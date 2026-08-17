La grande inversione: una nuova dorsale per la città

Sotto il sole cocente, il rumore dei cantieri non si ferma: l'amministrazione sta correndo per preparare il terreno alla "prova del nove" di settembre. La trasformazione infrastrutturale legata alla tramvia non è solo una questione di binari, ma un rifacimento integrale dell'ossatura viaria. In questo scenario, ci si chiede se la metamorfosi verso una metropoli moderna sia un’opportunità di evoluzione o una minaccia per la stabilità del tessuto economico locale.

Il piano del Comune per gestire i flussi durante i lavori sui viali di circonvallazione prevede una manovra radicale: lo spostamento del baricentro del traffico su percorsi alternativi. Non si tratta di semplici deviazioni, ma di una riorganizzazione omogenea del quadrante tra Piazza della Libertà e l’Arno. L'operazione si articola in una progressione chirurgica di fasi notturne per minimizzare l’impatto immediato:

17 agosto : Inversione di via De Sanctis in direzione Lungarno Colombo, con l’attivazione del nuovo Ponte Nencioni per l'attraversamento dell'Arno.

Inversione di in direzione Lungarno Colombo, con l’attivazione del per l'attraversamento dell'Arno. 19-21 agosto : L’inversione progressiva di via Mannelli , divisa tra il tratto "basso" ( da Mazzini a Villari ) e quello "alto" (da via degli Artisti a Mazzini).

L’inversione progressiva di , divisa tra il tratto "basso" ( ) e quello "alto" (da via degli Artisti a Mazzini). 22 agosto: Il culmine della rivoluzione, con l'istituzione del doppio senso sotto il cavalcavia dell'Affrico, vero fulcro tecnico della nuova viabilità, che permetterà collegamenti diretti tra via Aretina e via De Sanctis.

L'obiettivo è decentralizzare il flusso dai viali storici, creando una "circolazione di scorrimento" interna capace di assorbire i volumi di traffico anche in caso di criticità improvvise, monitorate in tempo reale dalla Smart City Control Room. Come sottolineato dall’assessore Andrea Giorgio, l'efficienza della mobilità smart non si misura più in km/h massimi, ma in fluidità di scorrimento.

Il concetto è una transizione dalla speed-based mobility alla flow-based mobility: mantenendo un limite costante di 40 km/h, i semafori sincronizzati permetteranno un transito senza soste. Questo itinerario, che si snoda attraverso via Pascoli e via Mafalda di Savoia fino a viale Milton e alla Fortezza, mira a ridurre drasticamente le emissioni e lo stress da "stop-and-go". È l'applicazione di una logica da Smart City dove la tecnologia ricalibra i tempi della città per ottimizzare lo spazio pubblico.

Ogni grande opera ha i suoi "effetti collaterali". Se da un lato la Smart City avanza, dall'altro emerge una crisi di prossimità. Il grido d'allarme arriva dalle attività di viale Giannotti e viale Europa, colpite duramente dai ritardi nei lavori sul Ponte da Verrazzano.

I dati forniti dalla Sindaca Sara Funaro confermano un ulteriore allungamento dei tempi di cantierizzazione, una notizia che per molti commercianti suona come una condanna. Jacopo Cellai, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, denuncia una visione politica che privilegia l'infrastruttura a scapito della tutela del lavoro locale: “Fratelli d’Italia ha da sempre a cuore la tutela del lavoro, di ogni livello occupazionale e dell’impresa, mentre a chi amministra Firenze, e alla Regione Toscana, sembra interessare il solo aspetto infrastrutturale legato alla costruzione della tramvia.”

Il parallelismo tracciato dall'opposizione è netto: i disagi prolungati dei cantieri sono equiparabili alle restrizioni pandemiche. Per questo motivo, Cellai — insieme ai consiglieri Gandolfo, Geraci e Faldi — ha depositato una mozione che chiede interventi economici d'urgenza. Le misure proposte per evitare il collasso delle imprese includono:

Sostegno Diretto : Un fondo da un milione di euro per contributi a fondo perduto fino a 2.500 euro per attività.

Un fondo da un milione di euro per contributi a fondo perduto fino a 2.500 euro per attività. Fiscalità Agevolata : Modelli di credito e agevolazioni simili a quelli del periodo Covid.

Modelli di credito e agevolazioni simili a quelli del periodo Covid. Esenzione TARI: La richiesta perentoria al Comune di Firenze di una esenzione al 100% della tassa sui rifiuti per gli esercenti delle zone impattate.

Secondo Cellai, è un "dovere etico" della Regione e del Comune non abbandonare chi, con le proprie serrande alzate, garantisce la vitalità dei quartieri.

Firenze sta vivendo una fase di mutazione profonda. La sfida non è solo tecnica — sincronizzare semafori o invertire sensi di marcia — ma politica e sociale. L’ambizione di una città moderna e interconnessa deve scontrarsi con la necessità di proteggere le micro-economie che ne costituiscono l'anima.