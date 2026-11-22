Highlights: Fiorentina - Juventus 2 - 2

Il 2-2 maturato al termine di 90 minuti d'intensità allo Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus, nell'undicesima giornata di Serie A, è stata una scacchiera mossa da strappi individuali, botta e risposta e una costante oscillazione psicologica. Da una parte l'esuberanza atletica e l'assalto verticale dei viola di Paolo Vanoli; dall'altra la capacità di incassare e risalire la china della Juventus targata Luciano Spalletti.

Ma cosa rivela davvero questo punto spartito al Franchi sullo stato di forma e l'identità tattica delle due squadre? Molto più di quanto avrebbe espresso una vittoria di misura.

Sul piano del carattere, la Juventus ha dimostrato una capacità di reagire nell'avversità, recuperando per ben due volte una situazione di svantaggio. L'impatto iniziale è stato uno shock: al 4', sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, la difesa bianconera si fa sorprendere dallo stacco vincente di Mateo Pellegrino per l'1-0 viola. La replica di squadra si concretizza al 32' con l'inserimento di Nick Woltemade. La dinamica si ripropone identica nella ripresa: dopo il nuovo allungo fiorentino firmato al 54' da Alieu Njie, la Juve risponde al 66', quando Gleison Bremer incoccia di testa da centro area anticipando De Gea su pennellata da corner firmata Douglas Luiz.

Se da un lato la routine orchestrata dal regista brasiliano ed eseguita dal centrale sudamericano evidenzia la pericolosità aerea della Juve nei momenti di sofferenza, dall'altro affiorano le fragilità strutturali del 4-2-3-1 di Spalletti. I bianconeri faticano a dominare i ritmi e a consolidare il possesso palla nelle mezze posizioni, concedendo transizioni offensive all'avversario. Nel post-partita, lo stesso tecnico di Certaldo non ha nascosto la sua preoccupazione per la mancanza di continuità e per i blackout mentali che condizionano la squadra: "Ogni tanto perdiamo un po' di sicurezza e tranquillità nel giocare. Abbiamo avuto delle belle reazioni ai gol subiti ma non riusciamo a essere costanti come rendimento individuale e di squadra. In alcuni momenti si decide di stare lì ad accettare la situazione senza andare a scegliere e reagire. La scelta toglie qualsiasi dubbio che uno ha. Non riusciamo ad avere continuità."

Sotto la lente dell'analisi tattica, la risorsa offensiva più efficiente della Juventus è stata l'isolamento di Randal Kolo Muani sulla corsia destra. L'attaccante francese ha sistematicamente mandato in affanno il sinistro viola Viery, allargando le maglie della retroguardia di Vanoli e creando spazi nei canali centrali sfruttabili dai compagni di reparto. La giocata simbolo arriva al 32': Kolo Muani riceve palla in ampiezza, brucia Viery con un cambio di passo secco e serve un traversone radente da manuale per Woltemade, impeccabile nella lettura dell'inserimento e glaciale nell'appoggiare in rete il pallone dell'1-1.

Soltanto cinque minuti più tardi (37'), l'intesa tra i due si ripete quasi in fotocopia. Kolo Muani sgasando a destra ara nuovamente la fascia, aggira il pressing e imbecca Woltemade al centro dell'area; solo un'uscita disperata di De Gea evita il gol, sulla cui respinta si avventa poi Koopmeiners con un mancino scagliato a botta sicura deviatore in corner. La capacità di Kolo Muani di strappare palla al piede, creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri e rifinire verso l'area di rigore rappresenta oggi il principale motore della manovra bianconera.

La Fiorentina proposta da Paolo Vanoli ha confermato quanto un assetto tattico dinamico e spregiudicato possa mettere in crisi la linea difensiva avversaria. Schierata con un impianto intraprendente che ha visto De Gea protetto dal pacchetto arretrato Jimenez-Dragusin-Viery-Joao Mario, la mediana Ndour-Oulai-Gonçalves e un tridente ultra-tecnico composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie, la Viola ha costretto la linea arretrata della Juve (Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal) a rincorrere fin dai primi battiti. Pellegrino ha stappato il match al 4' sfruttando l'inerzia di un corner, mentre nella ripresa (54') è salito in cattedra Alieu Njie con una stoccata vincente che ha certificato l'ottima serata dei giovani viola.

La prova degli interpreti di Vanoli è stata l'anima tattica della gara: le percussioni costanti di Alex Jimenez a destra e le ripartenze fulminee di Njie e Mastantuono hanno continuamente costretto la Juventus a raddoppi di copertura affannosi. Nel post-gara, gli stessi Jimenez e Njie si sono presentati ai microfoni dei media di club riflettendo l'entusiasmo e la determinazione di un gruppo giovane che esegue con coraggio i principi del proprio allenatore, abile anche nella ripresa a rinfrescare lo scacchiere con gli inserimenti di Fagioli, Brescianini, Beto e Gnonto per mantenere alta l'aggressività sulle seconde palle.

Negli ultimi venticinque minuti, complici le mosse di Spalletti — con gli ingressi di Celik, Zhegrova, Alajbegovic ed Ekhator —, la partita è diventata elettrica e priva di filtri tattici. Tra un tentativo da fuori di Alajbegovic e un'incornata di Ekhator che all'86' ha sfiorato la traversa, i due portieri si sono eretti a dominatori assoluti del match:

David De Gea: Decisivo nel primo tempo per tenere a galla i suoi. Al 10' assiste al colpo di testa di McKennie su corner che sfiora il palo alla sua destra; si supera invece al 21' quando respinge con un gran riflesso un sinistro potente e improvviso di Cabal (che poi ci riproverà sfilando a lato da buona posizione), e al 37' ipnotizza Woltemade nell'uno contro uno ravvicinato prima di disinnescare la coordinazione di Koopmeiners .

Decisivo nel primo tempo per tenere a galla i suoi. Guglielmo Vicario: Assoluto salvatore del risultato per i bianconeri nel finale di gara. Nei minuti di recupero, con la Fiorentina riversata in avanti alla ricerca del blitz decisivo, compie una provvidenziale doppia parata a centro area che respinge gli ultimi assalti aerei della squadra di Vanoli, congelando definitivamente il punto del pareggio.

Il 2-2 finale dell'Artemio Franchi consegna all'11ª giornata di Serie A un pareggio dai due volti, ma gravido di significato tattico. Per la Fiorentina di Paolo Vanoli arriva la conferma tangibile di possedere le qualità tecniche, l'aggressività e la sfacciataggine necessarie per far soffrire le grandi del campionato attraverso l'esplosività dei suoi giovani talenti. Per la Juventus si tratta di un punto strappato con il carattere dei singoli e la forza dei calci piazzati, che tuttavia lascia aperto il cantiere legato alla gestione dei ritmi e alla tenuta psicologica nei novanta minuti.