Villa La Quiete, il giardino segreto dell'ultima Medici

Incastonata nel sistema pedecollinare del versante di Monte Morello, Villa La Quiete non è un'entità isolata, ma il tassello conclusivo di quel raffinato tessuto architettonico che si snoda tra Careggi, Castello e la Petraia. A lungo rimasto nell'ombra del tempo e delle clausure, questo luogo custodisce quello che le recenti ricerche definiscono, senza esitazioni, "l'ultimo giardino mediceo". Grazie al restauro critico finanziato dai fondi PNRR 2022, questo spazio è stato restituito alla collettività, svelando la visione di Anna Maria Luisa de' Medici, l'Elettrice Palatina.

La riemersione di un palinsesto botanico e architettonico che ridefinisce il tramonto della dinastia è ben raccontata dal lavoro interdisciplinare di due esperti come Giorgio Galletti e Tessa Matteini nel volume "Il giardino di Villa La Quiete", recentemente pubblicato dall'editore Olschki.

La prima scoperta riguarda la natura stessa dell'impianto formale, che non è solo un esercizio estetico, ma un vero e proprio testamento spirituale e politico. Realizzato tra il 1724 e il 1727, il giardino rappresenta l'ultimo grande atto paesaggistico dei Medici prima dell'avvento dei Lorena.

Approfondimenti Alla scoperta di Villa La Quiete

L'architettura del parterre a sud, cinto da alti muri perimetrali, si articola in dieci aiuole geometriche bordate da rigorose siepi di bosso. Al loro interno, la collezione botanica originaria è stata ricostituita: vasi di agrumi e alberi da frutto che dialogano con la grande limonaia. L'asse corto del parterre è scenograficamente segnato da un'edicola con alto fastigio, un elemento di forte impatto plastico che dimostra come, anche in una dimensione di "quiete" e ritiro, l'Elettrice non rinunciasse al linguaggio della magnificenza barocca.

Spingendosi verso il lato est del complesso, ci si imbatte nella Ragnaia, un elemento che ha conservato quasi intatto il suo rigore settecentesco. La scoperta sorprendente, per il visitatore contemporaneo, è che questo fitto bosco non era destinato alla contemplazione, ma all'uccellagione. Tuttavia, l'aspetto venatorio è qui sublimato in architettura vegetale pura: la Ragnaia è formata da blocchi "squadrati" di lecci, contornati da alte siepi di alloro e lentaggine.

Questi volumi verdi creano vere e proprie "camere di verzura", quinte naturali di straordinaria densità che ospitano panchine in pietra. È un paradosso tipicamente barocco: un dispositivo funzionale alla cattura (le "ragne", reti tese tra la vegetazione) che si trasforma in un luogo di assoluto silenzio e astrazione geometrica, una sorta di giardino segreto dove il bosco si fa stanza.

Una delle scoperte più sensazionali emerse dalle ricerche d'archivio riguarda il ruolo tecnico di Anna Maria Luisa. Non fu solo una colta committente, ma una vera e propria co-autrice del progetto. Sono stati infatti rinvenuti due disegni progettuali attribuibili alla mano stessa dell'Elettrice, che mostrano una competenza tecnica sorprendente nel disegno del paesaggio.

Questo coinvolgimento diretto la portò a collaborare con figure di spicco come Pietro Giovannozzi e, soprattutto, Sebastiano Rapi. Il fatto che quest'ultimo fosse il celebre "giardiniere di Boboli" non è un dettaglio minore: conferma che l'Elettrice voleva per Villa La Quiete lo stesso livello di eccellenza del cuore pulsante dei giardini granducali. Sapere che una donna del XVIII secolo definisse personalmente le geometrie del proprio giardino trasforma la "Quiete" da rifugio passivo a progetto intellettuale attivo.

Oltre al noto gruppo scultoreo "Cristo e la Samaritana" di Gioacchino Fortini, situato nel nifeo rustico sul fondo del parterre, il restauro ha evidenziato un gioiello tecnologico nascosto: una grotta rustica situata proprio sotto la scalinata a doppia rampa che collega il parterre al giardino pensile superiore.

Questa grotta, finemente decorata con concrezioni calcaree, non era solo un diletto visivo, ma un nodo nevralgico del sistema alimentato dall'acquedotto della "Fonte delle Lepricine". Il recupero dei sistemi idraulici originali restituisce l'anima al giardino: l'acqua torna a fluire non solo come ornamento, ma come elemento vitale che sostiene la collezione di agrumi e le piante rare, confermando che il giardino barocco è, prima di tutto, una macchina tecnologica perfetta.

Oggi, Villa La Quiete è diventata un modello di "conservazione attiva". Il complesso, di proprietà della Regione Toscana e gestito dal Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Firenze, ha superato la sua secolare funzione di "collegio per nobili fanciulle" (le Montalve) per aprirsi alla collettività.

Il giardino è visitabile gratuitamente ogni sabato e domenica (nei periodi marzo-luglio e settembre-ottobre), offrendo a tutti l'opportunità di confrontarsi con questo organismo vivo.