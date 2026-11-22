Fotografie di Alessandro Rella

Nella mattinata di oggi si è registrata un'ondata nazionale di allarmi bomba in centinaia di scuole italiane a seguito dell'invio di email anonime di minaccia. Gli istituti coinvolti, anche a Firenze, sono stati evacuati in via precauzionale mentre le forze dell'ordine stanno effettuando le verifiche.Intorno alle 9:50 circa 300 istituti scolastici in diverse regioni d'Italia hanno ricevuto un messaggio di posta elettronica che segnalava la presenza di ordigni. Il testo è firmato a nome di un sedicente esponente terroristico chiamato Mikhail Andropov, la cui autenticità non è al momento accertata.

Studenti, docenti e personale scolastico hanno lasciato gli edifici in sicurezza secondo i piani di emergenza. A Firenze tra gli altri istituti all'Agrario e al Meucci, il liceo artistico Russoli di Pisa e il liceo Piero della Francesca di Arezzo. Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri sono impegnati nelle operazioni di controllo e bonifica su tutto il territorio nazionale.

Fotografie di Alessandro Rella

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice d'emergenza per le ore 16:00. All'incontro parteciperanno i vicepremier, i ministri competenti, i vertici dell'Intelligence e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per fare il punto sulle indagini.

“Siamo di fronte ad atti sconsiderati e assolutamente inaccettabili che vanno a turbare quello che è il lavoro, la laboriosità, e in questo caso particolare l'attività nelle scuole”. A dirlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in merito agli allarmi bomba scattati oggi in numerosi istituti scolastici della Toscana e di tutta Italia.

Contro questi “sconosciuti turbatori dell'ordine pubblico”, per il presidente, “serve che scatti una ferrea attività di vigilanza, controllo e individuazione dei responsabili”. “E’ inaccettabile questo clima di difficoltà che sembra pervadere il nostro paese”, ha detto Giani, che ha appreso la notizia dal presidente della Provincia di Massa-Carrara e dal sindaco di Aulla, mentre si recava ad Albiano per l’inaugurazione della palestra scolastica realizzata grazie ad una variazione di bilancio.

«Le minacce di attentati che hanno interessato numerose scuole toscane sono un fatto gravissimo che ha coinvolto studenti di ogni età, famiglie e personale scolastico. L'evacuazione precauzionale degli istituti e le ore di apprensione vissute da tante comunità scolastiche dimostrano quanto sia importante affrontare con la massima attenzione episodi di questo genere. Ringraziamo tutti gli operatori impegnati nella gestione delle segnalazioni, insieme alle forze dell'ordine, ai dirigenti scolastici e al personale che ha applicato le procedure di sicurezza.Il presidente Giani ha riferito di centinaia di chiamate al 112 e ha assicurato che il sistema regionale di emergenza ha garantito risposte senza tempi di attesa.

Adesso è fondamentale che venga fatta piena luce sull'origine delle comunicazioni e sulle responsabilità di chi le ha diffuse. La ripetizione di minacce di questo genere, indirizzate a istituti scolastici in diverse parti d'Italia, richiede un accertamento approfondito che siamo certi non mancherà» dichiara il Gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Toscana.