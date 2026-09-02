Tramvia: il caso dei comunicati stampa retroattivi

A Firenze, il cantiere non è solo un ingombro fisico; è uno stato dell’anima. Ogni cittadino ha imparato a navigare tra barriere arancioni e flussi di traffico stravolti, aggrappandosi alla promessa di una città più verde. Ma oltre il rumore delle scavatrici, sta emergendo un dilemma orwelliano che riguarda la trasparenza del potere nell'era digitale. Cosa succede quando la narrazione istituzionale prova a "correggere" il passato per far coincidere i tempi della politica con quelli dell’ingegneria? La curiosità nasce davanti a comunicati ufficiali che cambiano forma a mesi di distanza, sollevando un interrogativo: possiamo ancora fidarci degli archivi web della Pubblica Amministrazione? Benvenuti nel labirinto della tramvia, dove il confine tra maquillage digitale e verità storica si è fatto pericolosamente sottile.

La polemica ha assunto i contorni di un caso deontologico grazie a Lorenzo Somigli, giornalista e direttore de 'La Firenze che vorrei'. Al centro dello scandalo c’è il comunicato ufficiale del 15 gennaio 2025, relativo all'avvio dei cantieri per la linea Libertà-Bagno a Ripoli. Somigli ha denunciato una modifica ex-post effettuata quasi un anno e mezzo dopo la pubblicazione originale (come suggerisce la data di ultimo aggiornamento fissata ad agosto 2026), volta a eliminare riferimenti espliciti ai tempi di rodaggio e a "sfumare" le date di inizio servizio.

Non è un semplice refuso. Se un sito internet istituzionale altera i propri atti per coprire i ritardi, si rompe il patto di fiducia con la cittadinanza. Somigli sottolinea come questa pratica chiami in causa l'Ordine dei Giornalisti.

L’Amministrazione ha risposto parlando di una necessaria "operazione di allineamento". La tesi del Comune è che la modifica servisse a rendere il testo coerente con le slide della conferenza stampa, che riportavano la dicitura "fine lavori 2026". Tuttavia, il sospetto di un'operazione di restyling comunicativo resta forte, specialmente osservando il ritardo con cui è avvenuto il ritocco. Il vero attrito nasce da una divergenza di definizioni:

Fine Lavori (Ingegneria) : Prevista per il 31 ottobre 2026.

Prevista per il 31 ottobre 2026. Messa in Esercizio (Esperienza del Cittadino): Richiede ulteriori 90 giorni di pre-esercizio, slittando inevitabilmente al 2027.

Per il Comune, correggere il comunicato è stato un atto di "chiarezza"; per l'opinione pubblica, è parso un tentativo di spostare i paletti a partita in corso per evitare di ammettere che il tram, nel 2026, lo vedremo solo fermo sui binari per i test.

Firenze corre verso il futuro su binari che promettono sostenibilità e bellezza, ma la velocità del progresso non deve travolgere la correttezza dell'informazione. La sfida della tramvia è solo ingegneristica; ma anche democratica. Quanto possiamo fidarci della memoria digitale delle istituzioni se questa può essere riscritta con un clic? Il richiamo di Lorenzo Somigli è un appello al patto di verità che lega l'amministrazione ai cittadini. La tramvia collegherà i quartieri, ma solo la trasparenza potrà davvero unire Firenze, garantendo che i sacrifici di oggi — tra cantieri e deviazioni — siano fondati su una narrazione onesta e non su un "maquillage" dell'ultima ora.