di Filippo Boretti

Le parole del procuratore Luca Tescaroli sulla presenza della criminalità organizzata a Prato chiamano in causa non soltanto le autorità investigative, ma anche le istituzioni politiche della città. E la prima responsabilità di rispondere spetta a chi la rappresenta. Quando un procuratore interviene pubblicamente sulla presenza mafiosa, possiamo discutere le sue parole. Ridurre tutto al protagonismo di chi parla, però, significa evitare il contenuto. E il contenuto è pesante: gruppi criminali capaci, secondo Tescaroli, di penetrare nelle istituzioni e di intervenire nelle campagne elettorali.Leggo quelle parole come un richiamo alla responsabilità pubblica: la repressione penale, da sola, non può difendere una città che rinuncia a interrogarsi sulle condizioni nelle quali il potere criminale cresce e si consolida.

Chi combatte la mafia, dunque: la Procura o Prato?

La domanda non ammette deleghe. Magistratura e forze dell’ordine indagano; i giudici accertano le responsabilità. La politica deve governare, prevenire, rendere trasparenti le decisioni. Imprese, professioni, associazioni e cittadini devono fare la propria parte. Nessuno può sostituire gli altri. Nessuno può usare le competenze altrui come alibi.E ricordiamocelo: chiedere più Stato non esonera Prato dalle proprie responsabilità.Qualcosa si muove. In Consiglio comunale oggi arriverà un’interrogazione sulla criminalità organizzata cinese, con risposta prevista dell’assessore alla Legalità Enrico Vellucci. Un passaggio istituzionale necessario, che tuttavia non esaurisce la questione sollevata dal procuratore. Non stiamo discutendo soltanto di sicurezza urbana, controlli o repressione degli illeciti. Stiamo discutendo della possibile interferenza della criminalità organizzata nella vita democratica della città.

Ed è qui che la domanda torna direttamente a Matteo Biffoni.

Occorre portare questa discussione in un Consiglio comunale straordinario, aperto alla città, come ha proposto Cristina Attucci. Con una presa di posizione del sindaco, impegni precisi e risultati da verificare. Non per celebrare un dibattito, ma per individuare come proteggere l’integrità delle istituzioni e la trasparenza dei rapporti tra politica e interessi economici. Una risposta istituzionale non può essere sostituita dalle dichiarazioni dei partiti, né esaurirsi nelle risposte degli assessori alle interrogazioni consiliari.

Il sindaco rappresenta tutta Prato e deve assumersi la responsabilità di dire come intende affrontare il quadro descritto dal procuratore. Ha il dovere di prendere sul serio quell’allarme e di rispondere pubblicamente. Non occorre che Tescaroli lo chiami in causa per nome: è la funzione che ricopre a chiamarlo in causa.

Ma anche il Presidente del Consiglio comunale ha una responsabilità precisa. Il Regolamento gli consente di convocare autonomamente una seduta straordinaria aperta alla città, sentiti il sindaco e i capigruppo. Non deve necessariamente attendere che qualcuno glielo chieda. E, quando a richiederne la convocazione siano il sindaco o almeno un quinto dei consiglieri, riunire l’assemblea diventa un obbligo.

La città deve reagire, per primo chi porta la fascia tricolore. Ma il Presidente del Consiglio non aspetti: eserciti le proprie prerogative e convochi un Consiglio straordinario aperto alla città.

L’assemblea ne faccia un impegno pubblico, riscontrabile.