Covid-19 a San Valentino? Idea: vado in hotel

Un fine settimana in fuga romantica nella natura, oppure in una città d’arte. C’è già tutto quello che vorreste condividere con il vostro partner in… Toscana. Ecco alcune proposte selezionate da Nove da Firenze

FIRENZE- Per festeggiare San Valentino durante la pandemia provocata dal Coronavirus non resta che fare un bel regalo al nostro partner, avranno pensato in tanti, mentre si approssima l’annuale festa degli innamorati. Invece potrebbero esserci interessanti alternative, sopratutto se si risiede in uno dei territori più belli del mondo, la Toscana, che per il momento permane saldamente in zona gialla.

Infatti secondo l’attuale normativa è consentito spostarsi all’interno della propria regione dalle ore 5:00 alle ore 22:00 senza dover motivare lo spostamento. Ma dopo le 22:00 e fino alle 5:00 del giorno successivo, che si fa, se sono vietati tutti gli spostamenti? Semplice si prenota una bella camera in hotel. Complice il calendario, che quest’anno fa cadere la festività proprio domenica 14 febbraio, San Valentino sembra offrire un’occasione ideale per un fine settimana in fuga romantica nella natura, oppure in una città d’arte toscana.

E’ probabile che, proprio a causa dei pesanti vincoli al turismo, interessanti opportunità di prenotazione a buon mercato si offrano ai soli clienti autorizzati, cioè i toscani stessi. E per cenare, come si fa? Bisogna saper scegliere quelle strutture che si sono organizzate e sono in grado di offrire ai propri ospiti una cena da asporto servita in camera. Così il giorno più romantico dell’anno risveglia in noi la voglia di una fuga con la propria dolce metà per godersi un weekend di relax e divertimento lontano dalla routine, per vivere insieme speciali momenti a due. Vi serve qualche suggerimento?

Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose al mondo e tra le poche aperte grazie al presidio medico e al protocollo di sicurezza interno, accoglie tutti gli innamorati, con un’offerta valida dal 12 al 16 febbraio per un soggiorno di due notti. All’arrivo in camera, le coppie troveranno un omaggio di benvenuto con frutta al cioccolato e vino. Ciascun ospite potrà godere di un trattamento di puro benessere presso la spa, optando tra un “massaggio riequilibrante viso e corpo”, oppure un rituale “ispirazioni di Maremma”. Inoltre sarà consentito l’accesso illimitato alla sorgente termale e ai percorsi di vasche e cascate, oltre che al bagno romano con sauna. Le coppie che amano lo sport e l’aria aperta potranno sfidarsi sul campo da tennis, o a golf. Una cena gourmet a lume di candela in un’atmosfera romantica e intima sarà il finale perfetto di una giornata indimenticabile.

Anche il Grand Universe Lucca, storico hotel adiacente al leggendario Teatro del Giglio, è un luogo ideale per concedersi una piccola fuga di San Valentino diversa dal solito, all’insegna della musica, dell’arte e della buona cucina, grazie allo chef Alessandro Manfredini, che saprà rendere memorabile il momento della cena grazie a un sapiente mix di tradizione e innovazione; tre portate costruite partendo dai sapori tipici della terra toscana e successivamente declinate in chiave moderna e accattivante. Per San Valentino è stato anche creato uno speciale menù aperto da burrata, puntarelle e tartare di gambero rosso. Seguono riso acquerello carciofi e calamari spillo, raviolo di capesante con crema di pachino e olive taggiasche, salmone e patate alla curcuma con verdurine croccanti e un parfait ai tre cioccolati per chiudere con una nota dolce.

Immerso nel verde della campagna, in posizione privilegiata in cima ad una collina che si affaccia sulla Valle del Serchio, il Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa è il luogo perfetto per una fuga romantica per San Valentino, per godersi un tranquillo soggiorno lasciandosi avvolgere dalla natura incontaminata e apprezzando i sapori della tradizionale cucina locale. Le coppie che non vogliono perdere questa occasione, possono approfittare del pacchetto Coccole e Relax nella Campagna Toscana* proposto dal resort. Gli ospiti avranno la possibilità di degustare una cena tipica, con i sapori locali della Garfagnana proposti dallo Chef Simone Cavani. Lo speciale menù del giorno di San Valentino prevede entrèe amuse bouche con insalatina di sedani croccanti e spiedino di astice, risotto carnaroli alla barbabietola con tartare di scampi e lime, mentre per secondo salmone confit con patate viola e porro al curry. Tra i dolci una bavarese al cioccolato bianco con cuore liquido al mirtillo e cioccolatini ad accompagnare il caffè. Gli ospiti potranno inoltre dedicarsi a rilassanti passeggiate tra le colline scoprendo i numerosi itinerari da percorrere a piedi, o in bici alla scoperta della natura e degli splendidi borghi della zona. Il Resort mette a disposizione la figura del local navigator, un concierge esperto della zona che potrà aiutarvi a creare l’itinerario perfetto.

Infine Airbnb ha lanciato un concorso per San Valentino, "Un amore in lockdown” che vede protagoniste tutte le regioni d'Italia. La piattaforma globale di viaggio darà la possibilità a 21 coppie nate durante la pandemia di vincere uno speciale soggiorno romantico, selezionando una coppia vincitrice per ogni regione d’Italia. Per aggiudicarsi il premio - un coupon per la prima "staycation romantica", i candidati dovranno accedere al sito www.airbnb.it/sanvalentino e raccontare la loro storia d’amore nata in lockdown. In particolare per la Regione Toscana è stata selezionata la Casa di Massimo che si trova a La Cetina. Residenti toscani, che aspettate a inviare le candidature?