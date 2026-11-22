Greve in Chianti, 11 novembre 2026. Tre incontri gratuiti rivolti alla cittadinanza per offrire l’opportunità di informarsi, conoscere e confrontarsi sui diversi temi legati alle sfide della vita. Sarà lo psichiatra del Centro di Salute mentale di San Casciano, il dottor Gabriele Santarelli, a condurre le iniziative, in programma il 19 novembre, il 26 novembre e il 3 dicembre alle ore 21 presso la sala Margherita Hack del Palazzo della Torre di Greve in Chianti. Prende il nome de “Il bicchiere mezzo pieno” l’iniziativa promossa e organizzata dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Greve in Chianti in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Centro e la Società della Salute fiorentina sud-est.

“Il 19 novembre - spiega l’assessora alle politiche sociali Ilary Scarpelli - scopriremo che cosa ci fa stare bene e meno bene, qual è il senso che diamo alla felicità, l’appuntamento successivo, il 26 novembre, affronteremo le problematiche determinate dall’ansia e gli strumenti e le modalità necessari per gestirla e controllarla, infine nell’appuntamento conclusivo del 3 dicembre ci occuperemo di come adattarsi ai cambiamenti che interessano la nostra vita”. L’iniziativa nasce anche a seguito dell’approvazione con voto unanime da parte del Consiglio comunale di Greve in Chianti alla mozione presentata dal capogruppo di maggioranza Niccolò Masiero in merito alla promozione di misure per la tutela della salute mentale come il potenziamento della misura Bonus psicologico e il mantenimento del servizio dello psicologo di base. La partecipazione al ciclo di incontri è libera e gratuita.