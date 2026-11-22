Ogni anno, con l'avvicinarsi della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il rischio ricorrente è quello di scivolare nella retorica della commemorazione. Quando il dibattito pubblico si limita a formule di circostanza, si rischia di anestetizzare l'urgenza di un fenomeno che richiede, al contrario, uno sguardo critico e strumenti d'analisi sempre nuovi.

Nel panorama nazionale, la Toscana sta tracciando un percorso alternativo e provocatorio. Attraverso un ecosistema culturale diffuso — che intreccia le sperimentazioni teatrali di Firenze, le iniziative di comunità a Calenzano, fino ai percorsi di sensibilizzazione tra Prato e Livorno — la regione propone un vero e proprio ribaltamento di prospettiva. Non un semplice omaggio, ma un cantiere di idee che riscopre carte d'archivio dimenticate, analizza la violenza economica, decostruisce gli stereotipi attraverso la danza e pone domande scomode sulla natura del potere.

Quando la santità diventa strategia politica: il segreto barocco della Cappella Nobili

Approfondimenti La lotta alla violenza sulle donne in Toscana

Nel percorso della mostra "Sante Toscane. Storie di donne straordinarie", allestita al Museo de' Medici di Firenze all'interno della ritrovata Cappella Nobili — l'unico ambiente del Complesso Monumentale degli Angeli a conservare l'originale impianto trecentesco —, si cela un dettaglio storico. Tra i testi rari selezionati dall'immenso Fondo Tiezzi Maestri (patrimonio di oltre 12.000 volumi e più di 60 incunaboli), spicca la tela del pittore di corte Justus Sustermans raffigurante la granduchessa Maria Maddalena d'Austria.

La sovrana, nel periodo in cui teneva le redini della Toscana come reggente, scelse di farsi ritrarre nelle vesti di santa Maria Maddalena penitente, ponendo i simboli del potere regio ai propri piedi. In un'epoca che precludeva quasi del tutto lo spazio politico alle figure femminili, l'appropriazione dell'iconografia sacra non era soltanto un gesto devozionale, ma una raffinata strategia di legittimazione. Trasfigurandosi in figura santa, la reggente affermava il proprio diritto inalienabile a governare e ad essere protagonista della storia, tracciando un ponte ideale con figure del calibro di Caterina da Siena e Margherita da Cortona.

"I preziosi testi esposti... ci raccontano la vita di donne toscane, diventate sante, che hanno fatto la differenza nella politica, nella vita cittadina, figure di riferimento nel loro contesto storico." dichiara Cristina Manetti.

Il processo per stregoneria del 1528 che ribalta il mito dell'Inquisizione

Un altro spunto di straordinaria resistenza riemerge dagli archivi e prende vita sul palcoscenico del Teatro Affratellamento di Firenze con lo spettacolo "Di Bellezze, il sangue. L’invenzione di una strega". La produzione della Compagnia Teatro popolare d’arte (coprodotta con Accademia Kinesis e Accademia Hermans), diretta da Roberto Mazzi su drammaturgia di Guido Barbieri e interpretata da Astra Lanz, riporta alla luce un caso giudiziario del 1528 che stravolge i luoghi comuni storiografici.

La protagonista è Bellezze Orsini, una guaritrice accusata di stregoneria. A differenza della narrazione dominante, il suo caso presenta un'anomalia unica per l'Italia centrale: a processarla non fu un tribunale ecclesiastico dell'Inquisizione, bensì un giudice civile. L'elemento di rottura risiede nel fatto che Bellezze, dotata di rara lucidità, redasse di suo pugno una memorabile supplica scritta per smontare le accuse e tentare di salvarsi la vita. La performance trasforma così un documento processuale in un potente atto di autodifesa, dove la conoscenza e la parola scritta diventano l'ultimo baluardo contro il sopruso istituzionale.

Da un lapsus parlamentare alla danza contemporanea: la deostruzione degli stereotipi

Come si può trasformare un banale errore verbale in una lente d'ingrandimento sulle rigidità di genere? La risposta arriva dalla 7ª edizione della rassegna "Effetto donna – Dialoghi taciuti", curata da Versiliadanza al Teatro Cantiere Florida di Firenze. Tra le opere presentate spicca la performance in prima assoluta "Questo senso occasionale", ideata e interpretata dal coreografo Luca Tomao.

La scintilla creativa nasce da un fatto reale di cronaca politica: il lapsus di un senatore che, intervenendo in aula contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha pronunciato per sbaglio l'espressione "stesso senso". Tomao trasforma questa svista verbale in una partitura corporea che indaga le inibizioni, le vergogne e i cortocircuiti culturali della società patriarcale. La danza mostra come, dietro l'incapacità verbale di pronunciare la diversità, si nascondano rimozioni viscerali e la paura di mettere in discussione i propri dogmi affettivi.

La violenza economica sui social: lo scontrino come spia d'allarme invisibile

La prevenzione degli abusi passa inevitabilmente dal riconoscimento delle prevaricazioni prive di segni fisici. Su questo fronte, il Comune di Calenzano ha promosso sui propri canali digitali la campagna di comunicazione "Pensavi fosse amore...", un'iniziativa ideata insieme al Comune di Vicenza e al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei dottori commercialisti di Vicenza, inserita nel progetto nazionale ANCI "Mai bandiera bianca".

La campagna accende i riflettori sulla violenza economica, una forma di controllo subdola e ampiamente sottovalutata:

Il controllo capillare e maniacale di ogni singolo scontrino della spesa;

La gestione esclusiva delle carte di credito e la privazione dell'autonomia finanziaria del partner.

Attraverso un linguaggio grafico immediato, l'iniziativa offre un'indicazione di soccorso chiara e concreta: riconosce questi comportamenti come segnali di coercizione e invita a contattare il numero gratuito 1522 (attivo 24 ore su 24) prima che la violenza psicologica ed economica degeneri in forme ancora più gravi.

L'ombra della ghigliottina: quando la vendetta di Stato non risolve la violenza

Al Teatro Affratellamento di Firenze, la giovane compagnia L/IMINAL teatro, guidata dalla regia di Costanza Mascilli Migliorini, porta in scena "La ghigliottina", uno spettacolo drammaturgicamente radicato in un dato storico impressionante. L'ultima esecuzione capitale tramite ghigliottina in Francia è avvenuta poco meno di settant'anni fa nei confronti di un uomo macchiatosi di terribili violenze e sevizie ai danni di una donna.

Partendo da questo episodio, la pièce evita facili moralismi e pone interrogativi complessi sul rapporto tra giustizia, potere e prevenzione: giustiziare l'aggressore cancella davvero la lama della violenza nella società o si limita a perpetuare la logica del sangue? Chi è che detiene oggi la corda del controllo? La performance analizza la rabbia e la paura collettiva, denunciando come la vendetta istituzionale rischi di essere un paravento che solleva la società dalla responsabilità di smontare, alla radice, la cultura della sopraffazione.

L'uguaglianza di genere non è solo un dovere morale, ma un motore economico

L'approccio toscano dimostra che l'emancipazione femminile necessita di solide basi strutturali. All'interno del palinsesto del festival "La Toscana delle Donne", la difesa dei diritti si sposa con l'analisi rigorosa dei dati occupazionali della regione, che registrano un netto divario di genere:

Tasso di occupazione maschile: tra il 72,5% e il 75.1%;

Tasso di occupazione femminile: arrestato tra il 59,5% e il 62,1%.

Per colmare questo gap, le strategie regionali promuovono un passaggio chiave: l'uguaglianza deve diventare una scelta economica strategica. Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo+, vengono messi in campo strumenti mirati come i piani aziendali di conciliazione vita-lavoro e i contributi specifici dedicati alle lavoratrici indipendenti (finanziamenti per l'assunzione di collaboratori o la sostituzione in maternità). Ridurre il divario non significa solo adempiere a un dovere etico, ma sbloccare il potenziale di sviluppo dell'intera comunità.

Dalle aule museali di Firenze alle stagioni teatrali di ricerca, dai percorsi di sensibilizzazione a Calenzano fino al dibattito sui fondi europei e alle rassegne cinematografiche che attraversano città come Livorno e Prato, la Toscana sta dimostrando che contrastare la violenza di genere significa attivare un laboratorio di pensiero permanente.

Smontare la prevaricazione richiede azioni concrete su più fronti: riscoprire l'autorevolezza delle donne nella storia, riconoscere i segnali invisibili del controllo finanziario e finanziare l'autonomia lavorativa. La cultura non è un semplice fondale decorativo, ma lo specchio attraverso cui identificare e scardinare le dinamiche di potere inique.