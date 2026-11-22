È il 18 novembre la data scelta per l’asta di Arte Moderna e Contemporanea di Pandolfini, che nella sede di Milano, in via Manzoni 45, presenterà al pubblico un’importante selezione di opere provenienti da prestigiose collezioni private, alcune delle quali inedite sul mercato. A caratterizzare il catalogo è una proposta particolarmente ricca e variegata, che attraversa le principali correnti artistiche del Novecento, dai grandi maestri italiani e internazionali alle più recenti espressioni della ricerca contemporanea.

Tra i protagonisti dell'incanto figura Salvador Dalí, presente con un'interessante opera tratta da uno dei suoi cicli più virtuosi, dedicato alle avventure del celebre cavaliere della Mancia, Don Chisciotte. L'opera, Senza titolo [Don Chisciotte vedendo che il suo avversario non attaccava, si arrestò a metà della sua corsa], è proposta con una stima di € 50.000/100.000. Un soggetto affine caratterizza anche Combattimento tra due cavalieri di Giorgio de Chirico (€ 18.000/30.000).

Di particolare interesse anche Crocifisso di Lucio Fontana, una terracotta dipinta che riprende uno dei soggetti religiosi prediletti dall'artista. Realizzata ad Albisola Marina, l'opera fu acquistata dall'attuale collezionista direttamente da Fontana presso la fornace ligure.

SALVADOR DALÌ

(Figueras 1904 - 1989)

Senza titolo [Don Chisciotte vedendo che il suo avversario non attaccava, si arrestò a metà della sua corsa]

1964

gouache, acquerello, penna, china e inchiostro di seppia su carta applicata su tavola

Stima € 50.000/100.000

Tra le proposte di maggior rilievo figura Running Fence (Project for Sonoma and Marin Counties, State of California) di Christo (€ 60.000/80.000), un significativo lavoro che testimonia la monumentalità dei progetti ambientali realizzati dall'artista insieme a Jeanne-Claude in tutto il mondo a partire dagli anni Sessanta.

LUCIO FONTANA

(Rosario de Santa Fè1899 - Comabbio 1968)

Crocifisso

terracotta dipinta a ingobbi e smalti

Stima € 60.000/100.000

CHRISTO

(Gabrovo 1935 - New York 2020)

Running Fence (Project for Sonoma and Marin Counties, State of California)

1973

tecnica mista su tavola

Stima € 60.000/80.000

ALIGHIERO BOETTI

(Torino 1940 - Roma 1994)

Classifying the thousand longest rivers in the world

1977

libro di 1016 pagine stampate tipograficamente con copertina ricamata

Stima € 20.000/30.000

La ricerca concettuale di Alighiero Boetti è invece rappresentata da due opere che, attraverso linguaggi e supporti differenti, restituiscono alcuni degli aspetti più caratteristici della sua produzione: 1000 shoots one 0 (€ 30.000/50.000), e un raro esemplare del libro con copertina ricamata Classifying the thousand longest rivers in the world [Classificare i mille fiumi più lunghi del mondo] (€ 20.000/30.000), espressione dell'ambizioso progetto dell'artista di classificare i mille fiumi più lunghi del mondo.

IGOR MITORAJ

(Oederan 1944 - Parigi 2014)

Testa di Madonna

2007

bronzo patina blu

Stima € 50.000/90.000

Iconiche anche le due sculture di Igor Mitoraj, Testa di Madonna, in bronzo a patina blu (€ 50.000/90.000), e Decurione, in bronzo a patina verde (€ 20.000/30.000), entrambe emblematiche della personale reinterpretazione della scultura classica che contraddistingue la produzione dell'artista.

A rappresentare la seconda metà del Novecento troviamo Salvo, presente con due opere Senza titolo, rispettivamente del 1984 (€ 45.000/80.000) e del 1995 (€ 35.000/60.000), accanto a Mario Schifano, con una selezione di lavori che ripercorre diverse fasi della sua produzione dagli anni Settanta agli anni Novanta, e Franco Angeli con Icona primo viaggio attraverso le emozioni di un paese chiamato URSS insieme a Marina, con Marina, a Marina (€ 20.000/30.000), realizzata tra il 1971 e il 1972. A testimoniare il clima di fermento culturale che ha caratterizzato la scena artistica romana e italiana degli anni Sessanta, è anche un importante lavoro su carta di Jannis Kounellis, proveniente dalla storica Galleria La Tartaruga, che riflette la ricerca dell'artista sul linguaggio e sulle sue possibilità espressive.

Il percorso prosegue con opere di Afro, Giorgio Griffa e Mario Nigro, fino ad arrivare alla Transavanguardia italiana, rappresentata da alcuni dei suoi principali protagonisti, tra cui Sandro Chia e Mimmo Paladino, con un'interessante scultura in bronzo e una gouache su cartoncino del 1982. Completa questa selezione Luigi Ontani, figura tra le più originali della scena artistica italiana dagli anni Settanta, presente con la monumentale maschera Prim (€ 30.000/50.000), realizzata negli anni Novanta, e due acquerelli su carta.

Spostandosi sul contemporaneo, Pandolfini presenterà per la prima volta in asta un'opera di Giulia Cenci, tra le voci più interessanti e riconosciute della scena artistica contemporanea italiana e internazionale, che ha esposto anche alla 59esima Biennale di Venezia del 2022, Il latte dei sogni. In catalogo sarà proposta Pissing female dog del 2019. La selezione contemporanea comprende inoltre opere, tra scultura e fotografia, di Shirin Neshat, Rebecca Horn, Bertozzi & Casoni e Jago.

FRANCO ANGELI

(Roma 1935 - 1988)

Icona primo viaggio attraverso le emozioni di un paese chiamato URSS insieme a Marina, con Marina, a Marina

1971-72

tecnica mista su tre fogli di carta applicati su tela

Stima € 20.000 / 30.000

LUIGI ONTANI

(Grizzana Morandi 1943)

Prim

ceramica smaltata

Stima € 30.000/50.000

GIULIA CENCI

(Cortona 1988)

Pissing female dog

2019

resina acrilica, vetroresina, polvere, elmetto

Stima € 14.000/18.000

Ampio spazio è dedicato anche ai grandi maestri del Novecento italiano, a partire da Giacomo Balla, con opere che ripercorrono le diverse fasi della sua ricerca, dalla produzione ritrattistica degli esordi fino alle sperimentazioni futuriste. A quest'ultimo periodo appartengono Paesaggio futurista (€ 30.000/50.000) e Linee di velocità + spazio (€ 20.000/30.000), realizzati tra il 1915 e il 1920.

Tra gli altri protagonisti figurano Antonio Donghi, Felice Casorati e Renato Guttuso. Di Casorati viene proposta un'importante selezione di ritratti che attraversa oltre trent'anni della sua produzione, dagli anni Venti agli anni Cinquanta. Di Guttuso spicca invece Omaggio a Van Gogh (Corvi su campo di grano), olio su tela del 1966 (€ 18.000/30.000), già appartenuto alla collezione di Lino Mezzacane.

Numerose anche le opere futuriste, firmate da artisti come Fortunato Depero, Enrico Prampolini, Mina Loy e Roberto Marcello Baldessari, di cui sarà presentata La Vraie Italie (€ 30.000/50.000), opera riconducibile a una delle stagioni più interessanti della sua produzione.

GIACOMO BALLA

(Torino 1871 - Roma 1958)

Paesaggio futurista

1920 ca.

tempera su cartoncino

Stima € 30.000/50.000

Attraversano, infine, tutti i decenni del secolo le opere riunite nella sezione Works on Paper, dedicata alla carta come medium privilegiato della ricerca artistica novecentesca. La varietà dei lavori presentati, da Umberto Boccioni e Carlo Carrà fino a Gérard Schneider, Maria Lai e Piero Dorazio, restituisce la complessità di un percorso che si estende dalle prime avanguardie fino alle esperienze artistiche della seconda metà del Novecento.

Esposizione: Via Manzoni 45, a Milano, dal 13 al 17 novembre dalle 10.00 alle 18.00