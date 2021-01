Brunello di Castiglion del Bosco 2016 per scaldare San Valentino 5 anni dopo

L’annata è stata caratterizzata da un inverno e una primavera piuttosto miti con temperature minime più elevate della media

Montalcino, gennaio 2021- Per festeggiare San Valentino, Castiglion del Bosco, una delle più grandi e storiche tenute di Montalcino di proprietà di Massimo e Chiara Ferragamo, propone Brunello di Montalcino 2016, il vino simbolo dell’azienda, proveniente dal cuore della Toscana, dove il Brunello trova la sua terra di elezione e di massima espressione qualitativa. L’iconico Brunello di Montalcino, nella straordinaria annata 2016, si presenta con un colore rosso rubino intenso e riflessi granati. Esprime i profumi classici del Sangiovese, netti e prorompenti con le tipiche note di sottobosco, di frutti a bacca rossa e sentori di erbe aromatiche. Un vino da regalare nelle grandi occasioni, perfetto per celebrare una persona unica al mondo nella serata più romantica dell’anno. Brunello di Montalcino 2016 ha ottenuto grandi riconoscimenti dalla critica enologica internazionale con un punteggio di 99/100 di James Suckling, classificandosi al secondo posto nella “TOP 100 WINES OF ITALY 2020”, la classifica stilata ogni anno dal celebre critico del vino, dedicata alle eccellenze enoiche italiane. Il prezzo medio di vendita al pubblico è di € 50,00.