La prevenzione della violenza di genere non può più limitarsi alle sole celebrazioni formali o alla solita retorica di circostanza. Contrastare la violenza richiede azioni concrete, quotidiane e talvolta imprevedibili, capaci di incidere in profondità sul tessuto sociale e culturale che viviamo ogni giorno.

Nel mese di novembre 2026, la Toscana — con un itinerario dinamico che attraversa Firenze e la Valdelsa — si trasforma nel palcoscenico di un vivace fermento educativo e comunitario.

Per troppo tempo la narrazione pubblica attorno alla violenza sulle donne ha erroneamente scaricato sulle sole vittime l'onere della consapevolezza e della difesa. Il vero elemento decisivo — e profondamente scompaginante — risiede invece nella capacità degli uomini di assumere l'iniziativa, smantellando stereotipi, privilegi ereditati e dinamiche di controllo direttamente all'interno dei propri spazi di pari.

A Firenze, questa necessità è stata portata all'attenzione delle istituzioni dal Comitato civico «Impariamo a dire Noi» (fondato al Circolo Arci 25 Aprile da Andrea Bagni, Eros Cruccolini e Raffaella Condina) nel corso di un'audizione presso la Commissione 7 del Comune di Firenze. Un percorso di sensibilizzazione sfociato nell'incontro "Facciamoci una domanda. Tra uomini" (tenutosi il 12 novembre 2026 presso il Circolo Arci 25 Aprile in via Bronzino, con la partecipazione straordinaria da remoto di Gino Cecchettin), uno spazio nato con l'obiettivo esplicito di spingere il pubblico maschile a interrogarsi in prima persona sulla gestione dei propri vissuti affettivi.

Minimizzare un comportamento tossico è il primo passo verso la violenza: considerare una battuta sessista un semplice scherzo irrilevante o scambiare il controllo sul partner per attento affetto crea il terreno fertile per la tolleranza sociale. Gli uomini sono chiamati oggi a una responsabilità diretta sul modo in cui educano, costruiscono relazioni e reagiscono di fronte a condotte che umiliano la libertà femminile.

"Quando una battuta sessista viene liquidata come uno scherzo o il controllo sulla propria compagna viene scambiato per gelosia, gli uomini possono prendere parola, anche tra loro" dichiara Stefania Collesei, Presidente della Commissione 7.

Se la presa di coscienza maschile rappresenta il motore del cambiamento culturale, l'espressione artistica ne è il rifugio politico più potente. Il teatro sa trasformarsi in un autentico asilo artistico transnazionale, dimostrando come la creatività condivisa possa abbattere contemporaneamente la quarta parete e i pregiudizio sociali più pervasivi.

È la parabola emblematica dello spettacolo "I dialoghi della Vagina", prodotto da Teatro al Femminile, scritto e diretto da Virginia Risso (in scena con Gaia Contrafatto il 14 e 15 novembre 2026 al Teatro Nuovo Sentiero di Firenze, in via delle Panche 36). Forte di cinque anni di tournée costellati di sold out in tutta Italia e premi prestigiosi — tra cui il premio Miglior spettacolo e Miglior Attrice al concorso Lo strappo nel cielo di carta e il Premio COMICS al Catania Fringe Festival —, la commedia abbatte con ironia i tabù legati all'universo femminile. Ma oltre il successo di pubblico, la produzione racchiude un retroscena dal profondo valore civile.

Le scenografie dello show recano infatti la firma di Elena Romanovskaya, pittrice che vive in una piccola cittadina russa dove la sua produzione visiva viene censurata come "osceno tabù", vedendosi negata ogni possibilità di esporre pubblicamente le proprie opere nel paese d'origine. Accogliendo e portando in scena i suoi quadri, la compagnia concretizza l'essenza dell'inclusione, trasformando il palcoscenico in uno spazio aperto di accoglienza per l'arte soffocata dai regimi di censura.

Quando il contesto culturale dominante appare saturo di modelli discriminatori o apertamente violenti, adeguarsi alla norma cessa di essere una virtù democratica. Parte da questa premessa provocatoria la terza edizione di ZERO T 2026, il festival promosso dalla Casa delle Donne a Firenze (dal 13 novembre al 13 dicembre presso gli spazi dell'ex Murate, in via delle Vecchie Carceri 8).

Il tema portante dell'edizione, "Fuori norma", invita a ribaltare la prospettiva: se la normalità sociale tollera o genera prevaricazione, dichiararsi estranei ad essa non significa affatto sentirsi fuori posto, bensì trovare il luogo corretto per costruire nuove pratiche collettive di libertà.

L'articolato programma del festival propone oltre venti appuntamenti gratuiti, tra cui spiccano:

I laboratori esperienziali su corpo e voce : con l'evento inaugurale Esperimento di altro genere, una triplice traccia di lavoro su corpo, parola e spazio articolata su esercizi di ascolto, movimento e relazione, del tutto priva di velleità prestazionali.

con l'evento inaugurale Esperimento di altro genere, una triplice traccia di lavoro su corpo, parola e spazio articolata su esercizi di ascolto, movimento e relazione, del tutto priva di velleità prestazionali. Il dibattito sull'intersezionalità : incentrato sulla presentazione del saggio Femministe Musulmane (Astarte Edizioni) con Renata Pepicelli , Anita Paolicchi , Pegah Zohouri e Ikram El Idrissi Sbai , un testo fondamentale che esplora il femminismo islamico attraverso la vita e le battaglie di 20 figure emblematiche (magrebine, arabe, nere, asiatiche, iraniane, queer, con o senza velo) per scardinare i facili pregiudizi culturali.

incentrato sulla presentazione del saggio Femministe Musulmane (Astarte Edizioni) con , , e , un testo fondamentale che esplora il femminismo islamico attraverso la vita e le battaglie di 20 figure emblematiche (magrebine, arabe, nere, asiatiche, iraniane, queer, con o senza velo) per scardinare i facili pregiudizi culturali. La riflessione sul diritto internazionale e la pace : un confronto ad alto valore accademico tra la giurista Micaela Frulli e Isabella Mancini , a partire dal volume Il diritto internazionale è carta straccia (Edizioni Laterza), focalizzato sulla difesa della pace come pilastro della convivenza democratica.

un confronto ad alto valore accademico tra la giurista e , a partire dal volume Il diritto internazionale è carta straccia (Edizioni Laterza), focalizzato sulla difesa della pace come pilastro della convivenza democratica. La mostra fotografica itinerante: Donne in Movimento — La Biblioteca Vivente della Casa delle Donne, firmata dall'artivista Luca Hosseini, composta da dieci ritratti parlanti di attiviste della Casa di differenti età e origini, concepiti come semi per far sorgere nuove relazioni di comunità.

Combattere la violenza di genere non significa intervenire unicamente nelle emergenze o adottare linguaggi costantemente drammatici. Significa anche riscoprire il valore dello stare insieme, presidiando il territorio con momenti di cultura diffusa e rafforzando i legami sociali della quotidianità.

A Poggibonsi, l'associazione Pubblica Assistenza Odv e lo Sportello Vanessa (in stretta sinergia con ANPAS, il Centro Aiuto Donna Lilith e la Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa) promuovono per domenica 15 novembre 2026 una giornata di mobilitazione cittadina. L'appuntamento prevede il ritrovo alle ore 14:30 presso la sede di Via Dante 39 per una camminata collettiva lungo le vie urbane, seguita dalla presentazione del volume Mia per le Donne (scritto da una volontaria dello sportello), per poi concludere con un momento di musica e apericena condiviso.

L'iniziativa accende i riflettori sull'operatività dei servizi di prossimità: lo Sportello Vanessa coinvolge infatti nove volontarie formate tra Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa, garantendo uno spazio di ascolto gratuito in presenza il martedì mattina (dalle 10:00 alle 12:00) e il giovedì pomeriggio (dalle 16:00 alle 19:00). A ciò si affianca una linea di reperibilità telefonica e WhatsApp attiva dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 (al numero +39 349 7718776), integrando concretamente la rete di supporto territoriale tra sanità, forze dell'ordine e istituzioni.

"Le protagoniste sono le donne... Solo in gruppo, con tutti i soggetti impegnati in questo tema, così drammatico e purtroppo così tanto di attualità, possiamo riuscire." afferma Antonella Checcucci, Presidente dell'Associazione Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv.

La battaglia contro la violenza sulle donne sta intraprendendo strade nuove e profonde: passa attraverso l'assunzione di responsabilità diretta da parte degli uomini, trova rifugio in una solidarietà artistica senza confini geografici e si consolida nella creazione di presìdi comunitari coraggiosamente "fuori norma". Non si tratta di eventi isolati nel calendario, ma di una chiamata aperta a modificare radicalmente le nostre abitudini quotidiane.