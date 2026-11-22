Fotografia di Alessandro Rella

Ieri mattina una sequenza di allarmi bomba trasmessi via e-mail ha paralizzato decine di istituti scolastici a Firenze e in tutta la Toscana. La cronaca ha restituito l'immagine di un'emergenza improvvisa, ma ciò che ha davvero ferito il territorio è stata l'asimmetria del fenomeno: un gesto digitale a costo zero — un messaggio di posta elettronica massivo inviato a una pioggia di indirizzi — è bastato a provocare l'evacuazione degli edifici, la mobilitazione delle forze dell'ordine e la paralisi emotiva di migliaia di famiglie.

Dietro la semplicità disarmante di questo attacco low-tech non si nasconde tuttavia la trovata eccezionale di un fantomatico pirata informatico. L'efficacia della minaccia è la spia di vulnerabilità ben più profonde, annidate nelle fratture organizzative, amministrative e sociali della nostra società. La rete non ha fatto altro che fare da cassa di risonanza a una serie di cortocircuiti preesistenti: l'isolamento decisionale dei dirigenti, l'amplificazione emotiva della paura, la fragilità dei protocolli e una latente sfiducia istituzionale.

Per comprendere davvero cosa sia accaduto oltre il Sensazionalismo dei titoli, occorre smontare l'evento nelle sue componenti fondamentali.

Approfondimenti Allarme bomba in centinaia di scuole

Di fronte all'ennesima casella di posta intasata da un avviso di pericolo, la tentazione immediata di media e istituzioni è quella di gridare all'attacco informatico. Si tratta tuttavia di un fraintendimento prospettico. Francesco Leoncino, coordinatore della commissione Ingegneria dell’informazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, traccia una linea di demarcazione netta tra l'abuso dei canali di comunicazione e le vere e proprie intrusioni nei sistemi.

Negli eventi che hanno colpito le scuole toscane, la posta elettronica è stata impiegata come un banale vettore trasmissivo per veicolare un messaggio minatorio. Non si è verificata alcuna violazione delle infrastrutture informatiche degli istituti, né una compromissione dei dati. Al contrario, i cyber-attacchi che negli stessi giorni hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione industriale di supermercati e aziende alimentari rappresentano veri e propri attacchi informatici su impianti operativi. In quel caso, l'interferenza digitale agisce su processi fisici, con conseguenze dirette sulla conservazione dei cibi e sulla produzione.

Questa distinzione non ridimensiona la gravità degli allarmi nelle scuole, ma ne sposta il baricentro analitico. Come precisa Leoncino, ogni segnalazione deve essere valutata con la massima serietà, ma la sua gestione non può riposare sulla speranza di trovare un filtro informatico infallibile: deve basarsi su protocolli operativi condivisi. Pretendere che i dirigenti scolastici si trasformino improvvisamente in esperti di cybersecurity è un errore concettuale; ciò che serve è metterli in condizione di gestire le informazioni attraverso competenze organizzative e catene di comando trasparenti.

Se il problema non risiede nel codice informatico ma nella risposta procedurale, la domanda politica diviene ineludibile: su chi grava l'immane peso di scegliere se evacuare un edificio o mantenere le aule aperte di fronte all'incertezza?

Andrea Marrucci, presidente di Autonomie locali (Ali Toscana) e sindaco di San Gimignano, allarga il campo d'osservazione alla struttura amministrativa del territorio. I falsi allarmi sono sempre esistiti nella storia della scuola pubblica, ma le tecnologie digitali hanno introdotto la variabile della simultaneità multi-territoriale. Un singolo testo può colpire nello stesso istante decine di Comuni differenti, moltiplicando l'impatto del panico. E l'evoluzione imminente dell'intelligenza artificiale generativa rende la produzione di minacce credibili ancora più rapida e capillare, minacciando direttamente la continuità dei servizi pubblici essenziali.

In questo scenario, il modello attuale mostra tutte le sue falle: la responsabilità finale finisce per essere scaricata interamente sulle spalle del singolo dirigente scolastico. Chiedere a un preside di valutare solitario la credibilità di un allarme bomba, oscillando tra il rischio di procurato allarme o l'incolumità dei ragazzi, non è soltanto ingiusto: è inefficiente. Produce risposte a macchia di leopardo, con scuole adiacenti che adottano comportamenti diametralmente opposti di fronte al medesimo messaggio.

Marrucci sollecita pertanto la definizione di un quadro nazionale di regole chiare e propone, come misura regionale immediata, l'istituzione di una cabina di regia: "Il punto è che non si può scaricare tutta la responsabilità delle decisioni su un singolo preside: non è giusto e non è nemmeno funzionale. Servono criteri uniformi, indicazioni tempestive e una catena di coordinamento chiara..."

L'asimmetria dell'era digitale non impatta soltanto sui protocolli burocratici, ma agisce in profondità sulle dinamiche cognitive dell'essere umano. Quando l'allarme si diffonde sui telefoni degli studenti e dei genitori, la percezione della sicurezza smette di essere un dato oggettivo e diventa un fatto psicologico.

Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale, evidenzia il meccanismo con cui la nostra mente risponde alla minaccia: la valutazione del rischio non avviene sulla base di un calcolo statistico della probabilità reale dell'evento, bensì in funzione della carica emotiva suscitata e della frequenza con cui la notizia viene rimbalzata dai mezzi di informazione. Più una minaccia è visibile e ripetuta, più il cervello la lavora come imminente e inevitabile.

In questo contesto, la comunicazione pubblica e privata cessa di essere una mera informazione di servizio e si trasforma in un vero e proprio dispositivo di sicurezza. L'errore fatale degli adulti — istituzioni, media, educatori e famiglie — è la tentazione di oscillare tra due estremi dannosi: la minimizzazione superficiale o l'involontaria trasmissione della propria ansia a bambini e adolescenti.

La vera tutela della salute mentale e del benessere dei giovani passa attraverso una trasparenza ancorata ai fatti, capace di spiegare la situazione senza drammatizzarla. Ma soprattutto, come rimarca Gulino, la resistenza alla paura si fonda sulla riscoperta del senso di appartenenza a una comunità coesa: "In questi casi, ai bambini e agli adolescenti bisogna dare informazioni chiare e corrette senza nascondere i fatti, ma cercando di non trasmettere ansia: è compito degli adulti [...] dare comunicazioni che non allarmino ma rassicurino..."

Resta da chiarire l'innesco profondo che alimenta la catena dei falsi allarmi: cosa spinge chi invia queste e-mail a ripetere il gesto? L'analisi di Vincenzo Donvito Maxia, presidente dell'Associazione Diritti Utenti e Consumatori, sposta l'attenzione sulle motivazioni profonde dell'effetto emulativo, rifiutando la comoda scorciatoia della sola risposta repressiva.

L'ondata di minacce ha peraltro sollevato una frattura operativa clamorosa: di fronte ai messaggi di allarme, diversi dirigenti scolastici hanno scelto apertamente di non evacuare i plessi. Una decisione pragmatica ma carica di conseguenze, destinata secondo l'ADUC ad aprire un inedito canale giurisprudenziale in materia di responsabilità civile e penale delle istituzioni in caso di emergenza.

Al di là delle implicazioni legali, l'effetto emulativo attecchisce dove il tessuto di fiducia tra studenti e sistema istituzionale è sfilacciato. Lo sfondo su cui si innestano questi episodi è quello di un malessere studentesco diffuso, espresso tanto nelle occupazioni quanto nelle piazze che rivendicano la pace nel mondo. L'invio di un'e-mail massiva diventa così per alcuni uno strumento digitale distorto per "fare forca", per interrompere le lezioni o per sfogare la frustrazione verso un'istituzione scolastica percepita come sorda ed estranea.

L'ADUC mette in guardia la politica dalla tentazione di rispondere a messaggi automatici trasformando le scuole in fortezze presidiate da forze dell'ordine o militari. E invita a evitare la ricerca affannosa di un comodo capro espiatorio su cui scaricare le colpe collettive. Fermare la catena emulativa richiede che legislatori e responsabili pubblici compiano un rigoroso esame di coscienza politico e civile, affrontando i problemi strutturali abbandonati da anni e avviando una reale ricostruzione del patto di fiducia con le nuove generazioni.

L'ondata di allarmi bomba che ha scosso le scuole toscane insegna che nell'era dell'iperconnessione la sicurezza non può più essere intesa come una perimetrazione difensiva, né informatica né di ordine pubblico. La facilità estrema con cui un input digitale insignificante può generare una paralisi fisica reale ha messo a nudo le nostre fragilità sistemiche.

Per superare la logica dell'emergenza perenne occorre integrare quattro dimensioni inscindibili: