Cultura

Circolo Linguistico Fiorentino: il 18 settembre tornano gli incontri

Teresa Proto e Davide Di Prete parleranno del "dattilo"

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
11 Settembre 2026 15:45
Circolo Linguistico Fiorentino: il 18 settembre tornano gli incontri

Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri al Circolo Linguistico Fiorentino: venerdì 18 settembre 2026, ore 16, Teresa PROTO affronterà l'argomento "Terrore del dattilo nell’italiano cantato: trattamento metrico delle sdrucciole nel canto popolare e nell’opera lirica" mentre Davide DI PRETE parlerà su "Io lavoro e penso a te: quando il dattilo perde la testa nella canzone pop italiana".

Presso la Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze, Sala di Linguistica (II piano) in Piazza Brunelleschi, 4.Anche in collegamento da remoto su piattaforma Zoom.https://tinyurl.com/ZOOMCLF2Passcode: 943031

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