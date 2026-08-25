Giornata mondiale del Cane mercoledì 26 agosto

Non è solo il nostro migliore amico. È un compagno di vita, un terapeuta a quattro zampe, un guardiano instancabile.

Domani, mercoledì 26 agosto, si celebra la Giornata Mondiale del Cane. Nata nel 2004 negli Stati Uniti per volontà dell'esperta di animali Colleen Paige, la ricorrenza ha un duplice obiettivo: celebrare l'amore incondizionato che i cani ci regalano ogni giorno e accendere i riflettori sull'adozione consapevole e contro l'abbandono. Colleen Paige scelse il 26 agosto perché proprio quel giorno, quando aveva 10 anni, la sua famiglia adottò il suo primo cane, un Labrador di nome Sheltie.

In Italia sono oltre 8 milioni i cani registrati nelle famiglie. Numeri che raccontano quanto profondo sia il legame, ma che non devono farci dimenticare le migliaia di abbandoni che ancora si registrano, soprattutto in estate.

Come celebrarla? Non servono regali costosi. Basta una passeggiata più lunga del solito, un gioco nuovo o un pensiero per i canili del territorio. Molte associazioni di Firenze e del Chianti organizzano per l'occasione giornate di adozione aperta.