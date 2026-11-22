Fotografia di Alessandro Rella

Una singola comunicazione elettronica recapitata a circa 6.300 istituti scolastici ha scatenato evacuazioni a catena in diverse regioni italiane, interrompendo la quotidianità delle aule e gettando nel panico famiglie, studenti e personale scolastico. Le verifiche tempestive condotte dalle autorità e dalle forze dell'ordine hanno confermato l'assenza di pericoli concreti, archiviando la vicenda come una vasta campagna d'allarme.

Tuttavia, derubricare l'accaduto a un semplice bluff digitale sarebbe un errore di prospettiva. Il fatto che non ci fosse alcun ordigno non cancella le conseguenze materiali ed emotive dell'evento: l'impatto sulla serenità dei minori, il disorientamento dei genitori, l'interruzione di un servizio pubblico fondamentale e l'imponente mobilitazione di forze di polizia e soccorso sono stati tangibili e immediati.

Questo episodio funziona come uno specchio d'ingrandimento sulle vulnerabilità della nostra società di fronte a crisi sintetiche e globali. Per un bambino, in particolare se frequentante la scuola primaria, l'esperienza di un'evacuazione d'emergenza sotto la minaccia di un'esplosione è un trauma reale. La percezione del pericolo è immediata, e il sollievo degli adulti al momento del "falso allarme" non basta automaticamente a cancellare l'angoscia vissuta.

Approfondimenti Allarme bomba in centinaia di scuole

Sul piano dell'intervento psicologico, Erika Russo, psicologa di Save the Children, evidenzia la necessità di accogliere le emozioni dei più giovani senza minimizzarle né drammatizzarle. Gli adulti di riferimento devono offrire informazioni chiare e adeguate all'età, evitando la sovraesposizione a contenuti allarmistici e spiegando che le evacuazioni sono proprio la prova che le procedure di protezione funzionano. Per gli adolescenti, diviene centrale il confronto aperto per aiutarli a distinguere le notizie verificate dalle voci incontrollate che si rincorrono sui social media.

Accanto all'ascolto emotivo, l'associazione dei consumatori ADICU APS ha sottolineato l'urgenza di un'attenzione specifica da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'associazione chiede di attivare le professionalità psicologiche presenti sul territorio e di rivolgere una tutela rafforzata ai minori con disabilità e agli studenti in condizioni di maggiore vulnerabilità, per i quali le fasi frenetiche di un'evacuazione improvvisa possono risultare particolarmente destabilizzanti.

L'evento ha messo a nudo una marcata frammentazione operativa sul territorio. In alcuni comuni gli istituti sono stati evacuati all'istante — come accaduto presso la succursale dell'Istituto Vasari a Figline Valdarno, dove il Sindaco David Ermini si è recato personalmente sul posto per coordinare la situazione con il dirigente scolastico e le forze dell'ordine prima del rientro nelle aule — mentre in altre città le scuole sono rimaste regolarmente aperte.

Questa difformità di risposta riflette il rischio di lasciare i singoli dirigenti scolastici in una condizione di solitudine decisionale. Di fronte a minacce informatiche diffuse su scala nazionale, la responsabilità di valutare il rischio non può gravare unicamente sulle spalle dei presidi, privi degli strumenti tecnici per verificare l'attendibilità di un attacco digitale.

ADICU APS ha evidenziato l'esigenza non più rinviabile di un protocollo nazionale condiviso per la gestione delle minacce digitali, capace di coordinare tempestivamente Ministero, Prefetture, forze dell'ordine ed esperti di cybersicurezza. Tale quadro normativo deve includere canali di comunicazione ufficiali e diretti verso le famiglie, indispensabili per disinnescare la disinformazione e il panico incontrollato nelle chat di classe. Al contempo, sia le autorità locali sia le associazioni sottolineano l'importanza delle indagini giudiziarie in corso: accertare le responsabilità penali di chi ha lanciato l'allarme è fondamentale per perseguire il reato di interruzione di pubblico servizio e valutare il grave danno derivante dal danno economico e dallo spreco di risorse pubbliche impiegate nell'emergenza.

L'allarme bomba coordinato mostra la profonda asimmetria delle minacce digitali moderne. Inviare un'email di minaccia a 6.300 indirizzi comporta un costo marginale pressoché nullo per chi lo esegue, ma è in grado di generare una paralisi fisica immediata, mobilitando risorse di pubblica sicurezza e bloccando servizi essenziali. È una vulnerabilità che trascende il perimetro scolastico per toccare la sanità, i trasporti e le infrastrutture strategiche.

La dimensione istituzionale e geopolitica del fenomeno è stata richiamata dall'eurodeputato Francesco Torselli (FdI, ECR) nel suo intervento al Parlamento Europeo. Pur ricordando come la stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia tempestivamente chiarito l'assenza di pericoli fisici concreti, Torselli ha rimarcato come la sicurezza informatica non sia più una mera questione tecnica, ma un pilastro essenziale della difesa della democrazia e della continuità operativa delle istituzioni: "Difendere la libertà non significa soltanto difendere i confini, ma proteggere la vita quotidiana dei cittadini. A chi vuole intimidirci diciamo chiaramente: non rinunceremo a nessuno dei servizi sui quali si fonda la nostra libertà."

La scuola deve rimanere per ogni studente e per ogni famiglia un presidio sicuro di apprendimento, crescita e relazione. La riapertura dei cancelli e il ritorno alla normalità didattica non possono esaurire la risposta delle istituzioni: di fronte a minacce sintetiche in grado di propagarsi simultaneamente sull'intero territorio nazionale, occorre una trasformazione strutturale del sistema di protezione civile e informatico.

Rafforzare la resilienza digitale, standardizzare i protocolli di risposta, garantire il supporto psicologico sul territorio e proteggere i più vulnerabili sono i tasselli fondamentali per fare in modo che il costo di queste minacce non ricada sui bambini e sulle loro famiglie.