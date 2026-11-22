Firenze, 11-11-2026 - Si avvicina uno degli appuntamenti commerciali più attesi e discussi dell’anno: il Black Friday (27 novembre). Quella che un tempo era un’unica giornata di promozione concentrata nel "venerdì nero" si è ormai trasformata in un vero e proprio mese di sconti, coinvolgendo in modo capillare sia le grandi piattaforme online sia la rete del commercio fisico sul territorio.

Secondo le stime elaborate dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.), quest’anno il 47% delle famiglie approfitterà delle promozioni, segnando una crescita del +2,8% rispetto al 2025. La spesa media stimata si attesterà a circa 145,00 euro a famiglia (+1,7%). Oltre il 74% di chi farà acquisti utilizzerà questa finestra temporale per due motivi principali: anticipare i regali di Natale o accedere a beni e servizi la cui spesa era stata rinviata da tempo. Un elemento di forte novità riguarda le modalità di pagamento: ben il 44% degli acquirenti ricorrerà alle formule di rateizzazione (BNPL - Buy Now, Pay Later), a testimonianza di come l'attenzione al bilancio familiare sia sempre più alta.

Le categorie più gettonate e la mappa dei consumi in Toscana

A guidare la classifica dei desideri figurano come di consueto l’elettronica di consumo (smartphone, tablet, smart TV) e i piccoli e grandi elettrodomestici. Seguono a ruota l’abbigliamento, la cosmetica e i pacchetti legati a viaggi ed esperienze. Tuttavia, cresce in modo significativo la quota di famiglie che sfrutta gli sconti per acquisti "di necessità": dalle visite mediche ai pacchetti prevenzione, fino ai servizi di manutenzione della casa o dell'auto e alle offerte promozionali per le utenze di luce e gas. Analizzando il territorio toscano, la spesa riflette le peculiarità economiche delle singole realtà provinciali, pur mantenendosi in media vicina al dato nazionale:

Firenze si conferma la provincia capofila per volume d'affari e capacità di spesa, con una stima media di 172,00 € a famiglia, trainata da un'alta concentrazione commerciale e dalla spesa in elettronica e abbigliamento.

Prato (158,00 €) e Siena (152,00 €) seguono per dinamicità, con acquisti orientati rispettivamente verso i beni durevoli per la casa e la pianificazione di regali o servizi legati al benessere.

Livorno (148,00 €) e Pisa (145,00 €) mostrano un'alta propensione all'e-commerce e alle soluzioni di pagamento rateale, spinte in particolare dalla popolazione giovanile e universitaria per i prodotti tecnologici.

Lucca (142,00 €), Arezzo (138,00 €) e Pistoia (134,00 €) registrano un consumo moderato e pragmatico, orientato a prodotti utili, manutenzioni ed efficienza energetica.

Grosseto (126,00 €) e Massa-Carrara (122,00 €) chiudono la graduatoria con scelte di spesa più caute, focalizzate sulle offerte digitali per beni rinviati durante l'anno.

Attenzione alle insidie: i consigli di Federconsumatori

"Sebbene il Black Friday - sottolinea Laura Grandi presidente Federconsumatori Toscana - rappresenti un'opportunità di risparmio, non mancano i rischi legati a pratiche scorrette, primi tra tutti i falsi sconti (il rialzo artificiale del prezzo di partenza nei giorni precedenti per far apparire lo sconto più consistente di quello reale) e le potenziali truffe online. Per effettuare acquisti consapevoli e sicuri, si raccomanda di seguire alcuni fondamentali accorgimenti:

Monitorare i prezzi in anticipo: Verificare e annotare il costo dei prodotti desiderati prima dell'avvio delle promozioni, così da accertare la reale convenienza del ribasso.

Confrontare le offerte: Utilizzare strumenti di comparazione e valutare sia i canali online sia i negozi fisici di vicinato, che spesso estendono le promozioni per l'intero periodo.

Verificare l'affidabilità dei siti: In caso di acquisti sul web, assicurarsi della presenza di connessioni sicure (https://), dei dati societari del venditore e di recensioni verificate.

Leggere attentamente i contratti di servizi e utenze: Per quanto riguarda le offerte promozionali su energia, telefonia o abbonamenti, verificare sempre le condizioni a termine della promozione per evitare rincari inattesi.

Conservare sempre le ricevute: Scontrini e conferme d'ordine sono indispensabili per esercitare il diritto di garanzia legale (24 mesi) e il diritto di recesso entro 14 giorni per gli acquisti effettuati a distanza.

In caso di dubbi sulle offerte o per segnalare presunte pratiche commerciali scorrette, è possibile rivolgersi allo sportello Federconsumatori più vicino sul territorio", conclude Grandi.

Intanto, il presidente regionale Fismo Confesercenti Toscana Marco Rossi ha scritto una lettera all’assessore al Turismo della Regione Toscana Leonardo Marras e chiede anche un incontro. “Il 2 gennaio è troppo presto: occorre restituire ai saldi la loro funzione di vendite di fine stagione”

FISMO Confesercenti Toscana sostiene la richiesta avanzata a livello nazionale dalla Federazione del settore moda di posticipare l’avvio dei saldi invernali 2027, previsto per il 2 gennaio, alla fine del mese di gennaio. La richiesta nasce da una situazione sempre più complessa per il commercio tradizionale della moda. Negli ultimi vent’anni la quota di spesa delle famiglie destinata ad abbigliamento e calzature si è progressivamente ridotta; contemporaneamente sono cresciuti gli acquisti online e la pressione esercitata dalle continue campagne promozionali. Tra il 2000 e il 2025, secondo l'analisi elaborata da FISMO Confesercenti, i negozi di abbigliamento, calzature e prodotti tessili in Italia sono diminuiti complessivamente del 16%, con oltre 24 mila attività in meno.

A questo scenario si aggiungono i cambiamenti climatici, che stanno modificando anche la stagionalità degli acquisti. Temperature elevate che si protraggono nei mesi autunnali e invernali tendono infatti a ritardare l’acquisto dei capi stagionali, comprimendo ulteriormente il periodo nel quale i commercianti possono vendere le nuove collezioni a prezzo pieno.

“I saldi devono tornare ad essere realmente vendite di fine stagione - sottolinea Marco Rossi -. Iniziare il 2 gennaio significa, nei fatti, mettere in saldo prodotti che hanno avuto pochissime settimane di effettiva commercializzazione. Per le piccole attività significa rinunciare troppo presto ai margini indispensabili per sostenere costi che continuano ad aumentare.”

La stessa FISMO Confesercenti Nazionale ha lanciato una petizione ufficiale depositata alla Camera dei Deputati per chiedere di posticipare l'inizio dei saldi e ridefinire il calendario delle vendite di fine stagione.

“Il problema - prosegue Rossi - non riguarda soltanto il calendario dei saldi. Occorre aprire una riflessione più complessiva sulle continue promozioni, sul Black Friday, sulla concorrenza delle grandi piattaforme online e sul peso crescente delle rimanenze di magazzino. Il commercio di vicinato della moda sta vivendo una trasformazione profonda e servono regole capaci di tenere conto delle condizioni reali nelle quali operano le imprese.”

Tra le proposte avanzate dalla Fismo figurano infatti anche la detassazione delle rimanenze di magazzino, una maggiore regolamentazione delle campagne promozionali e degli sconti e interventi per riequilibrare la competizione con le grandi piattaforme digitali.

“Vogliamo aprire un confronto costruttivo con la Regione partendo dalla questione immediata dei saldi 2027, ma affrontando anche il tema più generale della tenuta della rete commerciale. Ogni negozio che chiude non rappresenta soltanto la perdita di un’impresa, ma un ulteriore passo verso la desertificazione commerciale delle nostre città e - conclude Rossi - dei nostri centri storici.”