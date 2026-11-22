Il rombo sordo dei motori diesel in coda e le nuvole trasparenti di biossido di azoto che ristagnano davanti alle scuole. È questa la cartolina quotidiana che molte città italiane continuano a rassegnarsi a firmare. A Firenze, tuttavia, il tentativo di cambiare radicalmente copione ha innescato un paradosso. La realizzazione della linea 3.2.2 della tramvia Libertà-Rovezzano, destinata a rivoluzionare la mobilità del quartiere Campo di Marte, è finita al centro di un'infuocata polemica cittadina.

Il motivo? La necessità di sostituire un certo numero di alberi lungo il tracciato delle nuove rotaie. Una scelta che ha spinto comitati e opposizioni a gridare al "danno ambientale". Ma siamo davvero sicuri che difendere l'immobilità di oggi sia una scelta ecologica? Per capirlo occorre superare la reazione di pancia di fronte al singolo cantiere, smontare la retorica dell'emergenza e immergersi nella matematica della transizione ecologica.

Spostando lo sguardo dal singolo tronco tagliato al quadro sistemico dell'intera infrastruttura, emerge una verità scientifica: l'impatto temporaneo del cantiere è infinitesimale rispetto al beneficio ecologico complessivo generato dalle rotaie a regime. I dati ufficiali relativi al progetto Libertà-Rovezzano raccontano una storia inequivocabile:

6.200 automobili in meno ogni giorno sulle strade cittadine.

ogni giorno sulle strade cittadine. Abbattimento di 1 tonnellata di polveri sottili (PM10) all'anno.

all'anno. Riduzione di oltre 3 milioni di tonnellate di CO2 immessa nell'atmosfera.

Per pareggiare questo identico bilancio ecologico affidandosi esclusivamente alla vegetazione, la città avrebbe bisogno dell'apporto biologico di decine di migliaia di alberi.

C'è un limite fisiologico che la narrazione emotiva tende a ignorare: una giovane pianta richiede decenni per raggiungere la piena maturità e la massima capacità di sequestro della CO2. Una linea tramviaria elettrificata, al contrario, azzera migliaia di emissioni allo scarico dal preciso istante in cui entra in funzione.

"I dati sulla tramvia sono chiari. Le linee già realizzate sono molto apprezzate e vengono utilizzate da tanti fiorentini. L’opera ha un gigantesco valore ambientale... L’interesse pubblico di un’opera come la tramvia riguarda tutti i cittadini e l’interesse pubblico è di gran lunga superiore rispetto a quanto viene contestato. Questa infrastruttura comporterà la sostituzione di un certo numero di alberi ma gli effetti saranno molto circoscritti e a breve termine." dichiara Luca Milani, capogruppo PD in Consiglio Comunale.

Il bilancio ambientale complessivo non lascia spazio a dubbi. Fissare il singolo albero rimosso impedisce di vedere la foresta di benefici che salverà il clima di domani.

Il punto di svolta più emblematico sul piano scientifico riguarda la netta presa di posizione di chi la tutela del pianeta e della salute umana la persegue quotidianamente sul campo. Le maggiori sigle del mondo ecologista e sanitario si sono schierate compattamente a favore del completamento della tramvia. A sostenere con forza l'opera è una vasta coalizione che include:

ISDE Italia – Associazione Medici per l'Ambiente e ISDE Firenze

e Legambiente

WWF

EcoFuturo

Extinction Rebellion.

La ragione di questa alleanza è tanto semplice quanto urgente: la qualità dell'aria fiorentina. In diverse arterie cittadine si registrano concentrazioni allarmanti di biossido di azoto (NO_2), un inquinante chimico direttamente legato ai motori a combustione fossile.

Medici e scienziati ricordano che l'aria tossica colpisce in primis i soggetti più vulnerabili: le famiglie, i residenti e i bambini che frequentano le scuole di Campo di Marte. La tramvia non è un semplice mezzo di trasporto, ma un presidio di salute pubblica.

"L’appello diffuso da medici e ambientalisti a proseguire con la realizzazione dell’opera è un segnale di primaria importanza. Dimostra come la comunità scientifica e chi si batte quotidianamente per la tutela del pianeta riconoscano nella tramvia la straordinaria opportunità di una vera transizione ecologica, capace di abbattere le emissioni e migliorare concretamente la qualità dell’aria a Firenze" afferma Federico Gianassi, deputato e segretario del PD Firenze.

Chi promuove quotidianamente la sostenibilità rifiuta l'ecologismo di facciata. Usare il verde pubblico come pretesto per fermare il trasporto pubblico elettrico non significa tutelare l'ambiente, ma condannare la popolazione a respirare veleno.

Le operazioni previste sul patrimonio arboreo lungo il tracciato di Campo di Marte non costituiscono un impoverimento del territorio, bensì la premessa per un'autentica rigenerazione urbana. Il sacrificio delle piante nell'area di cantiere è una fase temporanea e circoscritta. Il progetto finale restituirà al quartiere un numero di nuovi alberi nettamente superiore a quelli rimossi.

La differenza fondamentale sta nella pianificazione botanica strategica: le nuove piantumazioni privilegeranno specie giovani, sane e biologicamente più resistenti, capaci di contrastare l'effetto isole di calore urbane e assorbire l'inquinamento atmosferico nei decenni a venire.

"Il vero nemico dell'ambiente non è il cantiere che realizza la mobilità elettrica, ma il traffico privato che da troppi anni paralizza le nostre strade... La narrazione del danno ambientale è miope e sterile. Il vero danno per Firenze sarebbe fermare lo sviluppo e condannare i cittadini a rimanere ostaggi dello smog." dichiarano Michela Monaco e Marco Semplici, gruppo consiliare civico "Sara Funaro Sindaca".

L'urbanistica contemporanea impone di scegliere tra una conservazione passiva dell'esistente e un piano del verde lungimirante, dinamico e rigenerativo.

Al di là del dibattito scientifico, la vicenda tramvia solleva una questione amministrativa nodale, amplificata dai ricorsi presentati da alcuni comitati locali per bloccare l'inizio dei lavori. L'opposizione sistematica a ogni opera infrastrutturale rivela una sindrome da paralisi da cui la città deve affrancarsi. Lo stesso identico schema bloccante si è ripresentato sul tema dell'aeroporto: una cultura del "no a tutto" che rischia di paralizzare la Toscana.

Come sottolineato dal capogruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio, Francesco Grazzini, fermare l'iter amministrativo comporta un pericolo imminente: il rischio concreto di perdere i finanziamenti già ottenuti, vanificando anni di lavoro e arrecando un danno incalcolabile alla comunità.

La tramvia è concepita per garantire il diritto costituzionale alla mobilità: un collegamento rapido, pulito ed economico che connetterà Campo di Marte con il centro storico, gli snodi ferroviari, i poli universitari e le strutture sanitarie.

"Siamo di fronte a un’opera che è stata progettata, discussa, valutata e portata avanti attraverso un percorso amministrativo. Non si può pensare di rimettere continuamente tutto in discussione, rischiando anche di perdere finanziamenti già ottenuti. La tutela del verde è importante, ma non può diventare l’argomento per impedire qualsiasi cambiamento... Chi si oppone continuando a dire no a ogni progetto non fa il bene della città." afferma Francesco Grazzini, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio.

Interrompere il percorso per timore delle trasformazioni non equivale a proteggere il quartiere. Significa condannarlo a rimanere soffocato dal traffico privato.

La transizione ecologica non è un esercizio teorico a impatto zero, né un congelamento dello status quo. È un processo complesso che richiede coraggio politico, visione prospettica e una rigorosa aderenza ai dati oggettivi. La linea Libertà-Rovezzano rappresenta il banco di prova della maturità democratica e scientifica di una comunità.