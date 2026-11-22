Il Parcheggio Alberti torna completamente operativo con i suoi 302 posti auto a rotazione, dopo che si sono concluse le attività di bonifica e gli interventi di natura strutturale a seguito dell’incendio dello scorso 11 Marzo. Eseguito positivamente il collaudo da parte di un ente certificato e ripristinati gli impianti a servizio del piano +2, il parcheggio è stato riaperto completamente questa mattina.

“Garantire la continuità del servizio in totale sicurezza non è stato semplice per la natura complessa degli interventi eseguiti – commenta Carlo Bevilacqua, Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi. Dopo la riapertura della terrazza già ad Aprile scorso, siamo soddisfatti di aver riportato la struttura alla sua completa operatività limitando al minimo i disagi per l'utenza”.