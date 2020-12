Covid, Toscana zona gialla domenica 13 dicembre? Ora è possibile

Il presidente Giani poco fa ha confermato che da domenica 6 dicembre la regione sarà zona arancione aggiungendo che adesso la possibilità di cambiare colore dopo una sola settimana c'è

Allora il Governo ha ufficializzato che da domenica prossima 6 dicembre la Toscana torna zona arancione, come già il presidente della Regione Eugenio Giani aveva annunciato. In una diretta Facebook di poco fa lo stesso Giani ha pure detto che adesso in virtù del nuovo Dpcm esiste la possibilità di cambiare colore dopo una sola settimana e quindi in teoria la Toscana può tornare zona gialla domenica 13 dicembre. "Ma dipenderà dai dati", ha sottolineato il presidente della Regione.

Giani ha anche evidenziato che questa riduzione del tempo necessario per passare da un colore all'altro è stata molto sollecitata proprio da lui.

La Toscana torna zona arancione dopo esserci stata, come si ricorderà, soltanto pochi giorni, da mercoledì 11 novembre a sabato 14 novembre, poi da domenica 15 fino a domani 5 dicembre il colore è il rosso. Quattro giorni arancione, venti giorni rossa. Prima di Natale probabilmente la Toscana, come tutta l'Italia, tornerà gialla. Bisognerà vedere se lo sarà il 13 o il 20 o un altro giorno.

Con la zona arancione potranno aprire alcuni negozi chiusi in zona rossa, come i negozi di abbigliamento e gli estetisti, e i cittadini potranno muoversi liberamente all'interno del proprio Comune di residenza.