Tramvia 3.2.2 Campo Marte – Rovezzano, cosa bolle in pentola?

I consiglieri comunali di minoranza componenti della Commissione Ambiente e Mobilità - Cecilia Del Re, Dmitrij Palagi, Lorenzo Masi, Alberto Locchi, Luca Santarelli, Alessandro Draghi e Guglielmo Mossuto - hanno presentato oggi un’istanza formale, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Regolamento del Consiglio comunale di Firenze, per chiedere al Presidente della commissione ambiente e mobilità e al Presidente del consiglio comunale la convocazione della Commissione 6 dedicata alla nuova linea tramviaria 3.2.2 Campo di Marte – Rovezzano. Alla commissione hanno annunciato la loro partecipazione anche i consiglieri di Lista Civica Eike Schmidt.

"La richiesta - spiegano gli esponenti delle opposizioni - nasce dalla necessità di ottenere una illustrazione completa e aggiornata del progetto, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e alle alberature interessate dagli abbattimenti lungo il tracciato". I consiglieri chiedono inoltre di "approfondire le modifiche annunciate recentemente dalla giunta, e di valutare le alternative progettuali che possano ridurre l’impatto sul patrimonio arboreo esistente, fondamentale per la mitigazione climatica, la qualità dell’aria e la vivibilità dei quartieri coinvolti".

Considerata la rilevanza ambientale e paesaggistica del tema e il supposto imminente avvio dei cantieri, i consiglieri hanno chiesto che la Commissione venga convocata entro i tempi previsti dal regolamento (3 giorni), con possibilità di dilazione, purché la seduta si svolga entro e non oltre il 10 settembre p.v.