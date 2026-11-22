Muoversi a Firenze è diventato uno stress per residenti e pendolari. Tra la promessa di una metropoli verde e iper-connessa e la dura realtà fatta di scavi a cielo aperto, deviazioni improvvise e autobus urbani che semplicemente non si presentano alla fermata, il divario tra la narrazione politica e l'esperienza sul campo non è mai stato così profondo.

La tensione sui cantieri della tramvia e sull'efficienza del trasporto pubblico locale sta raggiungendo il punto di ebollizione. Ma cosa succede quando si scava dietro gli annunci ufficiali per analizzare gli atti amministrativi, le determine dirigenziali e i dati reali finora rimasti all'ombra dei riflettori? Emergono corto circuiti burocratici, scadenze "mobili" e una persistente opacità sulla gestione dei dati pubblici.

I dati emersi dall'interrogazione presentata dal consigliere Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) spalancano le porte su quello che appare come un vero "black box" del trasporto su gomma gestito da Autolinee Toscane S.p.A. Analizzando il diario di servizio della Linea 20 nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 2 ottobre, i numeri dipingono una situazione critica:

451 corse soppresse su 4.507 programmate (pari a 1 corsa su 10 cancellata, con una media di 14 viaggi saltati al giorno).

174 corse "limitate", ovvero tagliate a metà percorso.

Per 345 corse (oltre il 75% dei tagli), la causa dichiarata è interna all'azienda (come guasti meccanici o carenze organizzative, al netto degli scioperi).

A questa irregolarità si aggiunge un surreale corto circuito logistico. Dal 24 settembre al 15 ottobre, la fermata Amendola Gioberti è stata soppressa per i cantieri della tramvia senza l'attivazione di una fermata provvisoria, indicando agli utenti la fermata Amendola Arnolfo (a 250 metri) come alternativa. Tuttavia, dal 5 ottobre, la determina comunale n. 7253 ha soppresso anche la fermata Amendola Arnolfo per le linee 31, 32 e 60, lasciando i passeggeri letteralmente a terra e senza indicazioni.

Il nodo di fondo riguarda la trasparenza e la tutela delle risorse pubbliche. Il Comune di Firenze ha impegnato per il 2026 oltre 14 milioni di euro a favore della Regione per il TPL di propria competenza. Eppure, la Giunta non ha chiarito se queste 345 corse saltate per motivi interni siano state ufficialmente segnalate alla Regione Toscana — titolare del contratto di servizio — ai fini dell'applicazione delle relative penali finanziarie, né ha ancora reso pubblici e consultabili giorno per giorno i "diari di regolarità" richiesti dalle opposizioni.

Per far sentire la propria voce sulla realizzazione della Linea 3.2.2 nel Quartiere 2, i comitati cittadini hanno dovuto attivare la procedura di consultazione popolare ex art. 92 dello Statuto comunale (basata su sondaggi, questionari o consultazioni di settore). Perché non è stato richiesto un vero e proprio referendum cittadino a suffragio universale?

La causa risiede in un blocco burocratico di natura istituzionale: il "Collegio degli esperti" — l'organo tecnico fondamentale per validare e ammettere qualsiasi quesito referendario — è decaduto da ben due anni e la maggioranza non ha provveduto alla sua nomina. Nonostante la mancanza sia stata sollevata in Commissione Affari Istituzionali il 17 settembre e formalmente protocollata il 21 settembre, l'organismo non è stato reintegrato.

Attendere l'iter di nomina del Collegio avrebbe fatto slittare la procedura a cantieri già aperti. Da qui la scelta forzata di virare sull'articolo 92. L'iter, formalmente comunicato dalla Sindaca Sara Funaro al presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, prevede ora 40 giorni di verifica delle firme da parte dell'Ufficio Elettorale.

A sintetizzare la manovra è il consigliere Massimo Sabatini (Lista Schmidt): "Avessimo atteso il referendum, la raccolta firme non sarebbe partita... Invece proprio la consultazione di quartiere era l’unica carta esistente per far discutere il consiglio comunale di questa cosa entro Natale, cioè prima che inizino i lavori."

Il tracciato della tramvia destinato a raggiungere Rovezzano ha innescato una dura battaglia legale e politica, culminata in un ricorso cautelare d'urgenza presentato al tribunale ordinario di Firenze per chiedere l'immediata sospensione dei lavori.

L'amministrazione comunale difende il progetto, bollando il ricorso come un tentativo di ritardare un'opera strategica. Il capogruppo PD Luca Milani ha evidenziato come la Giunta abbia approvato una variante urbanistica dal valore di circa 2 milioni di euro per integrare soluzioni di tutela ambientale e rispondere ai dubbi del quartiere.

I dati ufficiali presentati dalla maggioranza per il Quartiere 2 prevedono:

1.834 alberi complessivi a fine cantieri, ossia 395 in più rispetto ai 1.439 attuali.

Una riduzione delle emissioni pari a 3.000 tonnellate di CO2 all'anno.

Un taglio di 1 tonnellata di PM10 all'anno a beneficio della salute pubblica.

Nonostante la promessa di un saldo alberi positivo nel lungo termine, i residenti contestano l'impatto immediato e irreversibile: l'abbattimento di alberature storiche ad alto fusto provoca una trasformazione traumatica del paesaggio urbano e solleva forti riserve sull'effettiva vivibilità del quartiere durante i lunghi anni di transizione.

Sulla Linea 3.2.1 (Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli) si registra un marcato cortocircuito tra gli annunci politici dispensati ai media e gli atti ufficiali pubblicati sull'Albo Pretorio.

Se da un lato la Giunta rassicura pubblicamente — ribadendo anche via radio il traguardo di completare le opere entro il 2026 e di liberare tutto ciò che si trova fuori dai binari entro questo dicembre —, i documenti tecnici dicono l'opposto. Esistono infatti 15 ordinanze di cantiere la cui validità si estende fino al 31 gennaio 2027. Ben 10 di questi provvedimenti sono proroghe firmate dagli uffici comunali tra il 22 e il 29 ottobre, tutte motivate con il termine generico di "inconvenienti tecnici", senza alcuna specificazione di dettaglio.

Le restrizioni alla sosta, alla viabilità e all'uso dei marciapiedi toccano arterie cruciali della viabilità cittadina:

Piazzale Donatello

Viale della Giovine Italia

Lungarno del Tempio e Lungarno Colombo

Via De Sanctis (dove la corsia bus resta sospesa fino a gennaio 2027)

(dove la corsia bus resta sospesa fino a gennaio 2027) Viale Giannotti, Via di Ripoli (con marciapiedi ristretti lato giardini per "sistemazioni urbane") e Viale Europa

Di fronte a questa incertezza, le opposizioni e le associazioni di categoria — con gli esercenti di Gavinana in prima linea — chiedono la pubblicazione di un calendario pubblico trasparente, strada per strada, per evitare che i cittadini debbano ricostruire la mappa dei disagi scavando tra le singole determine dell'Albo Pretorio.

A corredo della richiesta di consultazione popolare nel Quartiere 2, i promotori hanno depositato un documento formale che sintetizza in 11 punti chiave le criticità sollevate dalla popolazione:

Ritardi nei tempi di cantiere rispetto ai cronoprogrammi iniziali. Perdurare della pericolosità per i pedoni nelle zone interessate dai lavori. Perdita consistente di stalli di parcheggio per i residenti. Crollo del fatturato per esercizi commerciali e attività di vicinato. Rischio di ricorsi legali degli esercenti (già visti accadere in altre zone della città). Riduzione delle corsie di scorrimento fino a lambire gli alberi rimanenti. Presenza di cordoli sporgenti e pericolosi nelle nuove carreggiate. Urti già verificatisi in altre zone tra mezzi pesanti e alberi lungo i tracciati. Incertezze macroscopiche nella progettazione (come nel caso del ponte da Verrazzano). Errata pianificazione della coesistenza tra cantieri e probabili tematiche archeologiche. Taglio di un numero troppo elevato di alberi ad alto fusto, tale da implicare danni sia alla salute che al paesaggio.

La transizione verso una mobilità urbana moderna e a basse emissioni è un obiettivo strategico imprescindibile per Firenze. Tuttavia, la bontà delle opere pubbliche si misura non soltanto sulle renderizzazioni dei progetti futuri, ma anche sulla trasparenza amministrativa, sull'accuratezza dei dati resi pubblici e sul rispetto dei cittadini che vivono la città nel presente.

Quando i dati del TPL rivelano centinaia di corse saltate nell'opacità contrattuale e gli atti comunali smentiscono le scadenze dichiarate ai media, il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadinanza rischia di incrinarsi definitivamente. La promessa di una città più verde nel 2027 giustifica i costi, i disagi e il deficit di trasparenza che i fiorentini stanno pagando oggi?