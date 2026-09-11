Stasera a Venezia il ritorno in trasferta dei tifosi viola

L'attesa è quasi finita. Anzi, è finita.Otto mesi dopo, la Fiorentina tornerà a sentire il calore dei suoi tifosi in trasferta. Stasera alle 20.45 allo Stadio Pier Luigi Penzo, per Venezia-Fiorentina, il settore ospiti sarà tutto viola.

Un'immagine che mancava da troppo tempo. Mille biglietti messi a disposizione, polverizzati in poche ore. Un segnale d'amore immenso. E non saranno soli: tanti tifosi residenti nel Nord Italia hanno acquistato tagliandi negli altri settori, per non mancare a questo ritorno.

È la prima trasferta concessa al popolo gigliato dopo il divieto imposto dal Viminale lo scorso gennaio. Un provvedimento duro, arrivato dopo i gravi scontri in autostrada tra ultras di Fiorentina e Roma, che aveva di fatto chiuso le porte delle trasferte fino alla fine della scorsa stagione.

Stasera si riapre. Non è solo una partita di Serie A. È il ritorno di un legame che nessun divieto può spezzare.