico, ma la dimostrazione di come l'antiquariato d'eccellenza sia il primo alleato della conservazione pubblica.

Il dialogo tra epoche trova la sua massima espressione nella partnership con International Motors e Range Rover. Qui, il concetto di lusso si spoglia della sua accezione più frivola per diventare "progettualità che si fa forma". Il programma "Range Rover SV Bespoke" dialoga con l'antiquariato attraverso la filosofia del one-of-one: la creazione di esemplari unici costruiti su commissione.

La fisicità del lusso contemporaneo — espressa attraverso una palette di centinaia di tonalità per la carrozzeria, ricami su misura e dettagli in metallo prezioso lavorati a mano — riflette la medesima sapienza artigianale necessaria per un fondo oro del Trecento. Marco Della Rocca, Amministratore Delegato di International Motors, evidenzia con acume questa sinergia: "Tra un fondo oro e una Range Rover c'è più vicinanza di quanto si pensi: entrambi nascono da una mano sapiente e dalla capacità di far dialogare tradizione e innovazione", celebrando un’eccellenza che, oggi come allora, nasce dalla cura del tempo.

L’evento raggiunge il suo culmine glamour con la cena esclusiva nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Con soli 40 tavoli riservati al gotha del collezionismo mondiale, la serata è organizzata a sostegno della Andrea Bocelli Foundation.

Questo momento non rappresenta solo l'apice della mondanità fiorentina, ma sottolinea la vocazione filantropica della BIAF. In questa cornice, la bellezza dell'antico si mette al servizio della solidarietà, dimostrando come l'alto collezionismo non sia un esercizio di narcisismo, ma un motore di responsabilità sociale e prestigio civile che consolida il ruolo di Firenze come capitale morale dell'arte.

La 34ª Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze si conferma un pilastro per la celebrazione e la tutela del genio umano. Oltre le transazioni e le stime d'asta, resta l'impegno verso la conservazione della bellezza come eredità imprescindibile per chi verrà dopo di noi.