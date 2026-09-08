Il ritorno di Vanoli in un calendario che non concede appello

8 Settembre 2026 Doppia seduta al Viola Park

Non è solo il peso dell’ennesima sconfitta a gravare sulle spalle della Firenze calcistica, ma quella sensazione di dejà-vu che sa di fallimento annunciato. Il fischio finale di un amaro 1-2 contro il Torino ha sancito molto più di una semplice battuta a vuoto: ha decretato la fine traumatica del rapporto con Fabio Grosso. Tre sconfitte consecutive sono un fardello insopportabile per una piazza in fermento, che ora osserva il proprio futuro con il fiato sospeso. Questo scossone sarà davvero la medicina per una squadra in crisi d’identità?

Fabio Grosso entra ufficialmente nei libri di storia della Serie A 26/27 come il protagonista del primo esonero stagionale. Ma non è solo una questione di tempismo; è la capitolazione di un'idea tattica apparsa fin da subito scollegata dalla realtà del campo. La fragilità difensiva mostrata contro il Torino e l’incapacità di reagire allo svantaggio hanno evidenziato un gruppo smarrito. La dirigenza, che inizialmente predicava pazienza, ha dovuto prendere atto di un’evidenza: non c’era più tempo per le sperimentazioni. L'esonero lampo è la prova che il progetto tecnico era costruito sulla sabbia.

La proprietà ha deciso di rifugiarsi nel porto più familiare, richiamando Paolo Vanoli. La narrazione lo dipinge come l'uomo del destino, ma dietro questa mossa si cela una verità scomoda: l'ammissione di un errore. Se Vanoli è stato l'eroe della salvezza dello scorso anno, perché non ripartire subito da lui? Il suo ritorno è un'operazione di "realismo tattico" volta a placare una tifoseria inferocita.

Approfondimenti Vanoli torna in sella e riprende il cammino interrotto

Vanoli conosce ogni centimetro del Franchi e ogni umore della spogliatoio. La società punta tutto sulla sua capacità di normalizzatore, sperando che la sua pragmaticità possa curare i mali lasciati in eredità dalla gestione precedente. È un ritorno dettato dalla necessità, una ritirata strategica verso una "comfort zone" che Grosso non ha mai saputo costruire.

Paolo Vanoli non avrà tempo per allenare. Il calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa somiglia a una ghigliottina pronta a scendere. Il nuovo tecnico avrà a disposizione pochissime sessioni di lavoro per imprimere la propria impronta prima di sfide da dentro o fuori. L'agenda dei viola è un tour de force che lascia poco spazio alla tattica:

Venerdì 11 settembre, ore 20:45 : Trasferta ad alta tensione allo Stadio Penzo contro il Venezia FC (4ª giornata di Serie A Enilive).

Trasferta ad alta tensione allo contro il Venezia FC (4ª giornata di Serie A Enilive). Martedì 15 settembre, ore 21:00: Ritorno tra le mura amiche dello Stadio Artemio Franchi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro il Pisa.

L’urgenza è massima. Con soli quattro giorni tra l'esordio in Laguna e il match di Coppa, Vanoli dovrà agire come uno psicologo più che come un allenatore, cercando di ricostruire i cocci di una mentalità distrutta prima che la stagione deragli definitivamente.

L'esonero di Grosso ha rimosso l'alibi principale dei giocatori, ma ha anche caricato Vanoli di una responsabilità enorme: guarire un malato grave in meno di una settimana. La trasferta di Venezia sarà il primo test clinico, ma la vera prova del nove sarà il ritorno al Franchi il 15 settembre. In quell'occasione, la Coppa Italia non sarà solo un trofeo da onorare, ma il termometro di una possibile rinascita.