Tramvia di Firenze: verità a doppio binario

Quel perimetro di recinzioni arancioni, che dovrebbe segnalare il battito vitale di un’opera strategica come la tramvia, si è trasformato in un monumento al silenzio. Non è solo una questione di viabilità compromessa; è il segnale di un meccanismo amministrativo che ha smesso di dialogare con i propri cittadini, lasciandoli prigionieri di un’incertezza senza data di scadenza.

“Da luglio il cantiere di Piazza del Bandino legato alla linea tranviaria 3.2.1 risulta sostanzialmente fermo. È necessario capire se si tratta di una sospensione prevista dal cronoprogramma oppure se siano emersi problemi o criticità durante le lavorazioni” denuncia Francesco Casini, consigliere comunale.

Dietro lo stop non ci sono pause estive programmate, ma i rilievi tecnici emersi dalle interrogazioni consiliari. Secondo quanto denunciato dalla consigliera del Quartiere 3, Barbara Nannucci, la sospensione è figlia di una "progettazione lacunosa". I nodi critici riguardano pendenze errate, sotto-servizi e reti fognarie non correttamente valutati in sede preliminare.

Siamo di fronte a una verità tecnica? Errori che avrebbero dovuto essere risolti nella "fase definitiva" sono emersi solo nella "fase esecutiva". Il degrado di un cantiere abbandonato non è solo un danno estetico, ma un pericolo latente. A Piazza del Bandino, diverse alberature presentano radici esposte alle intemperie da mesi, una condizione di incuria che ne compromette la salute e, di conseguenza, la stabilità.

Il legame tra l'incuria del cantiere e il rischio per la pubblica incolumità è diretto. L'episodio del 7 settembre in Piazza Gino Bartali, dove un albero è crollato su un mezzo in transito, è il promemoria che la sicurezza non può essere una voce accessoria.

Mentre gli uffici tecnici cercano di rimediare agli errori di calcolo, il tessuto economico della zona sta morendo per asfissia. I commercianti denunciano incassi crollati, clienti persi e un accesso ai negozi quasi proibitivo. È una conseguenza indiretta, ma pesantissima.

Analizzando lo stato di attuazione del Documento Unico di Programmazione al 30 giugno 2024, i consiglieri comunali di opposizione evidenziano differenze temporali:

Linea Libertà–Bagno a Ripoli: Gli annunci pubblici promettono l'esercizio entro fine 2026. Il DUP (Allegato A, p. 55) rivela invece che l'entrata in funzione è prevista solo per il secondo trimestre 2027.

Gli annunci pubblici promettono l'esercizio entro fine 2026. Il DUP (Allegato A, p. 55) rivela invece che l'entrata in funzione è prevista solo per il secondo trimestre 2027. Linea Libertà–Rovezzano: La stampa parlava di avvio lavori a luglio 2026; il documento ufficiale (p. 59) sposta l'orizzonte all'autunno 2026.

“La pazienza dei fiorentini non è una voce di bilancio illimitata. Chi amministra deve assumersi la responsabilità delle date che annuncia. I cittadini hanno diritto di conoscere i ritardi quando emergono, non di scoprirli confrontando due versioni dello stesso Comune.” affermano dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia.

Firenze non ha bisogno di nuove promesse, ma di cantieri che funzionano e di una catena di comando che risponda degli errori tecnici commessi. La trasparenza non è un optional democratico, ma il requisito minimo per gestire un’opera che cambia il volto della città. Quando la comunicazione ufficiale viaggia su binari paralleli rispetto alla realtà del fango e delle transenne, il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini si spezza.