Foto Fabio Vanzi

Siamo sinceri: quanti di voi, intorno al 70’, hanno pensato come ha invece detto quel tifoso in tribuna “firmerei il pareggio”? E quanti di voi, me compreso, hanno invece imprecato peggio di Benigni in Berlinguer ti voglio bene alla fine di una partita segnata ancora una volta dai rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato? Perché oltretutto, non mandiamocelo a dire dietro, non era una partita qualunque: era la Madre, c’era il verso di battere la Juve, certo per muovere meglio la classifica e avvicinarsi a metà lista, ma soprattutto per dare una zampata e una zannata al collo della zebra, come recitava lo striscione sul giro-curva della FerroFiesole, Così volle la natura così insegna la tradizione, davanti a una zebra chi comanda è il leone.

L’avrebbe meritato, la curva: bel silenzio nel minuto di meditazione taciturna per ricordare Bernardo Rogora, la Roccia del secondo scudetto, e il povero Jesùs de Miguel Alameda, e di contro tifo incessante per tutto il match, oddio, magari si potevano risparmiare le offese alla mamma di Spalletti, scomparsa appena tre mesi fa.

Imprecare, sì. C’era la possibilità di vincerla. Ma non ci riesci, se continui nella pervicace rincorsa al titolo di peggior difesa, anche questa volta due gol subiti, e da polli: il primo, Njie che perde una palla velenosa poi Viery che buca due interventi di fila su Kolo Muani il quale è lesto a vedere Woltemade solo in mezzo all’area perché Dragusin stava a contare margherite e per il tedesco buttarla dentro è un gioco da ragazzi; il secondo, al decimo calcio d’angolo, De Gea si ricorda che tra i pali è bravo – aveva salvato intanto due volte la porta su Cabal e ancora Woltemade – ma uscire non è il suo pane, così si fa infinocchiare clamorosamente da Bremer che salta senza nessun contrasto e insacca di testa.

Da polli, poco da fare. Così vanifichi il doppio vantaggio, zuccata perentoria di Pellegrino – finalmente – su perfetta pennellata da corner di Pote Gonçalves, finalmente schierato dall’inizio e capace di giocarsela per oltre un’ora, insieme a un dinamico e caparbio e illuminato Oulaï, allora mister Vanoli non era vero che insomma forse chissà mah vediamo sarà il caso… Zuccata di Pellegrino, si diceva, poi in avvio di ripresa la zampata di Njie a risolvere un mischione, terzo sigillo di fila per questo ragazzo che la chiamata in nazionale – svedese, vabbè – la merita davvero.

Foto Fabio Vanzi

Certo, non è che la Fiorentina fin lì avesse dominato. Anzi. C’era di fronte una squadra tosta, capace di riempire sempre gli spazi e di un palleggio rapido e preciso, il che ha evidentemente solo un nome: migliore tecnica individuale. Poco da fare, è un dato di fatto. La Fiorentina difetta di questo pregio non così inutile in buona parte della rosa, e i giocatori di classe limpida infiammano il tifo con qualche magia ma spesso dimenticano di giocare con i compagni, vero Mastantuono? Intendiamoci, i lampi di classe del baby albiceleste illuminano la notte del Franchi ma evidentemente non bastano se rimangono fine a sé stessi.

Così la classifica continua a languire, i punti sono pochi, la posizione resta delicata, c’è da credere anche in un minimo di sconforto e forse di paura, è anche vero che c’è da recuperare gente non da poco – sempre nel rispetto del livello generale – come Pongracic e soprattutto Atta, il quale avrebbe dovuto svolgere gran compiti, nella mente di chi l’ha voluto a Firenze. Ed è vero che secondo i moviolisti la Juve può recriminare su un fallo da rigore, la sbracciata sul pallone di Joao Mario; ma di certo anche sulla spinta di Dragusin nell’azione di quello che poteva essere il 3-2 per i viola si potrebbe aprire un dibattito, visto che l’arbitro Colombo ha fischiato un po’ come gli è parso, a volte fiscale quando c’era da lasciar correre, a volte permissivo quando c’era da fischiare, e tirar fuori qualche giallo in più, vero Celik, tanto per dirne uno?

Però c’è un dato di fatto. La Fiorentina sbaglia, arruffa, arriva sempre in ritardo sulle seconde palle e spesso anche sulle prime, sbaglia di più degli avversari. Però ha carattere. E si sbloccherà anche là davanti, in fondo nel finale Vicario ha dovuto sfoderare un paio di miracoli su Brescianini – non me lo contestate stasera please, ha fatto bene il suo nella mezz’ora finale – e su Mastantuono, e ha visto il destraccio di Beto sibilare a millimetri dal palo prima del triplice fischio.Dunque, non è tutto da buttare. Ora ci si ferma, ci sono le nazionali, c’è sempre da sperare che nessuno dei convocati si infortuni. Per chi resta, c’è modo e tempo per lavorare. Vanoli compreso, s’intende. Mentre Paratici & C., eh, loro ci auguriamo che al lavoro siano da tempo per tappare buschi e coprire magagne. C’è la sosta, ma la classifica non può attendere.

FIORENTINA: De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulaï (65' Fagioli), Gonçalves (65' Brescianini); Mastantuono, Pellegrino (86' Beto), Njie (86' Gnonto). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Ranieri, Valdepeñas, Mazzeo, Pirrò, Beldenti. Allenatore: Vanoli

JUVENTUS: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (89' Gatti), Cabal (57' Celik); Douglas Luiz, Koopmeiners; McKennie (78' Ekhator), Woltemade (57' Zhegrova), Boga (57' Alajbegovic); Kolo Muani. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Kelly, Rugani, Sarr. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Andrea Colombo (Como); assistenti Baccini-Ceccon; quarto uff. Maresca; Var Di Paolo-Meraviglia

MARCATORI: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)

NOTE: ammoniti Cabal (J), Bremer (J), Oulai (F), Kolo Muani (J). Angoli 12-5 Juventus; spettatori 22.609