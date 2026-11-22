Quando una coppia si separa, anche la gestione del cane può diventare motivo di conflitto. Ma aver vissuto con l’animale, averlo accudito e comparire insieme nelle fotografie non dimostra automaticamente di esserne comproprietari. È quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 28294 del 2 novembre 2026.

La controversia riguarda due ex conviventi che, durante la relazione, avevano accolto un cane, registrato all’anagrafe canina a nome dell’uomo. Dopo la rottura, l’animale era rimasto presso la donna. Successivamente, durante un litigio, era intervenuta la polizia locale, che lo aveva consegnato all’intestatario.

La donna aveva quindi chiesto di essere reintegrata nel possesso del cane e risarcita. La Corte d’appello di Milano le aveva riconosciuto il compossesso dell’animale e liquidato 8.000 euro di danni. La Cassazione ha però cassato questa decisione, rinviando la causa per un nuovo esame.

La Corte chiarisce che l’intestazione all’anagrafe canina non costituisce, da sola, prova della proprietà: il cane appartiene infatti alla categoria dei beni mobili non registrati. Tuttavia, rappresenta un indizio rilevante quando la titolarità è controversa.

Al contrario, la presenza dell’animale nell’abitazione di uno degli ex e le fotografie non dimostrano, di per sé, l’acquisto della proprietà o della comproprietà.

Nel caso concreto, inoltre, non poteva essere attribuito all’uomo uno spoglio: secondo la ricostruzione degli stessi giudici d’appello, prima dell’intervento degli agenti non aveva sottratto il possesso alla donna e la successiva consegna del cane da parte della polizia era stata ritenuta legittima.

La Cassazione ha richiamato anche l’articolo 925 del codice civile, sugli animali mansuefatti, censurando la mancata valutazione del termine di venti giorni previsto per reclamarli. Un passaggio riferito alla specifica controversia, che non va trasformato nella regola secondo cui ogni ex perderebbe automaticamente il cane dopo venti giorni.

La pronuncia non assegna definitivamente il cane a uno dei due ex e non introduce un regime generale di affidamento degli animali dopo la separazione. Evidenzia, invece, l’importanza di documentare la titolarità e di concordare per iscritto permanenza dell’animale, frequentazione e ripartizione delle spese, tenendo conto delle sue esigenze e del suo benessere.

Smeralda Cappetti

legale, consulente Aduc